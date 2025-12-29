Χρόνια πολλά και καλή Πρωτοχρονιά σε όλους τους αναγνώστες της στήλης! Πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία κρύβεται μια ιστορία που σπάνια φαίνεται. Βλέπουμε το αποτέλεσμα, μα δεν βλέπουμε τις αμέτρητες ώρες δουλειάς, τα βράδια που κάποιος αμφέβαλε για τον εαυτό του, τις στιγμές που σκεφτόταν να τα παρατήσει. Κι όμως, αυτό είναι το πραγματικό ταξίδι. Γιατί δεν υπάρχει κανένα όνειρο με αξία που να κερδίζεται εύκολα ή γρήγορα. Κι όταν με ρωτούν «Πώς τα κατάφερες;» εγώ χαμογελώ. Γιατί η ερώτηση κρύβει μέσα της την αυταπάτη ότι υπάρχει κάποιος γρήγορος δρόμος, μια συντόμευση, ένα μυστικό κόλπο που ανοίγει την πόρτα της επιτυχίας. Η αλήθεια όμως είναι πιο απλή και πιο σκληρή: χρειάστηκαν χρόνια. Χρειάστηκε να αποτύχω, να σηκωθώ, να δοκιμάσω ξανά. Και ακόμη χρειάζεται. Γιατί κάθε διαδρομή που αξίζει, είναι μακρά και απαιτητική. Και γιατί η πορεία δεν τελειώνει ποτέ.

Το πρώτο βήμα είναι να έχεις όραμα. Να ξέρεις πού θέλεις να πας. Να μπορείς να δεις με σαφήνεια τον στόχο σου, ακόμη κι αν ο δρόμος είναι θολός. Θα πρέπει όμως να αποδεχθείς ότι η πορεία θα είναι σκληρή, γεμάτη εμπόδια, και σχεδόν πάντα πιο χρονοβόρα απ’ όσο φανταζόσουν. Παλαιότερα, έπεφτα συχνά στην παγίδα πως θα έπρεπε ήδη να έχω φτάσει «πιο μακριά». Και η απογοήτευση ήταν μεγάλη. Κι ένιωθα αποτυχημένη. Μέχρι που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει «θα έπρεπε». Υπάρχει μόνο η πραγματικότητα ότι κάθε στόχος θέλει τον χρόνο του. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις ούτε συντομεύσεις. Όλα χρειάζονται τον χρόνο τους.

Το δεύτερο μεγάλο μάθημα είναι η συνέπεια. Μπορεί να μη σε συναρπάζει, αλλά είναι αυτή που χτίζει τα θεμέλια. Και μπορεί να έχεις το καλύτερο όραμα, αλλά χωρίς συνέπεια μένει όνειρο. Δεν είναι οι εκρήξεις έμπνευσης που σε πάνε μπροστά• είναι τα μικρά, καθημερινά βήματα. Η συνέπεια είναι αυτή που γεννά τη δυναμική. Όταν κάνεις μικρά, σταθερά βήματα, δημιουργείς μια αόρατη δύναμη που με τον καιρό γίνεται ασταμάτητη. Και τότε οι μικρές σταγονίτσες γίνονται ποτάμι. Δεν έχει σημασία αν η πρόοδος είναι μικρή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Γιατί η συνέπεια είναι αυτή που μετατρέπει την προσπάθεια σε αποτελέσματα.

Σκέψου πόσοι άνθρωποι ξεκινούν με ενθουσιασμό ένα νέο σχέδιο: μια γλώσσα, ένα χόμπι, μια δουλειά, μια σχέση. Και πόσοι σταματούν μόλις συναντήσουν την πρώτη δυσκολία ή μόλις χαθεί το πρώτο κύμα ενθουσιασμού. Η διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που πετυχαίνουν και σε εκείνους που παραιτούνται είναι μία: οι πρώτοι μένουν συνεπείς, ακόμα κι όταν δεν έχουν διάθεση, ακόμα κι όταν δεν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα.

Το τρίτο κλειδί είναι και το πιο δύσκολο: η δράση. Γιατί κάθε φορά που δρας, τολμάς να εκτεθείς. Ρισκάρεις την αποτυχία, την απόρριψη, το να γελάσουν μαζί σου. Κι όμως, εγώ σου λέω ότι η ακινησία είναι το μεγαλύτερο ρίσκο απ’ όλα. Χωρίς δράση μένεις εγκλωβισμένος στον σχεδιασμό, στην αναβολή, στο «μια μέρα θα το κάνω». Η «τέλεια στιγμή» που περιμένεις δεν θα έρθει ποτέ. Το μόνο που υπάρχει είναι η ευκαιρία της στιγμής που ζεις τώρα. Αν μείνεις αδρανής, περιμένοντας να είσαι απολύτως έτοιμος, δεν θα ξεκινήσεις ποτέ.

Πόσες ιδέες χάθηκαν γιατί δεν βγήκαν ποτέ στο φως; Πόσα ταλέντα, πόσες προσπάθειες έμειναν για πάντα «στο συρτάρι», επειδή οι άνθρωποι περίμεναν την τέλεια στιγμή;

Πολλές επιχειρήσεις, πολλά όνειρα, δεν αποτυγχάνουν επειδή ήταν λάθος. Αποτυγχάνουν επειδή δεν ξεκίνησαν ποτέ. Γι’ αυτό κι εγώ κατέληξα να πιστεύω ότι η αποτυχία δεν είναι ο εχθρός. Ο πραγματικός εχθρός είναι η ακινησία. Είναι να αφήνεις τον χρόνο να περνάει περιμένοντας να νιώσεις έτοιμος.

Αν θέλεις να φτάσεις στον στόχο σου, χρειάζεσαι τρία πράγματα:

• να έχεις όραμα αλλά και να δεχθείς από την αρχή ότι θα κοπιάσεις,

• να μείνεις συνεπής στις πράξεις σου,

• και να τολμήσεις να δρας, ακόμη κι όταν φοβάσαι.

Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος.

Κι ύστερα, χρειάζεται να κάνεις στον εαυτό σου την εξής ερώτηση:

Ποιο είναι το όνειρο που σε καίει; Και, κυρίως, είσαι έτοιμος να το υπηρετήσεις με κόπο, συνέπεια και δράση για όσο καιρό χρειαστεί;

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)