Στην ταινία Cast Away, ο Tom Hanks υποδύεται έναν άντρα που βρίσκεται ολομόναχος σε ένα έρημο νησί. Με τον καιρό, η μοναξιά γίνεται τόσο έντονη που αρχίζει να μιλά σε μια μπάλα βόλεϊ, σαν να ήταν άνθρωπος. Μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά αν έχεις βρεθεί ποτέ μακριά από τους δικούς σου ανθρώπους – σε μια άλλη πόλη ή ακόμη χώρα – ξέρεις πόσο βαριά μπορεί να γίνει η μοναξιά. Δεν είναι απλώς η απουσία των άλλων. Είναι ένα βαθύ, σχεδόν σωματικό αίσθημα έλλειψης. Είναι η αίσθηση ότι δεν ανήκεις κάπου.

Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, είμαστε «φτιαγμένοι» για σύνδεση. Από εξελικτική άποψη, από την εποχή των πρώτων κοινοτήτων, οι πρόγονοί μας που ζούσαν σε ομάδες είχαν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν και να προστατεύσουν τους απογόνους τους. Η εγγύτητα με τους άλλους δεν ήταν επιλογή – ήταν προϋπόθεση ζωής. Γι’ αυτό και, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, εξακολουθούμε να νιώθουμε καλύτερα όταν έχουμε ανθρώπους γύρω μας.

Αλλά δεν είναι όλες οι σχέσεις ίδιες. Ούτε μας κάνουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο καλό. Τι είναι, λοιπόν, αυτό που κάνει τις φιλίες να επηρεάζουν τόσο στενά την ευτυχία μας; Η έρευνα δείχνει ότι, τελικά, τα πράγματα είναι πιο απλά απ’ όσο νομίζουμε.

Πρώτον, έχει σημασία απλώς και μόνο να έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας. Μελέτες δείχνουν ότι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα αυτοί με τις «τέλειες» σχέσεις, αλλά εκείνοι που περνούν λιγότερο χρόνο μόνοι. Η παρουσία των άλλων, ακόμη και σε βασικό επίπεδο, φαίνεται να λειτουργεί από μόνη της υποστηρικτικά και να συνδέεται με μεγαλύτερη ευεξία.

Δεύτερον, η ποιότητα των σχέσεων μετράει περισσότερο από την ποσότητα. Δεν χρειάζεται να έχουμε δεκάδες φίλους. Οι περισσότεροι ενήλικες έχουν έναν σχετικά μικρό κύκλο στενών φίλων – και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Έχουν ανθρώπους με τους οποίους μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν πολλά για να τους καταλάβουν. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το πόσο ασφαλείς, κατανοητοί και συνδεδεμένοι νιώθουμε μέσα στις σχέσεις μας με τους άλλους.

Και τρίτον, η ευτυχία των φίλων μας επηρεάζει και τη δική μας. Γιατί η ευτυχία είναι – σε έναν βαθμό – μεταδοτική. Έρευνες δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι γύρω μας νιώθουν καλά, αυξάνονται και οι πιθανότητες να νιώσουμε κι εμείς καλύτερα. Αν ένας άνθρωπος είναι ευτυχισμένος, αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι και οι φίλοι του – ακόμη και οι φίλοι των φίλων του. Σαν να κινούμαστε όλοι μέσα σε ένα κοινό συναισθηματικό πεδίο, όπου τα συναισθήματα ταξιδεύουν από τον έναν στον άλλον. Σαν να υπάρχει μια αόρατη συναισθηματική αλυσίδα που μας συνδέει.

Και κάπου εδώ, η θεωρία γίνεται πολύ προσωπική.

Τις προάλλες, ο φίλος μου ο Σωτήρης ήρθε να μας δει στο αεροδρόμιο για μόλις 30 λεπτά πριν φύγω με τον άντρα μου. Μπορεί να ήταν λίγο, αλλά έκανε όλη τη διαφορά. Έκανε τον κόπο να έρθει μέχρι εκεί, μόνο και μόνο για να πει «είμαι εδώ». Και μέσα σε αυτή τη μικρή στιγμή, που απλά ήρθε, υπήρχε κάτι πολύ μεγάλο: αγάπη, σύνδεση και αληθινή φιλία.

Τελικά, ίσως αυτό είναι που μας κάνουν οι φίλοι.

Δεν είναι μόνο τα κοινά ενδιαφέροντα, οι ωραίες στιγμές ή τα σωστά λόγια. Οι φίλοι μας κάνουν ευτυχισμένους γιατί υπάρχουν. Γιατί μας θυμίζουν, με απλούς τρόπους, ότι δεν είμαστε μόνοι.

Και μερικές φορές, αυτό είναι αρκετό για να αλλάξει όχι μόνο μια στιγμή – αλλά ολόκληρη την αίσθηση της ζωής.

Ίσως, λοιπόν, η ερώτηση δεν είναι μόνο γιατί οι φίλοι μάς κάνουν ευτυχισμένους.

Ίσως είναι και το πώς μπορούμε κι εμείς να γίνουμε λίγο περισσότερο παρόντες στη ζωή των άλλων.

Γιατί η ευτυχία δεν είναι πάντα κάτι μεγάλο και εντυπωσιακό. Μερικές φορές, είναι απλώς η παρουσία ενός ανθρώπου που νοιάζεται.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)