Όταν ακούμε τη φράση «διαχείριση θυμού», συχνά σκεφτόμαστε ότι πρέπει να μάθουμε να μην θυμώνουμε. Σαν ο ίδιος ο θυμός να είναι κάτι προβληματικό, ένα συναίσθημα που πρέπει να καταπιέσουμε και να κρύψουμε. Ίσως όμως το πρόβλημα να βρίσκεται ήδη στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον θυμό. Η διαχείρισή του δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψουμε να θυμώνουμε. Σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε ένα απολύτως ανθρώπινο συναίσθημα, όπως διαχειριζόμαστε τη χαρά, τη λύπη, την απογοήτευση ή τον φόβο.

Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με εικόνες αδικίας, απώλειας, βίας και, πολλές φορές, μη αναστρέψιμης καταστροφής. Στην Ελλάδα, οι πυρκαγιές των τελευταίων ετών έχουν αφήσει πίσω τους καμένα δάση, σπίτια, περιουσίες, ζώα και, φυσικά, ανθρώπινες ζωές. Άνθρωποι είδαν αγαπημένα τους πρόσωπα να χάνονται με τον πιο φρικτό τρόπο, ενώ άλλοι είδαν μέσα σε λίγες ώρες ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους να γίνεται στάχτη.

Με πολλή πίκρα είδαμε, μέσα στον μήνα που διανύουμε, αγαπημένους μας φίλους να παρακολουθούν ανήμποροι το σπίτι τους να καίγεται, μαζί με τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής που ήταν δεμένες με αυτόν τον χώρο και με το φυσικό τοπίο που τον περιέβαλλε. Υπάρχουν απώλειες που δεν μετριούνται μόνο σε τετραγωνικά μέτρα, περιουσίες ή υλικές ζημιές. Ένα σπίτι κουβαλάει μέσα του χρόνια, πρόσωπα, στιγμές και ένα αίσθημα ασφάλειας που δύσκολα αντικαθίσταται.

Η αγάπη και οι σκέψεις μου θα είναι πάντα στους φίλους μου, αλλά και σε όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται τόσο σκληρά από τέτοιες καταστροφές. Και όταν βλέπεις ανθρώπους να χάνουν τα σπίτια τους μέσα στις φλόγες, όταν βλέπεις ένα τοπίο που γνώριζες και αγαπούσες να μετατρέπεται μέσα σε λίγες ώρες σε στάχτη, είναι φυσικό να νιώσεις λύπη. Είναι εξίσου φυσικό να νιώσεις και θυμό.

Θυμό για την απώλεια, για την αδυναμία, για όσα θα μπορούσε η Πολιτεία να είχε κάνει διαφορετικά, για την αίσθηση ότι δεν μαθαίνουμε πάντοτε από όσα συμβαίνουν. Θυμό γιατί, κάθε φορά που η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται, δεν καίγεται μόνο ένα κομμάτι γης· δοκιμάζεται και η δική μας αίσθηση ασφάλειας, η εμπιστοσύνη μας ότι μπορούμε να προστατεύσουμε όσα αγαπάμε και να σταθούμε αποτελεσματικά απέναντι σε μια απειλή που γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν θα θυμώσουμε, αλλά τι θα κάνουμε με τον θυμό μας.

Γιατί άλλο είναι να αισθάνομαι θυμό και άλλο να επιτρέπω στον θυμό να αποφασίζει για μένα. Μπορώ να είμαι θυμωμένη και να μιλήσω. Μπορώ να είμαι θυμωμένη και να διεκδικήσω. Μπορώ να είμαι θυμωμένη και να ζητήσω αλλαγή. Μπορώ ακόμη να είμαι εξαιρετικά θυμωμένη και, παρ’ όλα αυτά, να αποφασίσω ότι δεν θα πληγώσω έναν άνθρωπο που δεν ευθύνεται για αυτό που μου συνέβη.

Ίσως γι’ αυτό μια ερώτηση που αξίζει να κάνουμε στον εαυτό μας, όταν βρισκόμαστε μέσα σε μια έντονη συναισθηματική κατάσταση, δεν είναι μόνο «τι αισθάνομαι;», αλλά κυρίως «πώς θέλω να εμφανιστώ σε αυτή τη στιγμή;».

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον καταπιέζουμε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη ρύθμιση ενός συναισθήματος και στην καταστολή του. Όταν συνεχώς λέμε «δεν πειράζει», «άστο τώρα», «δεν θα μιλήσω» και αποφεύγουμε κάθε έκφραση όσων μας πληγώνουν, ο θυμός δεν εξαφανίζεται. Συχνά συσσωρεύεται. Χρειάζεται, λοιπόν, να βρίσκουμε ασφαλείς και δημιουργικούς τρόπους να εκφράζουμε αυτό που νιώθουμε, να μιλάμε, να ζητάμε βοήθεια, να απομακρυνόμαστε όταν χρειάζεται και να επιτρέπουμε στο συναίσθημα να περάσει χωρίς να μετατρέπεται σε επίθεση.

Και τότε έρχεται μια ακόμη πιο σημαντική διαπίστωση: πολλές φορές ο θυμός δεν είναι καν το πραγματικό πρόβλημα. Πίσω από αυτόν μπορεί να υπάρχει φόβος ή ανάγκη για έλεγχο. Ο φόβος ότι θα μας εγκαταλείψουν, ότι δεν θα μας αγαπήσουν, ότι θα χάσουμε τον έλεγχο μιας κατάστασης ή ότι οι άνθρωποι γύρω μας θα κάνουν επιλογές που δεν μπορούμε να αποτρέψουμε. Όταν ο φόβος και η ανάγκη για έλεγχο κρύβονται πίσω από τον θυμό, τότε ο θυμός μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο επιβολής.

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο μέσα στην οικογένεια. Φροντίζω ανθρώπους που μου λένε ότι φωνάζουν, χτυπούν τοίχους ή σπάνε αντικείμενα και στη συνέχεια λένε ότι «έχουν πρόβλημα με τον θυμό τους». Όμως το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί θύμωσαν. Είναι τι προσπαθούν να πετύχουν μέσα από τον θυμό τους. Προσπαθούν να ελέγξουν τον σύντροφό τους; Φοβούνται ότι θα τους εγκαταλείψει; Αδυνατούν να αποδεχθούν ότι τα παιδιά τους είναι ξεχωριστοί άνθρωποι, με δικές τους επιθυμίες και επιλογές;

Ίσως, τελικά, να μην χρειάζεται να φοβόμαστε τόσο πολύ τον θυμό μας. Χρειάζεται να τον ακούμε, να καταλαβαίνουμε από πού έρχεται και να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε με αυτόν. Γιατί ο θυμός μπορεί να μας δείξει μια αδικία που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, έναν φόβο που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ή μια ανάγκη που ζητά να ακουστεί.

Το ίδιο ισχύει και για τον συλλογικό μας θυμό απέναντι στις φωτιές, στην απώλεια και στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο θυμός δεν θα ξαναφέρει πίσω όσα χάθηκαν. Μπορεί όμως να γίνει η δύναμη που θα απαιτήσει να προστατευθούν όσα ακόμη έχουμε.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το ζητούμενο: ως πολίτες αυτής της χώρας, να μην πάψουμε να θυμώνουμε με όσα δεν είναι σωστά, αλλά να μάθουμε να μετατρέπουμε τον θυμό μας σε φωνή, ευθύνη και αλλαγή.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)

https://drjuliatherapy.co.uk/home-el