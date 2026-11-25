Μπορεί κάποιος να μας αδικεί, να παραβιάζει τα όριά μας, να μας φορτώνει ευθύνες που δεν μας αναλογούν ή να μη μας σέβεται. Και ενώ ξέρουμε τι μας ενοχλεί, επιλέγουμε να σιωπήσουμε, προσπερνάμε και συνεχίζουμε. Αυτό το «δεν πειράζει» που λέμε συχνά, δεν το εννοούμε, αλλά το λέμε για να αποφύγουμε μια ένταση, και γιατί φοβόμαστε τι μπορεί να συμβεί αν αποφασίσουμε να μιλήσουμε. Και κάπως έτσι, πίσω από αυτό το «δεν πειράζει» συσσωρεύονται θυμός, απογοήτευση και ανείπωτα παράπονα.

Άνθρωποι που δυσκολεύονται να εκφράσουν μια διαφωνία, να ζητήσουν κάτι που δικαιούνται ή να θέσουν ένα όριο, καταλήγουν να προσαρμόζονται διαρκώς στις απαιτήσεις των άλλων, αφήνοντας τις δικές τους ανάγκες σε δεύτερη μοίρα.

Στην ελληνική πραγματικότητα, η σιωπή συχνά παρουσιάζεται ως αρετή. Ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους, η οικονομική κρίση άφησε πίσω της τον τρόμο να μη χάσεις κι αυτά τα λίγα που έχεις. Έτσι η σιωπή έγινε πραγματικός χρυσός, μια στρατηγική επιβίωσης, ένα κοινό μυστικό που εξασφάλιζε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μπορούν να επιπλέουν οικονομικά. Κι όταν, μετά από τόσα χρόνια ασφυξίας, τα πράγματα άρχισαν κάπως να βελτιώνονται, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πανδημία που επανέφερε με ακόμη πιο βίαιο και καθολικό τρόπο το δίλημμα μιλάς ή σιωπάς. Η περίοδος της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών δεν ανέδειξε μόνο μια υγειονομική κρίση, αλλά και μια βαθιά καταπάτηση της ελευθερίας επιλογής και των δικαιωμάτων ανθρώπων που ήθελαν οι ίδιοι να ορίζουν το σώμα τους. Και πάλι, το μήνυμα ήταν σαφές – μη μιλάς, μην απαντάς, κοίτα τη δουλειά σου, αν θέλεις να συνεχίσεις να την έχεις. Κι έτσι η ανάγκη για ένα εισόδημα συχνά υπερίσχυσε της ανάγκης για αξιοπρέπεια.

Αυτή η νοοτροπία, όμως, δεν είναι χωρίς συνέπειες. Γιατί όταν μαθαίνεις να σιωπάς για να επιβιώσεις, καταλήγεις να εναγκαλίζεσαι αυτή τη σιωπή ως τρόπο ζωής.

Έτσι η ίδια δυσκολία μεταφέρεται και στις προσωπικές σχέσεις. Σε οικογένειες όπου η συναισθηματική έκφραση δεν ενθαρρύνεται, σε φιλίες που συντηρούνται από μονόπλευρες υποχωρήσεις, σε σχέσεις όπου ο ένας άνθρωπος καλείται διαρκώς να κατανοεί, να συγχωρεί και να προσαρμόζεται. Συχνά, εκείνος που θέτει όρια χαρακτηρίζεται εγωιστής, ενώ εκείνος που τα παραβιάζει θεωρείται απλώς αυθόρμητος και παρορμητικός.

Το πρόβλημα είναι ότι η αποφυγή της σύγκρουσης δεν εξαφανίζει τη σύγκρουση. Τη μεταφέρει μέσα μας. Το άγχος, η ένταση, η συναισθηματική εξάντληση και η αίσθηση ότι δεν έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας είναι πολλές φορές το τίμημα μιας διαρκούς προσπάθειας να είμαστε αρεστοί σε όλους. Κάποια στιγμή, ο άνθρωπος που δεν έμαθε να εκφράζεται μπορεί να απομακρυνθεί συναισθηματικά, να ξεσπάσει δυσανάλογα ή να αισθανθεί ότι δεν αναγνωρίζει πλέον τον ίδιο του τον εαυτό – με άλλα λόγια, να χάσει την αυθεντικότητά του.

Και εδώ βρίσκεται μια σημαντική παρεξήγηση. Πολλές φορές μπερδεύουμε τη διεκδικητικότητα με την επιθετικότητα. Η αξιοπρέπεια, όμως, δεν απαιτεί φωνές, αλλά μόνο τη φωνή σου.

Τώρα βέβαια θα μου πεις, καλά μας τα λες όλα αυτά, αλλά δεν αρκεί να ζητάμε από τους ανθρώπους να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν. Χρειάζεται και ένα περιβάλλον που να μην τιμωρεί την ειλικρίνεια. Χρειάζονται σχέσεις χωρίς εκφοβισμό, εργασιακοί χώροι χωρίς αυθαιρεσία και μια πολιτική και κοινωνική κουλτούρα που να επιτρέπει τη διαφωνία χωρίς να στιγματίζει εκείνον που την εκφράζει.

Όπως και να χει, όσο κι αν δεν είναι πάντα εύκολο, εγώ θα επιμείνω ότι το «δεν πειράζει» έχει νόημα όταν πραγματικά δεν πειράζει. Γιατί όταν γίνεται η απάντηση σε κάθε αδικία, σε κάθε προσβολή και σε κάθε παραβίαση των ορίων μας, τότε δεν είναι ένδειξη καλοσύνης. Είναι μια σιωπή που μας απομακρύνει από τον ίδιο μας τον εαυτό.

Μια κοινωνία ανθρώπων που φοβούνται να μιλήσουν δεν είναι απαραίτητα μια κοινωνία ήρεμη. Μπορεί να είναι μια κοινωνία που απλώς έχει μάθει να κρύβει τις πληγές της.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)