«Γιατί ερωτεύομαι πάντα τους ίδιους ανθρώπους; Γιατί καταλήγω σε σχέσεις που με πληγώνουν, ενώ μέσα μου ξέρω πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία; Μήπως τελικά κάτι δεν πάει καλά με το ένστικτό μου;

Αν έχεις κάνει ποτέ αυτές τις σκέψεις, ίσως έχεις κουραστεί να βλέπεις τον εαυτό σου να επιστρέφει στα ίδια μοτίβα. Και ίσως χωρίς να το καταλαβαίνεις, δεν σε ελκύουν πάντα οι άνθρωποι που σου κάνουν καλό, αλλά εκείνοι που σου είναι γνώριμοι.

Οι πρώτες μας σχέσεις μάς μαθαίνουν πολλά για την αγάπη. Μέσα από τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν, μαθαίνουμε αν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους άλλους, αν μπορούμε να βασιστούμε πάνω τους, αν η τρυφερότητα προσφέρεται ελεύθερα ή πρέπει να προσπαθούμε για την κερδίσουμε. Αν, για παράδειγμα, η αγάπη από το σπίτι συνοδευόταν από απόσταση, αστάθεια ή διαρκή προσπάθεια, μπορεί να έχουμε μάθει να συνδέουμε την οικειότητα με την αγωνία.

Αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την οικειότητα και τις σχέσεις. Η θεωρία του Imago, που συνδέεται με τον Harville Hendrix και την Helen LaKelly Hunt, υποστηρίζει ότι οι πρώιμες εμπειρίες μας επηρεάζουν την εικόνα του συντρόφου που μας ελκύει. Με άλλα λόγια, δεν μας ελκύει μόνο ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, αλλά και όσα ξυπνά μέσα μας η παρουσία του.

Έτσι, μπορεί να νιώθουμε έντονη έλξη για κάποιον απόμακρο ή συναισθηματικά μη διαθέσιμο, ενώ ένας άνθρωπος που μας προσφέρει σταθερότητα και ενδιαφέρον να μη μας προκαλεί την ίδια ένταση. Όχι απαραίτητα επειδή ο πρώτος είναι καταλληλότερος για εμάς, αλλά επειδή η συμπεριφορά του ξυπνά συναισθήματα που έχουμε ξαναζήσει.

Συχνά μπερδεύουμε την οικειότητα με τη συμβατότητα και την ένταση με τη χημεία. Επειδή κάτι μας είναι γνώριμο, μας έλκει. Κι επειδή μας έλκει, θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, χωρίς να εξετάζουμε αν μας κάνει πραγματικά καλό.

Μερικές φορές, μάλιστα, προσπαθούμε ασυνείδητα να αλλάξουμε το τέλος μιας παλιάς ιστορίας. Αν κάποτε νιώσαμε ότι έπρεπε να κερδίσουμε την αγάπη ενός ανθρώπου που δεν ήταν διαθέσιμος, μπορεί να επιλέξουμε έναν παρόμοιο σύντροφο, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα μας επιλέξει. Και τότε, η σχέση ξεφεύγει από την επιθυμία να είμαστε απλά μαζί και γίνεται μια προσπάθεια να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να αγαπηθούμε.

Ρόλο παίζει και η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοεπαλήθευσης του William Swann, συχνά αναζητούμε εμπειρίες που επιβεβαιώνουν όσα ήδη πιστεύουμε για εμάς. Αν βαθιά μέσα μας φοβόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετοί ή ότι οι άλλοι κάποια στιγμή θα μας εγκαταλείψουν, μπορεί να ανεχόμαστε συμπεριφορές που ενισχύουν αυτές τις πεποιθήσεις.

Έτσι, ένας άνθρωπος που μας αντιμετωπίζει με συνέπεια μπορεί να μας φαίνεται ξένος, ενώ η αβεβαιότητα ενός άλλου να μας κρατά διαρκώς συναισθηματικά δεμένους μαζί του. Όταν έχουμε συνηθίσει να αγωνιούμε για την αγάπη, η ηρεμία μπορεί να μας φαίνεται βαρετή. Και φυσικά εδώ δεν υπονοώ ότι κάθε ήρεμη σχέση είναι κατάλληλη ή ότι κάθε έντονος έρωτας κρύβει κάποιο πρόβλημα.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να αρχίσουμε να επιλέγουμε διαφορετικά;

Αρχικά, παρατηρώντας πώς αισθανόμαστε δίπλα στον άνθρωπο που μας ελκύει. Νιώθουμε ελεύθεροι να είμαστε ο εαυτός μας ή βρισκόμαστε σε διαρκή επιφυλακή, αναλύοντας κάθε μήνυμα και κάθε αλλαγή στη συμπεριφορά του; Θέλουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας ή την πιθανότητα να γίνει κάποτε αυτός που ονειρευόμαστε;

Έπειτα, χρειάζεται να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις πράξεις παρά στις υποσχέσεις. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια, ειλικρίνεια, σεβασμό και αμοιβαίο ενδιαφέρον. Η χημεία μπορεί όντως να μας φέρει κοντά σε κάποιον, αλλά δεν αρκεί για να μας δείξει αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί του μια υγιή σχέση.

Και, πάνω απ’ όλα, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μικραίνουμε τις ανάγκες μας για να χωρέσουμε στη ζωή κάποιου άλλου. Μπορούμε να αγαπάμε έναν άνθρωπο και ταυτόχρονα να αναγνωρίζουμε ότι η σχέση μαζί του δεν μας κάνει καλό. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μας και να δημιουργήσουμε πιο ασφαλείς σχέσεις, τόσο με τους άλλους όσο και με τον εαυτό μας.

Η αλλαγή αρχίζει όταν καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να ξαναζήσουμε την ίδια ιστορία για να της δώσουμε ένα διαφορετικό τέλος.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων (c.) (Relate)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)