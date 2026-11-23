Υπάρχουν σχέσεις που δεν έχουν ποτέ μια ξεκάθαρη αρχή, αλλά μπορούν να έχουν ένα εξαιρετικά δύσκολο τέλος. Δύο άνθρωποι επικοινωνούν σε καθημερινή βάση, περισσότερο από μία φορές την ημέρα, μοιράζονται προσωπικές στιγμές και τα ενδόμυχα της ψυχής τους, έρχονται πολύ κοντά, δημιουργούν προσδοκίες και συμπεριφέρονται σαν ζευγάρι. Κι αν κάποιος από τους δύο τολμήσει να ρωτήσει «Τελικά, τι είμαστε;», η απάντηση πλανάται στον αέρα. «Ας αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν», «Δεν θέλω να πιεστώ», «Δεν περνάμε καλά όπως είμαστε; Γιατί πρέπει να βάλουμε και ταμπέλες;». Και κάπως έτσι, η σχέση συνεχίζεται χωρίς να ορίζεται, αφήνοντας τον έναν ή και τους δύο σε μια διαρκή συναισθηματική εκκρεμότητα. Ποτέ μου δεν το κατάλαβα αυτό, και πολύ δυστυχώς έχω υπάρξει και η ίδια έρμαιο μιας τέτοιας ψυχοφθόρας κατάστασης.

Ο όρος situationship περιγράφει ακριβώς αυτή την ενδιάμεση κατάσταση: μια ερωτική σύνδεση με συναισθηματική και σωματική οικειότητα, χωρίς σαφή δέσμευση και κοινά συμφωνημένο ορισμό. Δεν πρόκειται ασφαλώς για μια καινούργια ανθρώπινη εμπειρία. Οι ασαφείς σχέσεις υπήρχαν πάντα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο τις αναγνωρίζουμε και τις περιγράφουμε, σε μια εποχή όπου η επικοινωνία είναι ευκολότερη από ποτέ, αλλά η συναισθηματική διαθεσιμότητα δεν είναι πάντοτε δεδομένη.

Και καλά όλα αυτά. Γιατί, όμως, είναι τόσο δύσκολο να αποχωρήσουμε από μια κατάσταση που συχνά μας προκαλεί περισσότερη αγωνία παρά χαρά; Η απάντηση δεν βρίσκεται απλώς στην αναποφασιστικότητα ή στην έλλειψη αυτοπεποίθησης. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που δημιουργούνται οι ανθρώπινοι συναισθηματικοί δεσμοί. Γιατί ο εγκέφαλος δεν χρειάζεται μια επίσημη δήλωση σχέσης για να αναπτύξει προσκόλληση! Η επαναλαμβανόμενη επαφή, η σωματική εγγύτητα, η τρυφερότητα και η συναισθηματική ανταλλαγή αποτελούν βασικά στοιχεία σύνδεσης. Η νευροεπιστήμονας Ruth Feldman, μέσα από την έρευνά της για τη νευροβιολογία της ανθρώπινης προσκόλλησης, έχει αναδείξει τον ρόλο της ωκυτοκίνης και των συστημάτων ανταμοιβής στη δημιουργία και διατήρηση των κοινωνικών δεσμών. Με άλλα λόγια, μπορεί να μην έχουμε συμφωνήσει ότι βρισκόμαστε σε μια σχέση, αλλά ο συναισθηματικός δεσμός να έχει ήδη δημιουργηθεί.

Η αβεβαιότητα, μάλιστα, μπορεί να κάνει αυτή τη σύνδεση ακόμη πιο καθηλωτική. Ο ψυχολόγος B. F. Skinner ανέδειξε τη σημασία της «διαλείπουσας ενίσχυσης», δηλαδή της απρόβλεπτης εναλλαγής ανάμεσα στην ανταμοιβή και την απουσία της. Σε μια ασαφή ερωτική σχέση, μια περίοδος έντονης επικοινωνίας ακολουθείται από σιωπή. Μια παθιασμένη συνάντηση διαδέχεται ημέρες αδιαφορίας. Και όταν ο άλλος επιστρέφει, η ανακούφιση είναι τόσο μεγάλη, ώστε αναζωπυρώνεται η ελπίδα. Έτσι, μπορεί να καταλήγουμε να σκεφτόμαστε διαρκώς έναν άνθρωπο όχι επειδή είναι απαραίτητα ο κατάλληλος για εμάς, αλλά επειδή δεν ξέρουμε πότε θα είναι ξανά διαθέσιμος. Δεν μας κρατά μόνο αυτό που έχουμε, αλλά κυρίως αυτό που ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουμε.

