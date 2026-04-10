Ένα από τα πιο παράδοξα στοιχεία της ζωής είναι η παροδικότητα των πάντων. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι σχέσεις εξελίσσονται, οι συνθήκες μετακινούνται, ακόμη και ο ίδιος μας ο εαυτός μεταμορφώνεται διαρκώς.

Κι όμως, ο ανθρώπινος νους αγαπά τη μονιμότητα και συχνά αντιστέκεται σε αυτή την αλήθεια.

Θέλουμε οι όμορφες στιγμές να κρατούν για πάντα. Θέλουμε οι δυσκολίες να εξαφανίζονται άμεσα. Θέλουμε μια αίσθηση ελέγχου μέσα σε έναν κόσμο που από τη φύση του είναι ρευστός. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Η αλλαγή δεν είναι εξαίρεση – είναι ο κανόνας.Κάθε φάση της ζωής, είτε φωτεινή είτε σκοτεινή, είναι προσωρινή.Και συχνά, η αντίσταση σε αυτή τη φυσική ροή της ζωής είναι που γεννά μεγάλο μέρος του άγχους μας.

Όταν είμαστε νέοι, συχνά πιστεύουμε ότι η τρέχουσα πραγματικότητα θα διαρκέσει για πάντα. Οι φιλίες, οι φόβοι, οι ανησυχίες, ακόμη και οι ανασφάλειες μοιάζουν απόλυτες. Μεγαλώνοντας, όμως, αποκτούμε μια διαφορετική οπτική. Κοιτάμε πίσω και συνειδητοποιούμε πόσα πράγματα που κάποτε έμοιαζαν τεράστια σήμερα έχουν σχεδόν ξεθωριάσει.

Η παροδικότητα, αν και μερικές φορές γεννά μελαγχολία, κρύβει μια βαθιά σοφία. Μας υπενθυμίζει να μην προσκολλόμαστε υπερβολικά. Να μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Να ζούμε με μεγαλύτερη παρουσία και λιγότερη ψευδαίσθηση μονιμότητας. Και στην ψυχολογία υπάρχει η θεμελιώδης ιδέα ότι δεν υποφέρουμε τόσο από τα γεγονότα, όσο από την προσκόλληση στις προσδοκίες μας.Γιατί η αλήθεια είναι ότι καμία στιγμή δεν μπορεί να αναπαραχθεί ακριβώς.

Οι συνθήκες αλλάζουν, εμείς αλλάζουμε, ο κόσμος αλλάζει. Κάθε εμπειρία είναι μοναδική, ανεπανάληπτη. Και αυτή ακριβώς η μοναδικότητα είναι που της δίνει αξία. Αν όλα διαρκούσαν για πάντα, ίσως τίποτα να μην είχε πραγματική σημασία.

Οι περίοδοι επιτυχίας δεν είναι μόνιμες. Οι περίοδοι δυσκολίας επίσης δεν είναι αιώνιες. Αυτό που σήμερα μοιάζει απόλυτο, αύριο μπορεί να αποτελεί απλώς ανάμνηση. Κι αυτή η συνειδητοποίηση, αντί να μας γεμίζει ανασφάλεια, μπορεί να γίνει πηγή τεράστιας ψυχικής ελευθερίας.

Ταυτόχρονα, όμως, και οι όμορφες στιγμές απαιτούν προσοχή. Δεν είναι ανεξάντλητες. Και αν οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται, τότε η μόνη πραγματική επιλογή που έχουμε είναι να τις ζούμε πλήρως όταν συμβαίνουν, να είμαστε πραγματικά «εκεί», αντί να ζούμε διαρκώς στο παρελθόν ή στο μέλλον.

Τίποτα δεν διαρκεί για πάντα – και αυτό είναι καλό νέο.

Μεγαλώνοντας, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πιο έντονα αυτή τη διάσταση. Οι εμπειρίες αποκτούν βάρος. Οι σχέσεις αποκτούν αξία. Οι απλές στιγμές παύουν να είναι δεδομένες. Η ζωή δεν είναι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον – συμβαίνει τώρα, μέσα από μικρές, καθημερινές εμπειρίες.

Αν τίποτα δεν είναι μόνιμο, τότε και το σώμα μας, η ενέργειά μας, η ψυχική μας κατάσταση δεν είναι δεδομένα. Και η φροντίδα του εαυτού δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στρατηγική ζωής. Είναι επένδυση στην ποιότητα του χρόνου που έχουμε.

Όχι από φόβο για τη φθορά, αλλά μεσεβασμό για το δώρο της ύπαρξης καιτην εμπειρία της ζωής.

Η αποδοχή της αλλαγής δεν σημαίνει παθητικότητα. Ούτε παραίτηση. Σημαίνει σοφίακαι προσαρμοστικότητα. Σημαίνει να συνεργάζεσαι με τη ζωή αντί να μάχεσαι μάταια εναντίον της. Σημαίνει να κατανοείς ότι η ομορφιά βρίσκεται ακριβώς στην κίνηση, στη ροή, και στο να μάθουμε να κινούμαστε μαζί της.

Τίποτα δεν μένει ίδιο. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας.

Γιατί όσο όλα αλλάζουν, όλα παραμένουν δυνατά.

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)