Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι αναμφισβήτητα το θεμέλιο για την υγιή διαχείριση των διαφωνιών. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να εκφράσουν πώς πραγματικά αισθάνονται όταν πληγώνονται από τη συμπεριφορά ή τα λόγια κάποιου άλλου. Η σιωπή ή η αποφυγή, όμως, συχνά όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το διογκώνουν. Για να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις συγκρούσεις, χρειαζόμαστε σαφήνεια, ειλικρίνεια και διαφάνεια στην επικοινωνία μας.

Το πρώτο βήμα είναι να είσαι απόλυτα ειλικρινής –πρώτα με τον εαυτό σου και έπειτα με τον άλλον. Να αναγνωρίζεις τι νιώθεις και να μπορείς να το εκφράζεις με τρόπο που αντικατοπτρίζει την αλήθεια σου, χωρίς να καλύπτεις τον πόνο ή την απογοήτευση. Συχνά αποφεύγουμε να πούμε όσα πραγματικά νιώθουμε, φοβούμενοι την αντίδραση της άλλης πλευράς ή το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης σύγκρουσης. Λέμε πράγματα όπως «Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω» ή «Δεν πειράζει», ενώ μέσα μας βράζουμε από θυμό ή στενοχώρια.

Εννοείται πως η ειλικρίνεια δεν είναι πάντα εύκολη. Το να πεις σε κάποιον ότι η στάση του σε πλήγωσε απαιτεί θάρρος – και πολλές φορές αντιμετωπίζεις άμυνες, παρεξηγήσεις ή και απόρριψη. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να πάρεις την ευθύνη για τα συναισθήματά σου και να τα επικοινωνήσεις καθαρά και ευγενικά.

Μιλώ από προσωπική εμπειρία. Πριν από αρκετά χρόνια, άτομο του εργασιακού μου περιβάλλοντος προσπάθησε να με υπονομεύσει, διαδίδοντας ψευδείς φήμες για μένα σε ανθρώπους του στενού μου κύκλου. Δεν ήμασταν φίλες ούτε καν άμεσες συνεργάτιδες. Όταν κάποιος που σου έχει κάνει κακό (ή τουλάχιστον έχει προσπαθήσει πολύ!), επιθυμεί να μιλήσει μαζί σου, νομίζω είναι απόλυτα λογικό και υγιές να είσαι ανοιχτός σε μια ειλικρινή συζήτηση. Έτσι αποφάσισα να σταθώ με ειλικρίνεια απέναντί της. Της εξέφρασα ότι γνωρίζω τι είχε ειπωθεί πίσω από την πλάτη μου και ότι αυτό ήταν απαράδεκτο.

Αν η άλλη πλευρά ενδιαφέρεται πραγματικά να αποκαταστήσει μια σχέση, χρειάζεται να δείξει διάθεση να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών της. Δεν προσποιήθηκα ότι δεν γνωρίζω τι συνέβη ή ότι δεν με πείραξε. Για την ιστορία, αυτή η γυναίκα δεν το πήρε καλά –εξεπλάγη που ήμουν τόσο ξεκάθαρη και αποφασισμένη να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όμως, εγώ ένιωσα απελευθέρωση. Είχα θέσει τα όριά μου. Είχα σταθεί με αυτοπεποίθηση και υπερασπίστηκα την αξιοπρέπειά μου.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι σκοπός της ειλικρίνειας δεν είναι να πείσουμε τον άλλον να συμφωνήσει μαζί μας ή να παραδεχτεί το λάθος του. Ο αληθινός στόχος είναι να εκφράσουμε τη δική μας θέση με καθαρότητα και σεβασμό. Η ειλικρίνεια δεν εγγυάται πάντα συμφιλίωση – αλλά εγγυάται αυθεντικότητα και εσωτερική γαλήνη.

Το να παραμείνεις πιστός στον εαυτό σου, να εκφράζεις αυτό που πραγματικά νιώθεις και να μην προδίδεις τη δική σου αλήθεια, είναι η βάση για κάθε ουσιαστική επίλυση. Δεν χρειάζεται να υπάρχει συμφωνία – αρκεί να υπάρχει αλήθεια. Και καμιά φορά, αυτή είναι αρκετή για να αλλάξει τη δυναμική μιας σχέσης ή – τουλάχιστον – για να σου φέρει την ηρεμία που αξίζεις.

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocused Θεραπεύτρια (BRIEF)