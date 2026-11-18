Πριν από μερικές μέρες ήρθε στο γραφείο μου μια πανέμορφη ηθοποιός. Από εκείνες τις δροσερές και αέρινες κοπέλες που μπορείς πολύ εύκολα να φανταστείς να παίζουν στη σκηνή και να σε συνεπαίρνουν. Και καθώς εγώ θαύμαζα την παρουσία της, εκείνη μου μιλούσε για μια συνάδελφό της που «της καταστρέφει την ψυχή» γιατί η φωνή της, η παρουσία και οι ερμηνείες της είναι αξιοζήλευτες. Γιατί ποτέ δεν θα καταφέρει να γίνει σαν κι εκείνη. Γιατί το ταλέντο της είναι αγκάθι στα μάτια της και μια υπενθύμιση ότι η ίδια δεν θα είναι ποτέ αρκετή.

Και σκέφτηκα πόσο παράξενο είναι τελικά αυτό που μας συμβαίνει. Μπορεί κάποιος να βλέπει σε εμάς κάτι αξιοθαύμαστο, την ίδια στιγμή που εμείς κοιτάζουμε κάποιον άλλον και αισθανόμαστε ανεπαρκείς. Σαν να υπάρχει πάντα κάπου ένα μέτρο που δεν φτάνουμε. Κάποιος λίγο πιο όμορφος, λίγο πιο ταλαντούχος, λίγο πιο επιτυχημένος. Κάποιος που μοιάζει να έχει κατακτήσει ακριβώς αυτό που εμείς παλεύουμε ακόμη να αποκτήσουμε.

Η σύγκριση με τους άλλους ανήκει στα λεγόμενα «κοινωνικά συναισθήματα», τα οποία συνδέονται με την εικόνα που σχηματίζουμε για τον εαυτό μας μέσα από τη σχέση μας με τους άλλους. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί σκέψη, συναισθηματική ενέργεια και, κυρίως, μια διαρκή αναζήτηση σημείων αναφοράς. Μέσα από αυτήν προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε και πόσο κοντά έχουμε φτάσει σε όσα επιθυμούμε. Με έναν τρόπο, αναζητούμε τη θέση μας στον κόσμο.

Ήδη από το 1954, ο κοινωνικός ψυχολόγος Leon Festinger διατύπωσε τη θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης, σύμφωνα με την οποία αξιολογούμε τις απόψεις, τις ικανότητες και την προσωπική μας αξία συγκρίνοντας τον εαυτό μας με τους άλλους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε δυνατότητες και να κινητοποιηθούμε. Δεν έχει, όμως, πάντα θετικό αποτέλεσμα. Το συναίσθημα που προκαλεί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποιον επιλέγουμε ως σημείο αναφοράς και από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε τη διαφορά.

Και ύστερα υπάρχει το κινητό μας. Αρκεί να το πιάσουμε στα χέρια μας για να βρεθούμε μπροστά σε δεκάδες αφορμές σύγκρισης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία πολύ πιο έντονη, γιατί εικόνες στις οποίες κάποτε δεν είχες καμία πρόσβαση, έχουν πια τη δυνατότητα να μπούνε στο σπίτι σου (πολλές φορές μάλιστα και απρόσκλητες). Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με εικόνες επιτυχίας, αψεγάδιαστης ομορφιάς, επαγγελματικών επιτευγμάτων και προσωπικής ευτυχίας. Αυτό, όμως, που συχνά ξεχνάμε είναι ότι συγκρίνουμε τη δική μας πραγματική καθημερινότητα με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Δεν βλέπουμε ούτε τις δυσκολίες, ούτε τις απογοητεύσεις, ούτε τις ανασφάλειες, ούτε τις προσπάθειές τους. Βλέπουμε κυρίως όσα επιλέγουν οι ίδιοι να μοιραστούν. Έτσι, η σύγκριση ξεκινά από άνισες αφετηρίες – γνωρίζουμε τη δική μας ζωή από μέσα, αλλά τη ζωή των άλλων κυρίως μέσα από όσα επιλέγουν εκείνοι να δείξουν.

Δεν επηρεαζόμαστε, βέβαια, όλοι με τον ίδιο τρόπο. Για κάποιους ανθρώπους η σύγκριση μπορεί να λειτουργεί ως κίνητρο. Από την άλλη οι άνθρωποι που έχουν περισσότερες ανασφάλειες ή έχουν μεγαλύτερη ανάγκη επιβεβαίωσης μπορεί να βιώνουν εντονότερα τις συγκρίσεις. Οι πρώιμες οικογενειακές σχέσεις και οι εμπειρίες μας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την προσωπική μας αξία. Όταν, μάλιστα, η προσωπική μας αξία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιβεβαίωση του περιβάλλοντος, είναι πιθανότερο να αισθανθούμε ότι υστερούμε κάθε φορά που κάποιος άλλος πετυχαίνει κάτι που επιθυμούμε κι εμείς.

Το να σταματήσουμε εντελώς να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους μάλλον θα ήταν μη ρεαλιστικό. Νομίζω πως είναι πιο χρήσιμο να παρατηρούμε πότε και γιατί το κάνουμε, αλλά και τι αφήνει πίσω της κάθε σύγκριση. Μας κινητοποιεί ή μας αποθαρρύνει; Μας βοηθά να αναγνωρίσουμε κάτι που θέλουμε πραγματικά ή μας κάνει να επιθυμούμε όσα έχουν οι άλλοι, χωρίς να αναρωτιόμαστε αν ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες;

Μπορούμε επίσης να περιορίσουμε την έκθεσή μας σε περιεχόμενο που μας προκαλεί συστηματικά αρνητικά συναισθήματα και να θυμόμαστε ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές δυνατότητες, δυσκολίες και χρονικούς ρυθμούς. Και πάνω από όλα, έχει το δικό του, ολόδικό του μονοπάτι που δε μοιάζει με κανενός άλλου.

Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να έπαυαν να αντιμετωπίζουν τη ζωή σαν έναν αγώνα στον οποίο πρέπει διαρκώς να μετράμε τις επιδόσεις μας σε σχέση με τους άλλους. Σαν να έχει η πρόοδος κοινό χρονοδιάγραμμα για όλους.

Για το τέλος, θα σου πω ποιο είναι για μένα το πιο ουσιαστικό μέτρο σύγκρισης. Η ζωή που ζεις είναι πραγματικά κοντά σε αυτήν που επιθυμείς;

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)