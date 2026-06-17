Από μικροί μεγαλώνουμε με το μήνυμα «Μην τα παρατάς ποτέ». Το ακούμε από γονείς, δασκάλους, προπονητές, βιβλία αυτοβελτίωσης και επιτυχημένους ανθρώπους. Η επιμονή παρουσιάζεται σχεδόν ως η απόλυτη αρετή. Αν συνεχίσεις να προσπαθείς αρκετά, λένε, αργά ή γρήγορα θα πετύχεις.

Και πράγματι, πολλές φορές αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν στόχοι που απαιτούν υπομονή, πειθαρχία και αντοχή στις δυσκολίες. Υπάρχουν στιγμές που η επιτυχία βρίσκεται ακριβώς μετά από εκείνο το σημείο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν.

Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά της ιστορίας, για την οποία μιλάμε πολύ λιγότερο. Υπάρχουν φορές που το να μην τα παρατάμε γίνεται το ίδιο το πρόβλημα.

Πριν από λίγο καιρό διάβασα την ιστορία ενός άνδρα που, στα σαράντα τρία του, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κρίση που δεν είχε ποτέ φανταστεί. Από τα μαθητικά του χρόνια ονειρευόταν να γίνει υψηλόβαθμο στέλεχος στον χώρο της τεχνολογίας. Δούλεψε σκληρά, σπούδασε σε κορυφαία πανεπιστήμια, απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους στη διοίκηση επιχειρήσεων και κατάφερε να προσληφθεί στην εταιρεία των ονείρων του.

Μέσα σε λίγα χρόνια η καριέρα του απογειώθηκε. Απέκτησε κύρος, υψηλό εισόδημα, ακριβά αυτοκίνητα. Όλα έμοιαζαν να εξελίσσονται ακριβώς όπως τα είχε σχεδιάσει.Μόνο που όσο ανέβαινε επαγγελματικά, τόσο έχανε κάτι άλλο. Δούλευε ατελείωτες ώρες, επέστρεφε στο σπίτι εξαντλημένος και απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από τη γυναίκα του και από τη ζωή που κάποτε ήθελε να ζήσει μαζί της.

Η στιγμή της αφύπνισης ήρθε κατά τη διάρκεια διακοπών στην Καραϊβική. Καθισμένος στο μπαλκόνι ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, με θέα έναν από τους ομορφότερους ωκεανούς του κόσμου, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να απολαύσει τίποτα. Το μυαλό του βρισκόταν συνεχώς στη δουλειά. Τα χέρια του έτρεμαν από το άγχος, το στομάχι του είχε γίνει κόμπος, και ένα αίσθημα κενού τον κατέκλυζε. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε κάτι που τον τρόμαξε: είχε πετύχει το όνειρό του, αλλά στην πορεία είχε χάσει τον εαυτό του.

Και ίσως αυτό να είναι πιο συνηθισμένο απ’ όσο πιστεύουμε. Πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να κυνηγούν στόχους που κάποτε είχαν νόημα για εκείνους, χωρίς ποτέ να σταματήσουν να αναρωτηθούν αν εξακολουθούν να έχουν το ίδιο νόημα σήμερα.

Έτσι παραμένουν σε επαγγέλματα που δεν αγαπούν πια. Επιμένουν σε σχέσεις που έχουν προ πολλού τελειώσει. Συνεχίζουν να προσπαθούν να αποδείξουν κάτι σε γονείς, δασκάλους ή στον ίδιο τους τον εαυτό, ακόμη κι όταν το τίμημα γίνεται δυσβάσταχτο.

Όμως η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια μας λέει κάτι πιο σύνθετο. Υπάρχουν φορές που το να εγκαταλείψεις έναν στόχο δεν είναι ένδειξη αδυναμίας αλλά ένδειξη σοφίας. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «αποδέσμευση από στόχους» (goal disengagement) για να περιγράψουν την ικανότητα ενός ανθρώπου να σταματά να επενδύει χρόνο, ενέργεια και συναισθηματικούς πόρους σε έναν στόχο που δεν είναι πλέον εφικτός ή δεν εξυπηρετεί τη ζωή που θέλει να ζήσει. Και, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, δεκάδες μελέτες δείχνουν ότι αυτή η ικανότητα συνδέεται συχνά με καλύτερη ψυχική υγεία και μεγαλύτερη συναισθηματική ευημερία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται από έρευνες σε γυναίκες που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδιά. Όσες, μετά από χρόνια προσπαθειών και καθώς οι βιολογικές δυνατότητες μειώνονταν, κατάφερναν σταδιακά να αποδεσμευτούν από αυτόν τον στόχο και να επενδύσουν σε άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής τους, εμφάνιζαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης σε σχέση με εκείνες που συνέχιζαν να παλεύουν αδιάκοπα απέναντι σε μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορούσε να αλλάξει.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατάμε με την πρώτη δυσκολία. Ούτε ότι κάθε εμπόδιο είναι σημάδι πως βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο. Το ερώτημα δεν είναι αν ένας στόχος είναι δύσκολος. Το ερώτημα είναι «αν ξεκινούσα σήμερα από την αρχή, θα διάλεγα ξανά αυτόν τον στόχο;»

Κι αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί μερικές φορές η απάντηση μπορεί να είναι «όχι».

Οι άνθρωποι αλλάζουμε. Οι ανάγκες μας αλλάζουν. Οι αξίες μας αλλάζουν. Ένα όνειρο που γεννήθηκε στα δεκαοκτώ μπορεί να μην εκφράζει τον άνθρωπο που είμαστε στα σαράντα. Κι όμως, συχνά συνεχίζουμε να το κυνηγάμε όχι επειδή μας εμπνέει ακόμη, αλλά επειδή έχουμε επενδύσει τόσα πολλά σε αυτό που φοβόμαστε να το αφήσουμε. Σαν να προδίδουμε τον νεότερο εαυτό μας.

Ίσως όμως η πραγματική ωριμότητα να μην βρίσκεται στην πεισματική προσκόλληση. Ίσως να βρίσκεται στην ικανότητα να αναγνωρίζουμε πότε ένα όνειρο ολοκλήρωσε τον σκοπό του και να έχουμε το θάρρος να το αποχαιρετήσουμε.

Ο άνδρας της ιστορίας τελικά παραιτήθηκε από τη θέση του. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Για ένα διάστημα ένιωσε ότι εγκατέλειπε όλα όσα είχε χτίσει. Στην πραγματικότητα όμως δεν εγκατέλειψε την εργατικότητα ή την επιθυμία του να δημιουργεί. Εγκατέλειψε έναν δρόμο που δεν οδηγούσε πια εκεί που ήθελε να πάει. Σήμερα εργάζεται ως φωτογράφος, ταξιδεύει, γνωρίζει ανθρώπους και δημιουργεί έργα που εκτίθενται σε γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Κερδίζει λιγότερα χρήματα, αλλά νιώθει περισσότερο ζωντανός. Και πιο κοντά στη γυναίκα της ζωής του.

Και ίσως τελικά η πιο σημαντική ερώτηση να μην είναι «πρέπει να συνεχίσω;», αλλά «κρατιέμαι ακόμη από αυτό το όνειρο επειδή με εμπνέει ή απλώς επειδή φοβάμαι να το αφήσω;».

Γιατί καμιά φορά η μεγαλύτερη αποτυχία δεν είναι να εγκαταλείψεις έναν στόχο. Είναι να φτάσεις στην κορυφή και να ανακαλύψεις ότι ανέβηκες τη λάθος βουνοκορφή.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)