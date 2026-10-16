Υπάρχουν λέξεις που εύκολα τις λέμε, και δύσκολα τις εννοούμε. «Σ' αγαπώ». «Λυπάμαι». «Σε συγχωρώ». Αυτή η τελευταία με απασχόλησε – με ταλαιπώρησε μάλλον – για χρόνια. Και σίγουρα όχι σε αφηρημένο επίπεδο, αλλά με τον τρόπο που μας απασχολούν τα πράγματα που ξέρουμε ότι μας κάνουν καλό. Κι όσο κι αν λέω πως δεν κρατάω κακίες, η συγχώρεση είναι από εκείνες τις αλήθειες που η λογική μου τις αποδέχεται πολύ πιο γρήγορα από την καρδιά μου.

Πριν από λίγο καιρό έπεσα πάνω στην ιστορία της Κλεμαντίν Ουαμαρίγια – μια γυναίκα που έζησε ό,τι οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Ήταν έξι χρονών όταν ξέσπασε η γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994, μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες του 20ού αιώνα. Μια νύχτα, η Κλεμαντίν άκουσε κραυγές, είδε φωτιές να υψώνονται πάνω από τα δέντρα, και έτρεξε μαζί με την αδερφή της στο δάσος, με τις κραυγές πίσω της και τις φλόγες στον ορίζοντα. Για έξι ολόκληρα χρόνια έζησε σε προσφυγικούς καταυλισμούς, χωρίς σπίτι, χωρίς γονείς, χωρίς καμία βεβαιότητα για το αύριο. Χρόνια αργότερα, αφούκατάφερε να σπουδάσει στο Yale, να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη και να αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρωτήθηκε πώς κατάφερε να συνεχίσει να ζει μετά από όσα είχε βιώσει.

Όταν σε μία από τις ομιλίες της τη ρώτησαν πώς τα κατάφερε, απάντησε σχεδόν χωρίς δεύτερη σκέψη: «Συγχώρεσα».

Νομίζω πως η συγχώρεση είναι ένα θέμα που εύκολα παρεξηγείται. Καταρχήν, γνώμη μου είναι ότι κανείς δεν οφείλει να συγχωρήσει. Υπάρχουν προδοσίες, απώλειες, και τραύματα που αφήνουν σημάδια τα οποία δεν εξαφανίζονται ποτέ ολοκληρωτικά. Όταν λέμε σε κάποιον που έχει πληγωθεί βαθιά «πρέπει να συγχωρήσεις», του κάνουμε, κατά τη γνώμη μου πάντα, μια δεύτερη μορφή αδικίας. Το θύμα δεν χρωστάει τίποτα στον θύτη – και η συγχώρεσή του δεν εξαιρείται από αυτό. Η συγχώρεση δεν είναι ηθική υποχρέωση, δεν είναι κάτι που «πρέπει» να κάνεις, ούτε και κάτι που χρωστάς σε αυτόν που σε πλήγωσε.

Είναι επιλογή. Και μόνο ο άνθρωπος που πληγώθηκε έχει δικαίωμα να αποφασίσει αν και πότε είναι έτοιμος να την κάνει. Μου αρέσει πολύ ο ορισμός του ψυχολόγου C. R. Snyder, ο οποίος αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου του στη μελέτη της συγχώρεσης. Ο Snyder συνήθιζε να λέει ότι η συγχώρεση είναι «η εγκατάλειψη της ελπίδας ότι το παρελθόν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό».

Είναι μια πρόταση που χρειάζεται λίγο χρόνο για να την αφομοιώσεις. Δεν υπάρχει μηχανή του χρόνου. Αυτό που έγινε, έγινε. Και το να ξοδεύεις ενέργεια θυμώνοντας για κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, είναι σαν να πληρώνεις επανειλημμένα έναν λογαριασμό που δεν έπρεπε ποτέ να είναι δικός σου. Κι αυτός είναι ένας εσωτερικός αγώνας που όλοι μας έχουμε δώσει κάποια στιγμή.

