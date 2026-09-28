«Νομίζω ότι έχω βγει με τον ίδιο άντρα τέσσερις φορές. Απλώς κάθε φορά είχε άλλο όνομα.» Αυτό το σχόλιο μου έκανε πριν από λίγες μέρες μια νεαρή γυναίκα που έχω την τύχη να παρακολουθώ και να στηρίζω τους τελευταίους μήνες. Το είπε χαμογελώντας, κάπου ανάμεσα στην απογοήτευση και την αυτοειρωνεία.

Γελάσαμε. Και οι δύο ξέραμε ότι υπήρχε μια δόση υπερβολής. Ή μήπως όχι;

Γιατί για να είμαστε αρκετά ειλικρινείς, όλοι μας λίγο ή πολύ έχουμε πέσει κάποια στιγμή στη ζωή μας στην παγίδα να καταλήγουμε στην ίδια ακριβώς ιστορία. Στην αρχή όλα μοιάζουν πολλά υποσχόμενα. Τα μηνύματα πέφτουν βροχή, η χημεία είναι εμφανέστατη, ο ενθουσιασμός σε συνεπαίρνει και δε σε αφήνει ούτε να κοιμηθείς ούτε να δουλέψεις, τα σχέδια για το επόμενο ραντεβού γίνονται αυθόρμητα και αβίαστα. Και κάπου εκεί, αρχίζεις να πιστεύεις ότι, να το, ίσως αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά!

Και ξαφνικά, κάτι αλλάζει. Τα μηνύματα αραιώνουν. Οι απαντήσεις γίνονται μονολεκτικές. Το «θα τα πούμε αύριο» μετατρέπεται σε «συγγνώμη, χρειάζομαι λίγο χρόνο για τον εαυτό μου». Μέχρι που, μια ωραία πρωία, ο άνθρωπος εξαφανίζεται από προσώπου γης.

Και εκεί που λες «ωραία, ως εδώ ήταν, πρέπει να συμμαζέψω το μυαλό μου και να προχωρήσω παρακάτω», χτυπάει το κινητό. «Σκεφτόμουν τελευταία πόσο μου έλειψες…»

Δεν ξέρω ποιος έγραψε αυτόν τον άγραφο νόμο των σύγχρονων σχέσεων, αλλά οι άνθρωποι που εξαφανίζονται φαίνεται να έχουν μια σχεδόν μεταφυσική ικανότητα να επιστρέφουν ακριβώς τη στιγμή που έχεις αρχίσει να τους ξεπερνάς.

Το πραγματικά ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι γιατί επιστρέφουν. Είναι γιατί τόσο συχνά τους ανοίγουμε ξανά την πόρτα. Σαν εκείνες τις ταινίες με τις θεαματικές επιστροφές ως την απόλυτη απόδειξη έρωτα. Ο ήρωας να τρέχει στο αεροδρόμιο την τελευταία στιγμή, να χτυπάει το κουδούνι μέσα στη βροχή, να φωνάζει ότι έκανε λάθος και η μουσική να φουσκώνει στο παρασκήνιο. Μόνο που η πραγματική ζωή είναι λίγο πιο πεζή.

Αν κάποιος εξαφανιστεί για τρεις εβδομάδες, για έναν μήνα, και επιστρέψει χωρίς καμία εξήγηση, αυτό δεν είναι απαραίτητα ρομαντικό. Μπορεί να είναι απλώς ασυνέπεια. Αν ακυρώνει συνεχώς σχέδια επειδή «κάτι του έτυχε», ίσως δεν είναι ο πιο πολυάσχολος άνθρωπος στον κόσμο· ίσως απλώς δεν σε βάζει τόσο ψηλά στις προτεραιότητές του όσο θα ήθελες να πιστεύεις.

Το παράδοξο είναι ότι συνήθως τα βλέπουμε όλα αυτά. Δεν είμαστε αφελείς. Απλώς τα ερμηνεύουμε με τρόπο που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την ελπίδα. Έτσι, πριν καλά το καταλάβουμε, το ghosting βαφτίζεται «περνάει δύσκολη περίοδο» ή ακόμη χειρότερα «φοβήθηκε τη δέσμευση». Η ασυνέπεια μεταφράζεται «έχει πολύ φορτωμένο πρόγραμμα ο καημένος». Η συναισθηματική απόσταση γίνεται «δυσκολεύεται να εκφραστεί». Η αδυναμία να πάρει μια ξεκάθαρη θέση μεταφράζεται σε «θέλει λίγο χρόνο ακόμη».

Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, δεν ερωτευόμαστε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, αλλά την εκδοχή του που έχουμε πλάσει στο μυαλό μας. Όχι αυτόν που είναι σήμερα, αλλά εκείνον που πιστεύουμε ότι θα γίνει αν κάνουμε λίγη ακόμη υπομονή.

Και το καταλαβαίνω, πραγματικά το καταλαβαίνω, ότι όταν επιθυμείς πολύ να βρεις έναν σύντροφο, κάθε καινούργια γνωριμία αποκτά δυσανάλογα μεγάλη σημασία. Δεν βλέπεις απλώς έναν άνθρωπο που γνώρισες πριν από δύο εβδομάδες· βλέπεις την πιθανότητα να μην είσαι πια μόνος, να σταματήσει επιτέλους εκείνη η κουραστική διαδικασία των πρώτων ραντεβού, των εφαρμογών γνωριμιών, των αμήχανων συστάσεων από φίλους. Και τότε αρχίζεις να κάνεις εκπτώσεις που, σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση, δεν θα έκανες ποτέ.

Όμως, το ξέρεις ήδη, ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται πραγματικά δεν χρειάζεται να εξαφανιστεί για να επιστρέψει θριαμβευτικά. Είναι εκεί όταν είπε ότι θα είναι. Σου τηλεφωνεί όταν το υποσχέθηκε. Δεν σε αφήνει να αναρωτιέσαι κάθε τρεις και λίγο τι ακριβώς συμβαίνει.

Και όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο σύγχρονο dating δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θέλουν. Τέτοιοι υπήρχαν πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μάθει να κάνουμε τη λάθος ερώτηση. Αναρωτιόμαστε με αγωνία: «κι αν δεν του αρέσω;»

Και για να μην παρεξηγηθώ, φυσικά μας ενδιαφέρει. Και ποιος δεν θέλει να τον αγαπούν, να τον επιθυμούν, να ικανοποιούν τη ναρκισιστική του πλευρά; Ίσως όμως αυτή να μην είναι η ερώτηση που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Η πιο χρήσιμη ερώτηση είναι αν ο άλλος σε σέβεται.

Γιατί ο σεβασμός δεν είναι ένα συναίσθημα. Φαίνεται στις μικρές καθημερινές συμπεριφορές. Στη συνέπεια. Στο αν μπορείς να υπολογίζεις στον άλλον. Στην ικανότητα να κάνει μια δύσκολη συζήτηση αντί να εξαφανιστεί. Στο αν σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής αντί να αναλύεις κάθε μήνυμα με τις φίλες σου σαν να πρόκειται για αποκρυπτογράφηση αρχαίας επιγραφής.

Και εδώ έρχεται μια ακόμη παρεξήγηση της εποχής μας: τα «προσωπικά όρια».

Τα τελευταία χρόνια ακούμε διαρκώς ότι πρέπει να έχουμε standards στις σχέσεις μας. Μερικές φορές, όμως, παρουσιάζονται σχεδόν σαν κατάλογος απαιτήσεων: τόσα ραντεβού, τόσα μηνύματα, τόση προσπάθεια, τόσοι κανόνες. Δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει πραγματικά να έχεις όρια.

Τα όρια είναι, κυρίως, ένας τρόπος να λες με ηρεμία ποιος είσαι και τι χρειάζεσαι. Και δεν χρειάζεται να υψώσεις τη φωνή σου. Ούτε να κάνεις σκηνή. Ούτε να τιμωρήσεις κανέναν. Να μπορείς να πεις: «Περνάω πολύ ωραία μαζί σου, αλλά αυτό που κάνεις με κάνει να αισθάνομαι άβολα».

Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν κάποιος θα μας ερωτευτεί. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε ποια συμπεριφορά θα ανεχτούμε και ποια όχι. Και αυτή η απόφαση είναι ίσως η πιο ερωτική πράξη αυτοσεβασμού που μπορούμε να κάνουμε.

Ίσως τότε να συμβεί και κάτι παράδοξο. Να σταματήσουμε να βγαίνουμε με τον ίδιο άνθρωπο ξανά και ξανά, απλώς με διαφορετικό όνομα. Όχι επειδή άλλαξαν οι άνθρωποι εκεί έξω, αλλά επειδή αλλάξαμε εμείς.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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