Μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο που σου δείχνει με όλους τους τρόπους ότι σε αγαπάει. Είναι συνεπής, κρατά τον λόγο του, σε ακούει, κάνει σχέδια μαζί σου. Κι αν τύχει και αργήσει να σου απαντήσει στο μήνυμά σου, αν είναι κακόκεφος ή δείξει μια λίγο πιο απόμακρη συμπεριφορά, αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά μεταξύ σας.

Και ενώ ένα κομμάτι σου ξέρει ότι δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος να ανησυχείς, ένα άλλο δεν μπορεί να ησυχάσει. Αναζητά σημάδια, προσπαθεί να διαβάσει πίσω από τις λέξεις, θυμάται παλιές συζητήσεις και φτιάχνει σενάρια για πράγματα που μπορεί να μη συμβούν ποτέ.

Πώς γίνεται, λοιπόν, να αισθανόμαστε ανασφάλεια ακόμη κι όταν κάποιος μας προσφέρει ακριβώς αυτό που έχουμε ανάγκη; Γιατί δυσκολευόμαστε τόσο να εμπιστευτούμε την αγάπη, ακόμη κι όταν δεν μας δίνει ουσιαστικούς λόγους να την αμφισβητήσουμε;

Αυτό που συχνά δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε είναι ότι η ανασφάλεια δεν ξεκινά πάντα από κάτι που κάνει ο άλλος. Μπορεί να έχει τις ρίζες της σε όσα ήδη έχουμε ζήσει, στις πρώτες μας εμπειρίες αγάπης ή σε εκείνες τις φορές που περιμέναμε κάποιον και δεν ήρθε.

Το σύστημα προσκόλλησης, ένας βασικός μηχανισμός με τον οποίο παρακολουθούμε τη συναισθηματική διαθεσιμότητα των σημαντικών για εμάς ανθρώπων, έχει διαμορφωθεί μέσα από αυτές τις πρώιμες εμπειρίες. Αναζητά συνέπεια, ανταπόκριση και εγγύτητα. Όταν τις συναντά, μας επιτρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς. Όταν, όμως, έχει εκπαιδευτεί να συνδέει την αγάπη με την αστάθεια, την απόρριψη, την κριτική ή την απότομη απομάκρυνση, είναι πιθανό να παραμένει σε επιφυλακή ακόμη κι όταν οι συνθήκες είναι διαφορετικές.

Έτσι, ακόμη και μέσα σε μια ήρεμη σχέση, μπορεί να δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε τη σταθερότητα, επειδή δεν την έχουμε συνηθίσει. Μπορεί ακόμη και να αναζητούμε προβλήματα εκεί όπου δεν υπάρχουν, επειδή φοβόμαστε μήπως το χάσουμε. Και κάποιες φορές, όσο περισσότερο δεχόμαστε έναν άνθρωπο στη ζωή μας, τόσο μεγαλώνει και ο φόβος της απώλειας. Γιατί τώρα έχει κάτι πολύτιμο να χάσει. Κι έτσι, αντί να απολαμβάνει αυτό που έχει, αρχίζει να παρακολουθεί διαρκώς μήπως κάτι αλλάξει.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι κάθε ανησυχία είναι απλώς ένα δικό μας παλιό τραύμα. Υπάρχουν σχέσεις στις οποίες η αμφιβολία έχει πραγματική βάση. Όταν τα λόγια δεν συμβαδίζουν με τις πράξεις, όταν οι υποσχέσεις μένουν ανεκπλήρωτες, όταν ο άλλος αποφεύγει συστηματικά την επικοινωνία ή αδιαφορεί για τις ανάγκες μας, η ανασφάλεια μπορεί να αποτελεί μια ουσιαστική ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί. Η εμπιστοσύνη δεν είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Χτίζεται και από τους δύο.

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να πείσουμε τον εαυτό μας ότι όλα είναι καλά. Είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τι συμβαίνει πραγματικά στη σχέση μας και τι φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί. Να μάθουμε να αναγνωρίζουμε το άγχος πριν μας παρασύρει. Να μην αντιμετωπίζουμε κάθε δυσάρεστη σκέψη σαν να είναι γεγονός. Να δίνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας πριν στείλουμε ένα ακόμη μήνυμα για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι καλά, πριν ζητήσουμε για άλλη μια φορά διαβεβαιώσεις.

Ίσως είναι δύσκολο να μάθουμε να κοιτάζουμε τη συνολική εικόνα. Και ίσως ακόμη πιο δύσκολο να είναι να αντέχουμε ότι δεν θα έχουμε καμία εγγύηση πως όλα θα πάνε καλά. Γιατί η συναισθηματική ασφάλεια δεν χτίζεται μέσα σε λίγες ημέρες. Χρειάζεται χρόνο, επανάληψη και συχνά τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να αλλάξουμε παλιά μοτίβα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις σημερινές μας σχέσεις.

Το να βρεις την αγάπη είναι σπουδαίο πράγμα. Όμως ακόμη σπουδαιότερο είναι το να μπορέσεις να παραμείνεις μέσα σε αυτήν χωρίς να φοβάσαι διαρκώς ότι θα τη χάσεις. Να μάθεις να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή, χωρίς να σκέφτεσαι πόσο θα κρατήσει. Κι όταν αρχίσεις να πιστεύεις κι εσύ πως αξίζει να σε επιλέγουν, τότε θα επιτρέψεις στον εαυτό σου να χαρεί αυτό που έχεις – για όσο το έχεις.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)