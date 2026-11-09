Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι με κάποιους ανθρώπους μοιάζει να ζεις την ίδια συζήτηση ξανά και ξανά; Μπορεί να περάσουν μέρες ή και εβδομάδες χωρίς ένταση, μέχρι που μια κουβέντα ή μια ασήμαντη αφορμή αρκούν για να ξεκινήσουν όλα από την αρχή. Λες τα ίδια πράγματα, ακούς τις ίδιες απαντήσεις και τελικά βρίσκεσαι να μένεις με το ίδιο συναίσθημα – θυμό, αδικία, απογοήτευση ή την αίσθηση ότι, για άλλη μια φορά, κανείς δεν σε κατάλαβε.

Το πιο κουραστικό, μάλιστα, δεν είναι πάντα ο ίδιος ο καβγάς. Είναι ότι το έργο το έχεις ξαναδεί και, κάπου μέσα σου, γνωρίζεις ήδη πώς θα εξελιχθεί. Σαν να ακολουθείτε και οι δύο μια πεπατημένη διαδρομή, χωρίς να καταφέρνετε να βρείτε μια διαφορετική έξοδο.

Στην καθημερινότητα, αυτή η διαδρομή μπορεί να ξεκινήσει από κάτι εντελώς ασήμαντο. Γυρίζεις κουρασμένος από τη δουλειά και βλέπεις τα πιάτα παρατημένα στον νεροχύτη. Δεν είναι μόνο τα πιάτα που σε ενοχλούν. Είναι η αίσθηση ότι όλα περνούν από τα χέρια σου. Κάνεις μια παρατήρηση, εκείνος απαντά απότομα και μέσα σε λίγα λεπτά η συζήτηση έχει ξεφύγει. Τα πιάτα ξεχνιούνται – άλλωστε η συζήτηση δεν ήταν ποτέ για τα πιάτα – και πρυτανεύει ο θυμός.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στις σχέσεις με τους γονείς μας. Μπορεί να είσαι πλέον σαράντα χρονών, να έχεις τη δική σου δουλειά, το δικό σου σπίτι και τις δικές σου ευθύνες, αλλά μια παρατήρηση της μητέρας σου να σε γυρίσει αμέσως στα εφηβικά σου χρόνια, ξυπνώντας μέσα σου το παλιό συναίσθημα ότι δεν σε εμπιστεύονται, δεν σε ακούν ή δεν σε αποδέχονται όπως είσαι.

Γιατί, λοιπόν, κάποιες σχέσεις μας οδηγούν ξανά και ξανά στα ίδια συναισθήματα και στους ίδιους καβγάδες;

Ένας λόγος είναι ότι δεν αντιδρούμε πάντα μόνο σε όσα συμβαίνουν στο παρόν. Αντιδρούμε σε όλα όσα έχουμε συνδέσει με αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε μάθει να περιμένουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές και, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, προετοιμαζόμαστε να αμυνθούμε. Όταν έχεις συνηθίσει να αισθάνεσαι ότι σε κρίνουν, μια απλή παρατήρηση μπορεί να μοιάζει με επίθεση. Και πριν προλάβεις να εξετάσεις τι πραγματικά συμβαίνει, έχεις ήδη αντιδράσει. Ο άλλος αντιδρά στη δική σου συμπεριφορά, εσύ μετά αντιδράς στη δική του και, χωρίς να το καταλάβετε, δημιουργείται ένας κύκλος που συντηρείται και από τους δυο σας.

Το δύσκολο είναι ότι, μέσα σε αυτόν τον κύκλο, περιμένεις συνήθως να κάνει ο άλλος την πρώτη κίνηση, να αλλάξει πρώτος. «Αν σταματήσει να μου μιλάει έτσι, θα ηρεμήσω κι εγώ». «Αν αναγνωρίσει επιτέλους όσα κάνω, θα σταματήσω να παραπονιέμαι». «Αν καταλάβει το λάθος του, τότε θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε».

Κι έτσι περιμένεις. Μερικές φορές για μήνες, άλλες φορές για χρόνια.

Τι θα γινόταν, όμως, αν δεν χρειαζόταν να περιμένεις; Αν άρχιζες να παρατηρείς τη δική σου αντίδραση και να δοκιμάσεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχεις στη σύγκρουση;

Για παράδειγμα, αντί να πεις στον σύντροφό σου «Πάντα έτσι μου μιλάς», μπορείς να πεις «Με ενοχλεί ο τρόπος που μου απαντάς και θέλω να συζητήσουμε χωρίς να πληγώνουμε ο ένας τον άλλον». Δεν σημαίνει ότι δεν ενοχλήθηκες. Σημαίνει, όμως, ότι επιλέγεις να μην ακολουθήσεις τον γνώριμο δρόμο.

Η διαφορά εδώ δεν βρίσκεται μόνο στις λέξεις. Βρίσκεται στο ότι προσπαθείς να εκφράσεις αυτό που χρειάζεσαι, χωρίς να επιτεθείς στον άλλον. Και φυσικά δεν είναι βέβαιο ότι θα σε καταλάβει αμέσως ή ότι θα αλλάξει τη συμπεριφορά του. Μπορεί να συνεχίσει να αμύνεται ή να αντιδράσει με τον παλιό γνώριμο τρόπο. Ωστόσο, εσύ έχεις ήδη κάνει κάτι διαφορετικό – δεν άφησες την πρώτη σου παρόρμηση να καθορίσει ολόκληρη τη συζήτηση.

Με τον καιρό, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να αναγνωρίζεις νωρίτερα πότε επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Να καταλαβαίνεις ότι πίσω από τον θυμό σου ίσως κρύβεται η ανάγκη να σε σέβονται, να σε υπολογίζουν ή να σε ακούν χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Και όταν ξεκαθαρίζεις μέσα σου τι πραγματικά χρειάζεσαι, μπορείς να το εκφράσεις πιο ουσιαστικά, χωρίς να μετατρέπεις κάθε συζήτηση σε έναν αγώνα για το ποιος έχει δίκιο.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι μπορείς να αλλάξεις μόνος σου μια σχέση. Η ουσιαστική επικοινωνία χρειάζεται αμοιβαιότητα, όπως και ο σεβασμός χρειάζεται να υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Μπορείς, όμως, να αρχίσεις από το να αναγνωρίζεις τη στιγμή που η ένταση σε οδηγεί στην ίδια γνώριμη αντίδραση. Μερικές φορές, αυτό σημαίνει να μιλήσεις πιο ήρεμα. Άλλες φορές, να εξηγήσεις τι νιώθεις ή να σταματήσεις μια συζήτηση που δεν οδηγεί πουθενά.

Ίσως τελικά η μεγαλύτερη αλλαγή να ξεκινά από εκείνη τη στιγμή στην οποία συνήθως θα φώναζες, αλλά επιλέγεις να μιλήσεις. Εκείνη στην οποία θα απομακρυνόσουν, αλλά επιλέγεις να εξηγήσεις τι νιώθεις. Εκείνη στην οποία θα προσπαθούσες να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, αλλά επιλέγεις να αναζητήσεις μια λύση.

Γιατί, αν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα διαφορετικό τέλος, ίσως χρειάζεται να κάνουμε μια διαφορετική αρχή. Και κάποιες φορές, αυτή η μικρή αλλαγή είναι αρκετή για να ανοίξει τον δρόμο προς κάτι διαφορετικό.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων (c.) (Relate)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)