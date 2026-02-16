Καλή εβδομάδα σε όλους τους αναγνώστες της στήλης! Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να είσαι καλός και στο να χάνεσαι μέσα στην καλοσύνη σου. Πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε μαθαίνοντας πως το να είσαι «ευγενικός» σημαίνει να μη φέρνεις αντιρρήσεις, να μη χαλάς τη διάθεση των άλλων, να λες πάντα «ναι» – ακόμη κι όταν δεν θέλεις. Από μικροί μάθαμε ότι η αγάπη και η αποδοχή έρχονται με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση. Και έτσι, μεγαλώνοντας, μάθαμε να διαβάζουμε τα βλέμματα, να προσαρμοζόμαστε στις προσδοκίες των άλλων, να ακούμε περισσότερο τις φωνές των γύρω μας παρά τη δική μας.

Το peoplepleasing– η ανάγκη να ικανοποιούμε τους άλλους για να νιώσουμε αποδεκτοί – είναι μια μορφή ελέγχου μεταμφιεσμένη σε καλοσύνη. Δεν προσπαθείς απλώς να βοηθήσεις ή να είσαι ευχάριστος· προσπαθείς να ελέγξεις τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα. Θες να σε συμπαθήσουν, να μη σε παρεξηγήσουν, να σε δουν ως καλό, αξιόπιστο, πρόθυμο. Μόνο που αυτός ο τρόπος ζωής έχει ένα μεγάλο κόστος: σε απομακρύνει από την αλήθεια σου.

Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή μου που συνειδητοποίησα ότι για χρόνια υπήρξα άνθρωπος που ζούσε για να ευχαριστεί τους άλλους. Δεν το καταλάβαινα τότε – απλώς νόμιζα ότι ήμουν ευγενική, προσεκτική, διακριτική. Με τον καιρό όμως είδα πως πίσω από αυτή την ανάγκη κρυβόταν κάτι πιο βαθύ: ο φόβος της απόρριψης. Η αδυναμία μου να αντέξω την ιδέα ότι κάποιος μπορεί να μη με συμπαθεί ή να μη θέλει να μου κάνει παρέα με έκανε να πνίγω τη δική μου φωνή. Να μην είμαι ο εαυτός μου.

Αυτό είναι το δηλητήριο του peoplepleasing: η αδιάκοπη προσπάθεια να ελέγξεις την εικόνα που έχουν οι άλλοι για σένα. Να κάνεις τα πάντα για να σε συμπαθήσουν, να σε εγκρίνουν, να μη σε απορρίψουν. Ζεις κυνηγώντας την αποδοχή, μέχρι που ξεχνάς τι σε ευχαριστεί, τι σε εμπνέει, τι σε κάνει χαρούμενο.

Ήδη από την πρώτη φορά που μπήκα στο πανεπιστήμιο συνειδητοποίησα τι ήθελα εγώ σε σχέση με αυτό που ήθελαν οι άλλοι για μένα ή από εμένα. Κάποιες παρέες μου έβγαιναν συχνά, και με προσκαλούσαν σε πάρτι, σε ποτά, σε βραδιές που τελείωναν αργά. Και όλα αυτά ήταν πολύ ωραία, αλλά όταν άρχισα να λέω «όχι» σε περιόδους που ήθελα να αφιερωθώ στη μελέτη, οι αντιδράσεις δεν άργησαν: «Πώς κάνεις έτσι», «Είσαι υπερβολική» «Νομίζεις πως είσαι καλύτερη από εμάς». Τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Απλώς ήξερα ότι δεν μπορώ να ξενυχτώ και να σηκωθώ στις 5 το πρωί να διαβάσω. Ήξερα τι χρειάζομαι. Ήξερα τι μου αρέσει. Ήθελα να σηκώνομαι το χάραμα, να φτιάχνω τον καφέ μου και να βυθίζομαι στα βιβλία μου. Και αυτή η γνώση, όσο κι αν δυσαρεστούσε τους άλλους, εμένα με απελευθέρωνε.

Το να μάθεις να λες «όχι» δεν είναι απόρριψη των άλλων· είναι αποδοχή του εαυτού σου. Είναι μια πράξη αυτογνωσίας. Κάθε φορά που λες «ναι» ενώ μέσα σου θες να πεις «όχι», χτίζεις λίγη ακόμη δυσαρέσκεια, λίγη ακόμη κόπωση, λίγη ακόμη απομάκρυνση από αυτό που πραγματικά είσαι. Και όσο περισσότερο λες «ναι» για να μη χάσεις την αγάπη ή την αποδοχή των άλλων, τόσο περισσότερο χάνεις τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σου.

Η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να είσαι αυθεντικός και ταυτόχρονα να αρέσεις σε όλους. Κάθε φορά που λες την αλήθεια σου, κάποιος ίσως διαφωνήσει. Κάθε φορά που βάζεις ένα όριο, κάποιος ίσως θυμώσει. Κάθε φορά που φροντίζεις τον εαυτό σου, κάποιος ίσως σε πει «εγωιστή». Αλλά αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας. Όταν αρχίζεις να ζεις σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και αξίες, παύεις να είσαι εξάρτημα στις προσδοκίες των άλλων και γίνεσαι ο πρωταγωνιστής της δικής σου ζωής.

Η διαδρομή δεν είναι εύκολη. Θα νιώσεις ενοχές, θα σε τρώει η σκέψη «μήπως είμαι κακός άνθρωπος;», «μήπως όντως είμαι εγωιστής;» Όμως δεν είναι η ενοχή το πρόβλημα· είναι το αν της επιτρέπεις να σε κάνει να παραβείς τα όριά σου. Το ζητούμενο δεν είναι να μη νιώθεις άσχημα όταν βάζεις όρια, αλλά να μπορείς να τα κρατάς παρόλο που νιώθεις άβολα. Εκεί αρχίζει η ωρίμαση.

Αν θέλεις πραγματικά να σταματήσεις τον κύκλο του peoplepleasing, ξεκίνα από κάτι απλό: μάθε να λες όχι. Στα μικρά και στα μεγάλα. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό τώρα. Όχι, δεν θα έρθω από υποχρέωση. Όχι, δεν θα προσποιηθώ για να με συμπαθήσεις. Κάθε «όχι» είναι μια δήλωση αυτοσεβασμού, ένα βήμα προς την αληθινή σου ταυτότητα.

Η ζωή δεν είναι διαγωνισμός αποδοχής. Είναι ένα ταξίδι επιστροφής προς τον εαυτό σου. Και κάθε φορά που τολμάς να πεις ένα «όχι», κάνεις ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία σου – και πιο κοντά στο ποιος πραγματικά είσαι.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocused Θεραπεύτρια (BRIEF)