Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν τόσο εύκολο να επικοινωνήσουμε με άλλους ανθρώπους. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούμε να στείλουμε μήνυμα σε κάποιον στην άλλη άκρη του πλανήτη, να δούμε τι κάνουν δεκάδες φίλοι μας ή να μοιραστούμε μια σκέψη με εκατοντάδες ανθρώπους ταυτόχρονα. Κι όμως, όσο περισσότερο συνδεόμαστε ψηφιακά, τόσο περισσότερο φαίνεται να μεγαλώνει ένα παράξενο αίσθημα μοναξιάς.

Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι κάτι που ακούω όλο και πιο συχνά από τους πελάτες μου. Από φοιτητές που ζουν περιτριγυρισμένοι από χιλιάδες συμφοιτητές αλλά αισθάνονται ότι δεν έχουν κανέναν να μιλήσουν πραγματικά. Από επαγγελματίες που συνομιλούν καθημερινά με δεκάδες ανθρώπους αλλά επιστρέφουν στο σπίτι νιώθοντας συναισθηματικά αποκομμένοι. Ακόμη και από ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε σχέσεις και οικογένειες αλλά εξακολουθούν να αισθάνονται μόνοι.

Έρευνες δείχνουν ότι η μοναξιά έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας της εποχής μας. Ορισμένοι επιστήμονες μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις της στην υγεία μπορούν να συγκριθούν με εκείνες του καπνίσματος, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά μοναξιάς καταγράφονται συχνά στους νέους ανθρώπους.

Η ψυχολογία περιγράφει τη μοναξιά ως το χάσμα ανάμεσα στις σχέσεις που έχουμε και στις σχέσεις που λαχταρούμε να έχουμε. Δεν είναι απαραίτητα η απουσία ανθρώπων. Είναι η απουσία εγγύτητας. Η αίσθηση ότι κανείς δεν μας βλέπει πραγματικά, δεν μας καταλαβαίνει πραγματικά ή δεν γνωρίζει αυτό που συμβαίνει πίσω από το χαμόγελο που δείχνουμε στον κόσμο.

Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα της μοναξιάς. Γιατί όντως, μας έδωσαν περισσότερη επικοινωνία, αλλά όχι απαραίτητα περισσότερη σύνδεση.

Μπορούμε να περάσουμε ώρες παρακολουθώντας τις ζωές άλλων ανθρώπων, να δούμε φωτογραφίες από ταξίδια και γεύματα, να πατήσουμε δεκάδες likes και καρδούλες, και παρ’ όλα αυτά στο τέλος να αισθανόμαστε ακριβώς το ίδιο μόνοι όπως πριν ανοίξουμε την εφαρμογή.

Ίσως γι’ αυτό η μεγαλύτερη μελέτη για την ανθρώπινη ευημερία, η περίφημη μελέτη του Harvard που παρακολουθεί ανθρώπους εδώ και περισσότερες από οκτώ δεκαετίες, κατέληξε επανειλημμένα στο ίδιο συμπέρασμα: η ποιότητα των σχέσεών μας είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες ευτυχίας, ψυχικής υγείας και μακροζωίας.

Όχι ο πλούτος. Ούτε η φήμη. Ούτε η επαγγελματική επιτυχία. Οι σχέσεις.

Ίσως λοιπόν η απάντηση στη μοναξιά να μην βρίσκεται στο να γνωρίσουμε περισσότερους ανθρώπους αλλά στο να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο αυτούς που ήδη υπάρχουν στη ζωή μας. Να τηλεφωνήσουμε σε έναν φίλο αντί να πατήσουμε απλώς ένα like. Να συναντηθούμε για έναν καφέ. Να μιλήσουμε λίγο πιο ειλικρινά. Να ακούσουμε λίγο πιο προσεκτικά.

Και αν αυτό το διάστημα νιώθεις μοναξιά, προσπάθησε να θυμάσαι κάτι σημαντικό: η μοναξιά δεν είναι ένδειξη αδυναμίας ούτε απόδειξη ότι υπάρχει κάτι λάθος με εσένα. Είναι ένα ανθρώπινο σήμα που μας υπενθυμίζει ότι, όσο ανεξάρτητοι κι αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε, παραμένουμε πλάσματα που έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον.

Σε έναν κόσμο που μας ενθαρρύνει διαρκώς να είμαστε πιο παραγωγικοί, πιο ανεξάρτητοι και πιο αυτάρκεις, ίσως η μεγαλύτερη πράξη φροντίδας να είναι να στραφούμε ο ένας προς τον άλλον. Και ίσως τελικά η μεγαλύτερη αντίφαση της εποχής μας να είναι ότι ενώ έχουμε μάθει να είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι, έχουμε ξεχάσει πόσο σημαντικό είναι να αισθανόμαστε πραγματικά κοντά. Η θεραπεία της μοναξιάς ξεκινά ακριβώς εκεί: όχι με περισσότερες επαφές, αλλά με βαθύτερες συνδέσεις.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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