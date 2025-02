Happy Valentine’s Day σε όλους! Πολλοί επίσης τιμούν σήμερα τους Αγίους Ακύλα και Πρίσκιλλα – και προσωπικά ταυτίζομαι με αυτό, καθώς η ιστορία αυτού του ζευγαριού έχει ένα βαθύ και σπουδαίο νόημα που εμένα προσωπικά με συγκινεί.

Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη θεραπεία, δεν φανταζόμουν ότι θα δούλευα με ζευγάρια. Πίστευα ότι η πορεία μου θα επικεντρωνόταν αποκλειστικά σε εφήβους και νέους ενήλικες, κάτι που ήδη κάνω στο πανεπιστήμιο και απολαμβάνω πολύ. Οι συντροφικές σχέσεις, όμως, είναι ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει πολύ, γι’αυτό και εργάζομαι με ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προκλήσεις και επιθυμούν να χτίσουν μια ουσιαστική και ικανοποιητική σχέση. Θα ήθελα, λοιπόν, να μοιραστώ μαζί σου μερικά από τα πιο σημαντικά μαθήματα που έχω αποκομίσει μέσα από την εμπειρία μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ένα από τα πιο θεμελιώδη στοιχεία στις σχέσεις είναι η έκφραση αγάπης και εκτίμησης προς τον σύντροφό μας. Είναι ζωτικής σημασίας να δείχνουμε στον άλλον πόσο χαρούμενοι και ευγνώμονες νιώθουμε που μοιραζόμαστε τη ζωή μας μαζί του. Αυτή η αίσθηση ευγνωμοσύνης και χαράς είναι η ουσία της αγάπης – το να μπορείς να λες: “Είμαι τυχερός/ή που σε έχω στη ζωή μου, που κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι.”

Στις σχέσεις, όμως, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρήσουμε τον άλλον δεδομένο. Οτιδήποτε υπάρχει σταθερά στη ζωή μας μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Όταν ξυπνάμε το πρωί και βλέπουμε μπροστά μας σταθερά τον ίδιο άνθρωπο, μπορούμε να πέσουμε στην παγίδα να πάψουμε κάποια στιγμή να του εκφράζουμε την εκτίμησή μας. Η επιτυχία μιας σχέσης ξεκινά από το να μην επιτρέψουμε αυτό να μας συμβεί – από το να υπενθυμίζουμε στον άλλον (και στον εαυτό μας) πόσο μοναδικός και πολύτιμος είναι για εμάς.

Αν το σκεφτείς, αυτό δεν είναι καν υπερβολή – γιατί, στην πραγματικότητα, όλοι αλλάζουμε και εξελισσόμαστε σε κάθε φάση της ζωής μας. Ο άνθρωπος που παντρευτήκαμε ή ξεκινήσαμε τη σχέση μας πριν χρόνια δεν είναι ο ίδιος σήμερα. Και αυτό που μας κρατάει ενωμένους είναι η διάθεση να γνωρίζουμε ξανά και ξανά τον σύντροφό μας, να αγαπάμε τις νέες πτυχές του, να εξερευνούμε μαζί αυτές τις αλλαγές και την εξέλιξη.

Και δεν αρκεί μόνο να αγαπάμε τον άνθρωπό μας – χρειάζεται να εκφράζουμε αυτή την αγάπη με τρόπο που ο άλλος να την αναγνωρίζει. Το μυστικό είναι να ξέρουμε τι εκτιμά περισσότερο ο άνθρωπος που επιλέξαμε στη ζωή μας. Για κάποιους, αυτό μπορεί να σημαίνει δώρα, για άλλους πράξεις φροντίδας και υποστήριξης, για άλλους λόγια τρυφερά. Το σημαντικό είναι να μάθουμε πώς ο σύντροφός μας νιώθει αγαπητός και να δείχνουμε την αγάπη μας με τον τρόπο που θα τον συγκινήσει.

Κάποτε πίστευα πως η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια κλισέ και καθαρά εμπορική ημέρα που δεν εξυπηρετεί τα ζευγάρια σε τίποτα. Ίσως και να είναι έτσι, όμως τα λουλούδια, τα δείπνα σε ένα αγαπημένο εστιατόριο ή τα δώρα-εκπλήξεις στη δουλειά μόνο κακό δεν μπορούν να προκαλέσουν σε μια σχέση! Τέτοιου είδους πράξεις αναζωπυρώνουν τον ρομαντισμό, την προσμονή και την ελπίδα στις σχέσεις, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά. Και πράγματι, τα συνήθη προβλήματα των σχέσεων φαίνεται να εξαφανίζονται έτσι και για μία μέρα, αφού τα ζευγάρια βιώνουν τη χαρά των πρώτων ημερών της σχέσης τους!

Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι θα γινόταν αν επενδύαμε σε αυτή τη συνεχή σύνδεση, αν ο γάμος ή η σχέση μας βιώνονταν σαν να ήταν κάθε μέρα Αγίου Βαλεντίνου; Οι αλλαγές και οι δυσκολίες της ζωής συχνά απομακρύνουν τα ζευγάρια, όμως όταν παραμένουμε ενεργά συνδεδεμένοι με τον άνθρωπό μας, μεγαλώνουμε μαζί και όχι χώρια. Και, για μένα, αυτό είναι και το πιο όμορφο στη ζωή, ότι μπορούμε να επιλέξουμε πλάι σε ποιον άνθρωπο θα μεγαλώσουμε και θα ωριμάσουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μην επιτρέψεις στη ρουτίνα να ξεχάσεις για ποιο λόγο επέλεξες τον άνθρωπό σου. Οι μικρές κινήσεις αγάπης σε καιρούς μεγάλων προκλήσεων και δυσκολιών έχουν μεγάλη και ουσιαστική δύναμη. Απόλαυσε αυτή την όμορφη μέρα, κάνοντας τις κινήσεις που ξέρεις ότι θα κάνουν το σύντροφό σου να νιώσει αγαπημένος και ξεχωριστός. Δείξε του πως δεν θεωρείς την παρουσία του στη ζωή σου δεδομένη, και πως νιώθεις πραγματικά ευλογημένος που σε επιλέγει κάθε μέρα.

Εύχομαι σε όλους μια όμορφη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά πάνω από όλα, εύχομαι να καταφέρεις να διατηρήσεις την αγάπη ζωντανή για όλο τον χρόνο! ❤️

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF & The Solution Focused Universe)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