Γιατί πολλές φορές δεν βασανιζόμαστε μόνο από αυτό που μας συνέβη. Βασανιζόμαστε και από την αδυναμία μας να αποδεχτούμε ότι συνέβη. Ένα κομμάτι μας επιμένει να επιστρέφει ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, αναρωτώμενο τι θα είχε γίνει αν είχαμε πει κάτι διαφορετικό, αν είχαμε πάρει άλλη απόφαση, αν ο άλλος είχε φερθεί αλλιώς, αν η ζωή είχε δείξει λίγο περισσότερη δικαιοσύνη. Είναι σαν να κρατάμε μέσα μας μια κρυφή ελπίδα ότι με αρκετή σκέψη, αρκετό θυμό ή αρκετή θλίψη θα καταφέρουμε με κάποιον τρόπο να αλλάξουμε αυτό που ήδη έχει συμβεί.

Όσο σκληρό κι αν ακούγεται, το παρελθόν δεν διαπραγματεύεται. Δεν αλλάζει επειδή το αναλύουμε ασταμάτητα, ούτε επειδή συνεχίζουμε να πονάμε γι’ αυτό. Η συγχώρεση, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε. Δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε. Δεν σημαίνει ότι συμφιλιωνόμαστε ή ότι επιτρέπουμε σε κάποιον να μας πληγώσει ξανά. Σημαίνει ότι σταδιακά σταματάμε να αφιερώνουμε τη ζωή μας στην επιθυμία να είχε συμβεί κάτιδιαφορετικό.

Γι’ αυτό οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που καταφέρνουν να συγχωρήσουν συχνά βιώνουν λιγότερο άγχος, λιγότερη κατάθλιψη, λιγότερο θυμό και λιγότερο χρόνιο πόνο – και ναι, εννοώ τον σωματικό πόνο. Το να κρατάς παράπονα για χρόνια δεν είναι απλώς συναισθηματικά κουραστικό. Είναι και σωματικά επιβαρυντικό, με τρόπους που η επιστήμη πλέον τεκμηριώνει με ακρίβεια. Ο θυμός που δεν αποφορτίζεται κάπου πηγαίνει – και συνήθως πηγαίνει μέσα μας.

Οι πληγές της Κλεμαντίν δεν εξαφανίστηκαν. Ποτέ δεν θα εξαφανιστούν. Και αυτό είναι που με συγκινεί περισσότερο στην ιστορία της Κλεμαντίν. Η συγχώρεση δεν έφερε πίσω την οικογένειά της. Ούτε ακύρωσε τη φρίκη όσων έζησε. Η ίδια παραδέχεται ότι ακόμη θυμάται τις κραυγές εκείνης της νύχτας και όσα πέρασε ως παιδί. Όμως κατάλαβε ότι υπήρχε μια δεύτερη επιλογή μπροστά της: είτε να αφήσει το παρελθόν να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή της είτε να διεκδικήσει το δικαίωμα να γράψει μόνη της το επόμενο κεφάλαιο.

Ίσως τελικά η συγχώρεση να μην αφορά καθόλου τον άνθρωπο που μας πλήγωσε. Ίσως να αφορά τη σχέση μας με το ίδιο μας το παρελθόν. Και για το τέλος θα σου πω ότι κάθε φορά που πιάνω τον εαυτό μου να ανοίγει την πόρτα σε μια παλιά απογοήτευση, σε μια αδικία ή σε μια κουβέντα που ειπώθηκε πριν από χρόνια, επιλέγω να την κλείνω ξανά. Όχι επειδή ξέχασα. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι, όσες φορές κι αν επιστρέψω εκεί, το τέλος της ιστορίας θα παραμένει πάντα το ίδιο.

Δεν υπάρχει κάποια κρυφή εκδοχή των γεγονότων που θα με δικαιώσει περισσότερο, ούτε κάποια μαγική στιγμή που θα αλλάξει όσα συνέβησαν. Η δική μου ελευθερία αρχίζει ακριβώς τη στιγμή που αποδέχομαι αυτή την αλήθεια.

Τη στιγμή που σταματώ να διαπραγματεύομαι με κάτι που έχει ήδη συμβεί και αρχίζω να επενδύω σε αυτό που μπορεί ακόμη να συμβεί. Και ίσως εκεί να κρύβεται η πιο βαθιά μορφή

συγχώρεσης. Όχι στην αλλαγή του παρελθόντος, αλλά στην απελευθέρωση του μέλλοντος.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

https://drjuliatherapy.co.uk/home-el