Σημαντικό ρόλο παίζει φυσικά και η προσωπική μας ιστορία. Ο Βρετανός ψυχίατρος John Bowlby, θεμελιωτής της θεωρίας της προσκόλλησης, υποστήριξε ότι οι πρώιμες σχέσεις μας με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εγγύτητα, την αγάπη και τη συναισθηματική ασφάλεια. Έτσι, κάποιος που έχει συνηθίσει να διεκδικεί την προσοχή και την αποδοχή μπορεί να αισθάνεται παράδοξα οικεία μέσα σε μια σχέση όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η αβεβαιότητα μπορεί να του φαίνεται γνώριμη, ακόμη κι όταν τον πληγώνει.

Στην ελληνική πραγματικότητα, ο φόβος της μοναξιάς συχνά επιβαρύνεται και από κοινωνικές προσδοκίες. Οι ερωτήσεις για το πότε θα δημιουργήσουμε μια σοβαρή σχέση, η σύγκριση με φίλους που παντρεύονται ή αποκτούν παιδιά και η αντίληψη ότι η προσωπική ολοκλήρωση περνά αναγκαστικά μέσα από τη συντροφικότητα (και τη γονεϊκότητα!) μπορούν να μας οδηγήσουν σε συμβιβασμούς. Μερικές φορές δεν μένουμε σε μια ασαφή σχέση επειδή μας καλύπτει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά επειδή φοβόμαστε το κενό που θα αφήσει η απουσία του. Και κάπως έτσι, το «σχεδόν μαζί» μοιάζει προτιμότερο από το «μόνοι μας».

Κανείς δε σου υποσχέθηκε τίποτα, οπότε μπορεί να αναρωτιέσαι αν έχεις καν το δικαίωμα να πονάς. Το έχεις, φυσικά. Γιατί ο συναισθηματικός πόνος δεν μετριέται με βάση την επίσημη ονομασία ή τη διάρκεια μιας σχέσης. Ένας δεσμός μπορεί να είναι πραγματικός ακόμη κι αν δεν απέκτησε ποτέ σαφή τίτλο.

Η αποδέσμευση αρχίζει όταν σταματάμε να ερμηνεύουμε τις μεμονωμένες όμορφες στιγμές ως υπόσχεση για το μέλλον και αρχίζουμε να κοιτάζουμε τη συνολική εικόνα. Πώς αισθανόμαστε τις περισσότερες ημέρες; Οι πράξεις του άλλου συμφωνούν με τα λόγια του; Και, κυρίως, έχουμε επιτρέψει στον εαυτό μας να παραδεχτεί τι πραγματικά θέλει; Το να ζητάμε μια σχέση με συνέπεια, συναισθηματική διαθεσιμότητα και αμοιβαιότητα δεν είναι υπερβολή ούτε ένδειξη ανασφάλειας. Είναι ανάγκη. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να μη φέρει την απάντηση που επιθυμούμε, μπορεί όμως να προσφέρει την τελική λύση.

Οπότε, αντί να βασανίζεσαι με το ερώτημα «Γιατί δεν με επιλέγει;», δοκίμασε να αναρωτηθείς γιατί εξακολουθείς να μένεις σε μια κατάσταση όπου οι δικές σου ανάγκες δεν βρίσκουν χώρο. Η συντροφικότητα δεν θα έπρεπε να είναι ένας διαρκής αγώνας διεκδίκησης, μια αναμονή για το επόμενο μήνυμα ή μια προσπάθεια να αποδείξεις ότι αξίζεις να αγαπηθείς. Σου εύχομαι να μην χρειαστεί να περιορίσεις ποτέ τις προσδοκίες σου για να χωρέσεις στη συναισθηματική διαθεσιμότητα κάποιου άλλου. Σου εύχομαι να μη συμβιβαστείς ποτέ με ένα «σχεδόν».

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)