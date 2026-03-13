Στην προσέγγιση του SolutionFocusedBriefTherapy (SFBT), η βασική αρχή είναι απλή: να βλέπουμε και να πιστεύουμε στο καλύτερο του ανθρώπου που έχουμε μπροστά μας. Και αυτή η στάση δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπευτική διαδικασία – επεκτείνεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Όταν μαθαίνεις να πιστεύεις στους ανθρώπους γύρω σου, όταν πραγματικά εστιάζεις στο τι μπορούν να καταφέρουν, τότε αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο, αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό.

Στη θεραπευτική εκπαίδευση μας διδάσκουν τεχνικές πώς να ανιχνεύουμε τι δεν πάει καλά, και πώς να εντοπίζουμε προβλήματα και να τα αναλύουμε. Όλα αυτά είναι σίγουρα χρήσιμα, αλλά παραλείπουν το πιο ουσιαστικό: ότι για να βοηθήσεις πραγματικά κάποιον να αλλάξει, πρέπει πρώτα να πιστεύεις σε εκείνον. Η πίστη στον άλλον είναι η βάση κάθε ανάπτυξης και αλλαγής. Χωρίς αυτήν, όλες οι τεχνικές είναι κενές.

Μέσα από την πρακτική μου, έχω καταλάβει πόσο βαθιά επιδρά αυτή η στάση στη δική μου ζωή. Υπάρχει κάτι που ονομάζεται «δευτερογενής τραυματισμός»: όταν ακούμε καθημερινά για τραύματα άλλων, ακόμη κι αν δεν τα έχουμε βιώσει οι ίδιοι, μπορούμε να αναπτύξουμε συμπτώματα άγχους ή στρες. Στη μέθοδο SFBT, όμως, υπάρχει το αντίθετο φαινόμενο, η «δευτερογενής ανθεκτικότητα». Όταν ακούμε ιστορίες ανθρώπων που αγωνίζονται, ξεπερνούν δυσκολίες, επιτυγχάνουν και ανθίζουν, η δική μας αντοχή, η δική μας ελπίδα και πίστη ενισχύονται.

Έχοντας παρακολουθήσει ανθρώπους να επιβιώνουν και να ανθίζουν, μαθαίνω κι εγώ να πιστεύω στον εαυτό μου. Όταν αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις, θυμάμαι τις ιστορίες τους και σκέφτομαι: «Αν αυτοί μπόρεσαν να ξεπεράσουν τόσα, ίσως μπορώ και εγώ». Και, χωρίς υπερβολή, αισθάνομαι ότι έχω αποκομίσει περισσότερα από αυτούς που έχω βοηθήσει, παρά αυτοί από εμένα. Κάθε συνάντηση, κάθε συνεδρία είναι μια ευκαιρία μάθησης και μεταμόρφωσης, όχι μόνο για τον θεραπευόμενο, αλλά και για μένα.

Η πίστη στους ανθρώπους δεν είναι απλώς μια ηθική στάση ή μια τεχνική θεραπείας. Είναι τρόπος ζωής. Όταν ξεκινάμε να βλέπουμε το καλύτερο σε κάθε άνθρωπο που συναντάμε, η σχέση μας μαζί του αλλάζει. Μαθαίνουμε να εντοπίζουμε τα δυνατά του σημεία, να τον ενθαρρύνουμε και να του δίνουμε χώρο να αναπτυχθεί. Και το πιο σημαντικό: η στάση αυτή επιστρέφει σε εμάς. Βλέπουμε τον κόσμο πιο αισιόδοξα, νιώθουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στη ζωή, και ανακαλύπτουμε πόση χαρά προσφέρει η προσφορά πίστης και ελπίδας στους άλλους.

Συχνά υποτιμούμε τη δύναμη που έχει μια θετική στάση απέναντι στους ανθρώπους. Όμως η εμπειρία μου έχει δείξει ότι η πίστη μπορεί να αλλάξει ζωές. Μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να πιστέψει στον εαυτό του, να ξεπεράσει τα εμπόδιά του, να ονειρευτεί ξανά. Και παράλληλα, μεταμορφώνει και εμάς, καθώς μας υπενθυμίζει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, να ελπίζεις και να μεγαλώνεις μέσα από τους άλλους.

Αν υπάρχει ένα μήνυμα που θέλω να σου αφήσω σήμερα, είναι το εξής: περπάτησε στον κόσμο πιστεύοντας στους ανθρώπους γύρω σου. Δώσε την ευκαιρία σε κάποιον να δείξει το καλύτερό του, και ταυτόχρονα άφησε αυτή την πίστη να αλλάξει και τη δική σου ζωή. Είναι ένα δώρο που επιστρέφει πάντα πολλαπλάσιο.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocused Θεραπεύτρια (BRIEF)