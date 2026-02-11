Ένα από τα πιο σταθερά και επαναλαμβανόμενα ερωτήματα που ακούω στη δουλειά μου δεν είναι απλώς «πονάω» ή «δεν αντέχω άλλο». Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και υπαρξιακό: Μπορώ να θεραπευτώ από αυτό; Μπορεί κανείς να ξεπεράσει μια προδοσία που πονά τόσο πολύ και διαλύει το έδαφος κάτω από τα πόδια του; Είναι δυνατόν να νιώσει ξανά χαρά, ασφάλεια και εμπιστοσύνη; Να αγαπήσει ξανά, χωρίς να ζει με τον μόνιμο φόβο ότι θα πληγωθεί πάλι;

Οι άνθρωποι που φτάνουν σε αυτό το σημείο δεν ζητούν εύκολες απαντήσεις ούτε γρήγορες παρηγοριές. Θέλουν πρώτα απ’ όλα να ξέρουν αν υπάρχει ελπίδα. Αν αυτό που συνέβη κατέστρεψε οριστικά τη σχέση τους, την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους ή την ικανότητά τους να συνδέονται ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους.

Η απάντησή μου, βασισμένη όχι σε θεωρία αλλά σε εμπειρία, είναι ένα ξεκάθαρο και γειωμένο ναι: η θεραπεία είναι δυνατή. Δεν είναι δεδομένη. Δεν είναι υποχρεωτική. Και σίγουρα δεν είναι πάντα ο ίδιος δρόμος για όλους. Αλλά είναι απολύτως εφικτή.

Άνθρωποι κάθονται απέναντί μου και μου περιγράφουν με λεπτομέρειες τι συνέβη με τον σύντροφό τους. Μιλούν για το πρώτο σοκ, τον θυμό τους, την ντροπή που τους κατακλύζει, την απώλεια, τη διάλυση εμπιστοσύνης. Και σχεδόν πάντα, κάποια στιγμή, με κοιτούν και ρωτούν: «Οι άνθρωποι γίνονται ποτέ καλά μετά από αυτό;» Η ειλικρινής απάντηση είναι πως ναι, πολλοί γίνονται. Πολύ περισσότεροι απ’ όσο πιστεύουμε όταν βρισκόμαστε μέσα στη δίνη του πόνου.

Είναι εξαιρετικά συχνό οι άνθρωποι, περνώντας μέσα από μια τόσο δύσκολη εμπειρία, όσο η απιστία του συντρόφου τους, να μαθαίνουν ξανά να εμπιστεύονται. Όχι μόνο τον σύντροφό τους, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Μαθαίνουν να ακούν τα όριά τους, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους, να σέβονται τα συναισθήματά τους. Περνούν μέσα από πένθος για αυτό που χάθηκε, αλλά δεν μένουν εκεί. Ωριμάζουν, δυναμώνουν και συνεχίζουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη επίγνωση και εσωτερική σταθερότητα.

Φυσικά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Κάποιες φορές η προδοσία λειτουργεί ως τελική ένδειξη ότι μια σχέση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Ότι το πιο υγιές βήμα δεν είναι η επιδιόρθωση, αλλά η αποχώρηση. Και αυτό δεν είναι αποτυχία. Είναι πράξη αυτοσεβασμού και εξέλιξης.

Το κρίσιμο ερώτημα όμως παραμένει: μπορούν οι άνθρωποι να θεραπευτούν; Μπορούν να σταθούν ξανά όρθιοι από κάτι που μοιάζει αβάσταχτο; Η απάντηση είναι ναι.

Αν υπάρχει ένα μάθημα που μου έχει χαρίσει η θεραπευτική εμπειρία, είναι ότι οι άνθρωποι είναι απίστευτα ανθεκτικοί. Έχω δει καταστάσεις που έμοιαζαν εντελώς μη αναστρέψιμες. Στιγμές που ακόμη κι εγώ αναρωτήθηκα αν αυτός ο πόνος μπορεί να ξεπεραστεί. Και όμως, ξανά και ξανά, οι ίδιοι άνθρωποι βρήκαν τρόπο να σταθούν στα πόδια τους, να ανασυνταχθούν και να προχωρήσουν μπροστά.

Όχι επειδή ο πόνος εξαφανίστηκε, αλλά επειδή έμαθαν να τον χωρούν. Να τον κατανοούν. Να μην τον αφήνουν να καθορίζει κάθε πτυχή της ζωής τους.

Η θεραπεία, όπως κάθε τι ουσιαστικό, απαιτεί δουλειά. Απαιτεί θάρρος, ειλικρίνεια και τη διάθεση να μείνουμε παρόντες στα δύσκολα συναισθήματα αντί να τα αποφεύγουμε. Όμως είναι μια αυταπάτη να πιστεύουμε ότι αυτό που συνέβη μας ορίζει για πάντα.

Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μια βαθιά, έμφυτη ικανότητα να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να μεταμορφώνονται. Μπορούμε να περάσουμε μέσα από βαθύ τραύμα και να βγούμε από την άλλη πλευρά πιο συνειδητοί, πιο δυνατοί και πιο αληθινοί.

Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή παλεύεις με ζητήματα εμπιστοσύνης, είτε από κάτι παλιό είτε από μια πρόσφατη πληγή, θέλω να με ακούσεις: μπορείς να το ξεπεράσεις. Η σχέση σου μπορεί να θεραπευτεί ή μπορεί εσύ να ξαναχτίσεις τη ζωή σου με τρόπο που να σε τιμά περισσότερο. Και τα δύο είναι δυνατά.

Δεν είσαι αυτό που σου συνέβη. Είσαι αυτό που επιλέγεις να γίνεις μετά. Και ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν διαλυμένα, είσαι ικανός για βαθιά θεραπεία, ουσιαστική αλλαγή και μια ζωή με περισσότερο νόημα. Kι αυτό δεν είναι απλώς ελπίδα. Είναι ανθρώπινη δυνατότητα.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)