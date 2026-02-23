Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή σε όλους τους αναγνώστες της στήλης! Είτε μας αρέσει είτε όχι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, μαθαίνουμε και συνδεόμαστε. Έχουν δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να δημιουργούν, να εκφράζονται και να κερδίζουν κάποιο εισόδημα νωρίτερα από ποτέ. Όμως, στον χώρο αυτό κυκλοφορούν και πληροφορίες που δεν είναι πάντα ακριβείς – και μερικές φορές μπορεί να είναι ακόμα και επιβλαβείς.

Αυτό φαίνεται πιο καθαρά όταν μιλάμε για την ψυχική υγεία των ανδρών και την αρρενωπότητα εν γένει. Πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι το να είναι κανείς άνδρας σημαίνει να είναι δυνατός, ατσαλάκωτος, ακόμη και σκληρός με τους άλλους. Και πολλοί άνδρες αισθάνονται ότι αν δεν είναι έτσι, τότε μάλλον δεν είναι «αρκετά άνδρες».

Σήμερα, στα social media δημιουργείται περιεχόμενο για την ψυχική υγεία των ανδρών και την αρρενωπότητα. Και ενώ η πρόθεση μπορεί να είναι καλή, συχνά τα μηνύματα που στέλνονται είναι παραπλανητικά. Σε πολλές περιπτώσεις, ενισχύουν την απομόνωση και την πίεση που ήδη νιώθουν οι άνδρες.

Είναι σημαντικό να ανοίξουμε μια πραγματική, ειλικρινή συζήτηση για την υγιή αρρενωπότητα. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μιλάμε για την αρρενωπότητα – με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε και για τη θηλυκότητα. Η αρρενωπότητα δεν είναι ταμπού – όπως δεν είναι ταμπού η θηλυκότητα. Η κοινωνία μας συνηθίζει να συζητά τον ρόλο της γυναίκας, αλλά γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο για τον ρόλο του άνδρα;

Ένας από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς των ανδρών είναι η έλλειψη χώρου να μοιραστούν τους φόβους, τις ανησυχίες ή τις αγωνίες τους. Μερικοί μου έχουν πει ότι αν μιλήσουν στις συντρόφους τους, θα τους προκαλέσουν άγχος και φόβο, εκείνες με τη σειρά τους θα τους κρίνουν και/ή θα τους μειώσουν. Και έτσι, κρύβουν εντελώς τα συναισθήματά τους. Πόση μοναξιά βιώνουν αυτοί οι άνδρες!

Σε αυτούς τους άνδρες θέλω να πω ότι είναι απολύτως ανθρώπινο να έχεις φόβους και να τους εκφράζεις. Η αρρενωπότητα δεν αναιρεί την ευαλωτότητα. Το να μοιράζεσαι τις ανησυχίες σου απαιτεί να έχεις δίπλα σου μια σύντροφο που θα σε στηρίζει, όχι που θα σε κρίνει ή θα σε μειώνει.

Η σύγχρονη κουλτούρα συχνά συγχέει τη δύναμη με τη σκληρότητα – και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την κακοποίηση. Ακούμε ανθρώπους να θαυμάζουν όσους είναι «σκληροί» ή «ατσαλάκωτοι», χωρίς να αναγνωρίζουν ότι πίσω από αυτή τη συμπεριφορά κρύβεται συχνά ανασφάλεια και συναισθηματική ανωριμότητα. Η αληθινή ισχύς χρειάζεται θάρρος – και το θάρρος περιλαμβάνει και τη φροντίδα των άλλων.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί με το τι μαθαίνουμε από τα social media για την ανδρική ψυχική υγεία. Ο διάλογος πρέπει να είναι ανοιχτός, ειλικρινής και ολιστικός. Η υγιής αρρενωπότητα δεν αφορά μόνο την επιβίωση ή την κυριαρχία. Αφορά την ευθύνη, την ευαλωτότητα, την καλοσύνη, και την πραγματική δύναμη να είσαι άνθρωπος.

Και όσο περισσότερο μιλάμε γι’ αυτό, τόσο περισσότερο μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου οι άνδρες δεν νιώθουν μόνοι, φοβισμένοι ή αναγκασμένοι να «παίζουν ρόλους».

Η πραγματική δύναμη είναι η φροντίδα. Η ευαλωτότητα. Η σύνδεση. Και η αλλαγή ξεκινάει με μια ειλικρινή, ανοιχτή συζήτηση. Και από αυτή τη συζήτηση μπορούν να γεννηθούν πιο ασφαλείς, πιο ανθρώπινοι τρόποι να είσαι άνδρας σήμερα.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)