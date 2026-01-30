Πολλοί πιστεύουν ότι επικοινωνούν καλά στις σχέσεις τους. Στην πραγματικότητα, η επικοινωνία είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχουμε να μάθουμε. Δεν ξέρουμε να ζητάμε αυτό που θέλουμε και χρειαζόμαστε, και ακόμα χειρότερα, δεν ξέρουμε πώς να ανταποκριθούμε όταν ο σύντροφός μας εκφράζει αυτό που θέλει. Αντίθετα, είμαστε εξαιρετικά καλοί στο να κρίνουμε, να κάνουμε υποθέσεις, να γινόμαστε αμυντικοί. Αλλά το να ακούμε πραγματικά, να κατανοούμε και να συμμετέχουμε σε έναν διάλογο που φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα, αυτό μας διαφεύγει.

Γιατί λοιπόν τα ζευγάρια δυσκολεύονται στην επικοινωνία; Η απάντηση είναι απλή: δεν ακούμε για να καταλάβουμε, ακούμε για να απαντήσουμε. Όταν ο σύντροφός μας μιλάει, δεν εστιάζουμε στο τι λέει, από πού προέρχεται όλο αυτό το επιχείρημα ή πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή του. Αντίθετα, σκεφτόμαστε πότε θα πάρουμε εμείς τον λόγο και τι θα πούμε για να εκφράσουμε τη δική μας άποψη.

Υπάρχει όμως ένα μυστικό για να κρατήσεις μια σχέση δυνατή και υγιή. Είναι δική σου δουλειά να μάθεις τι κάνει τον σύντροφό σου χαρούμενο, τι τον γεμίζει, τι του φέρνει χαρά, κάθε μέρα.

Ο σύντροφός σου δεν είναι στατικός. Κάθε μέρα αλλάζει, εξελίσσεται, γίνεται μια μικρή νέα εκδοχή του εαυτού του. Η δουλειά σου είναι να παρατηρείς αυτές τις αλλαγές, αυτές τις νέες πτυχές, να γνωρίζεις τι τον/την γεμίζει, τι τον/την κάνει να νιώθει χαρά, και να ερωτεύεσαι ξανά όλα αυτά. Να ακούς και να παρατηρείς περισσότερο από το να υποδεικνύεις τι πρέπει να κάνει ο άλλος.

Συχνά ακούμε τη φράση: «Δεν μπορώ να κάνω κάποιον ευτυχισμένο». Και αυτό είναι μια παρερμηνεία. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να «διορθώσουμε» κάποιον ή να λύσουμε όλα του τα προβλήματα. Αλλά η σκέψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιον χαρούμενο είναι εντελώς λανθασμένη. Αν μπορούμε να πληγώσουμε κάποιον με κάτι που λέμε ή κάνουμε, τότε ακριβώς έτσι μπορούμε και να τον κάνουμε χαρούμενο. Η ευτυχία του άλλου είναι μέρος της ευθύνης μας μέσα στη σχέση.

Αν δεν θέλεις να αναλάβεις αυτή την «ευθύνη», τότε η σχέση δεν είναι για σένα. Η μόνη πραγματική οδός για να κάνεις κάποιον ευτυχισμένο είναι να παρατηρείς, να ακούς, να μαθαίνεις τι τον/την γεμίζει και να το προσφέρεις – καθημερινά. Δεν υπάρχει συντόμευση, δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κόλπο. Είναι απλό, αλλά απαιτεί προσοχή, αφοσίωση, ενδιαφέρον, και φυσικά αγάπη.

Όταν κατανοήσεις ότι ο σκοπός σου είναι να κάνεις τον άλλον ευτυχισμένο, η επικοινωνία γίνεται σαφής, απλή και ουσιαστική. Όταν ξεχνάμε αυτό το βασικό, η επικοινωνία καταρρέει: γινόμαστε αμυντικοί, προσπαθούμε να επιβληθούμε, να πείσουμε, να έχουμε πάντα τον τελευταίο λόγο.

Η ουσία της επικοινωνίας δεν είναι μόνο τι λέει ο άλλος, αλλά η στάση με την οποία ακούμε και απαντάμε. Αν η στάση μας είναι να παρατηρούμε και να μαθαίνουμε τι φέρνει χαρά στον άλλον, τότε όλα γίνονται πιο εύκολα. Αν η στάση μας είναι να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας ή να δίνουμε συμβουλές που δεν ζητήθηκαν, η επικοινωνία θα αποτυγχάνει.

Η δική σου δουλειά στη σχέση είναι η ευτυχία του συντρόφου σου. Αν αφιερωθείς να μαθαίνεις τις ανάγκες, τις αλλαγές και τα όνειρα του ανθρώπου σου καθημερινά, η σχέση σας θα είναι γεμάτη αγάπη, χαρά και αρμονία. Και αυτό είναι το κλειδί της επιτυχημένης επικοινωνίας: να παρατηρείς, να μαθαίνεις, και να δίνεις χαρά – κάθε μέρα.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)