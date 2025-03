Πέρασες μια ολόκληρη ζωή μαθαίνοντας πώς να διαβάζεις και να γράφεις, χρόνια ολόκληρα να μάθεις πώς να μιλάς σωστά. Πόση εκπαίδευση σου δόθηκε, όμως, για να μάθεις πώς να ακούς; Όχι απλώς να ακούς, αλλά να κατανοείς πραγματικά και σε βάθος, βλέποντας τη ζωή μέσα από την οπτική αυτού που σου μιλάει.

Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς ακούμε με σκοπό να απαντήσουμε. Όταν κάποιος μιλάει, πολλές φορές προετοιμαζόμαστε να πούμε τη δική μας γνώμη, να εκφράσουμε τη δική μας αντίδραση ή να προσφέρουμε λύσεις. «Ξέρω ακριβώς πώς νιώθεις!» ή «τα έχω περάσει κι εγώ» λέμε, με την ελπίδα να τον παρηγορήσουμε ή να τον κατανοήσουμε. Αυτό που κάνουμε, όμως, είναι να προβάλλουμε τη δική μας εμπειρία πάνω στην εμπειρία του άλλου, αντί να του επιτρέψουμε να μας αποκαλύψει τον κόσμο του όπως τον βλέπει ο ίδιος.

Η ενσυναισθητική ακρόαση, όμως, είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια να συμφωνήσουμε ή να διορθώσουμε το άλλο άτομο, αλλά για την ικανότητα να εισέλθουμε στον κόσμο του και να κατανοήσουμε τη δική του οπτική, χωρίς κρίση ή απόρριψη. Στην ενσυναισθητική ακρόαση, ακούμε με τα αυτιά μας, αλλά κυρίως με την καρδιά και τα μάτια μας. Ακούμε τα συναισθήματα πίσω από τα λόγια, τη γλώσσα του σώματος, τις σιωπές και τον τόνο της φωνής του άλλου. Είναι μια διαδικασία ενεργής συμμετοχής στην επικοινωνία, όπου προσπαθούμε να μπούμε στα παπούτσια του συνομιλητή, να νιώσουμε αυτό που νιώθει και να κατανοήσουμε τη δική του αλήθεια.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ενσυναισθητική ακρόαση δεν είναι ίδια με τη συμπόνια. Η συμπόνια περιλαμβάνει συχνά την επιθυμία να συμφωνήσουμε ή να προσφέρουμε λύσεις, ενώ η ενσυναισθητική ακρόαση είναι απλώς η κατανόηση του άλλου χωρίς την ανάγκη να συμφωνήσουμε ή να διορθώσουμε κάτι. Δεν απαιτεί καμία κρίση ή πρόθεση να αλλάξουμε τον άλλο, αλλά μας επιτρέπει να τον κατανοήσουμε πραγματικά, τόσο συναισθηματικά όσο και διανοητικά.

Σύμφωνα με ειδικούς στην επικοινωνία, το 90% της επικοινωνίας μας δεν προέρχεται από τα λόγια που λέμε. Στην πραγματικότητα, μόνο το 10% αναλογεί στις λέξεις! Το 30% της επικοινωνίας προέρχεται από τον τόνο της φωνής, ενώ το υπόλοιπο 60% από τη γλώσσα του σώματος. Αυτό σημαίνει ότι όταν ακούμε, πρέπει να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή σε όλα τα επίπεδα της επικοινωνίας – από τα λόγια και τον τόνο, μέχρι τις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις του σώματος. Η ενσυναισθητική ακρόαση απαιτεί από εμάς να ακούμε όχι μόνο με τα αυτιά μας, αλλά με όλα μας τα αισθητήρια, να διαβάζουμε τον άλλον με το βλέμμα μας και να ενώνουμε την καρδιά μας με τη δική του.

Η ενσυναισθητική ακρόαση είναι επίσης θεραπευτική, γιατί προσφέρει «ψυχολογικό αέρα» στον άνθρωπο που μιλάει. Η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου, μετά τη φυσική επιβίωση, είναι η ψυχολογική επιβίωση – η ανάγκη να νιώθει ότι κατανοείται, ότι εκτιμάται και ότι αναγνωρίζεται. Όταν ακούμε με ενσυναίσθηση, προσφέρουμε σε κάποιον αυτόν τον ψυχολογικό αέρα, πράγμα που δημιουργεί τον χώρο για να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Και όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι τους ακούμε πραγματικά, πολλές φορές οι λύσεις έρχονται από μόνες τους, καθώς το άτομο καταλαβαίνει το πρόβλημά του με μεγαλύτερη σαφήνεια. Το κλειδί είναι να δείξουμε πραγματικό ενδιαφέρον και να επιτρέψουμε στον άλλο να βρει τη δική του λύση στον δικό του χρόνο.

Η ενσυναισθητική ακρόαση δεν είναι μόνο μια πράξη κατανόησης, αλλά και καλοσύνης. Όταν ακούμε με πλήρη προσοχή και σεβασμό, προσφέρουμε στον άλλον την καλοσύνη που τόσο έχει ανάγκη: την αίσθηση ότι αξίζει να ακουστεί και να κατανοηθεί χωρίς κριτική ή βιαστική λύση. Είναι μια απλή, αλλά εξαιρετικά ισχυρή πράξη που μπορεί να μεταμορφώσει τις σχέσεις και να ενισχύσει την αίσθηση της ανθρωπιάς. Οι μικρές πράξεις καλοσύνης, όπως το να δώσουμε χρόνο και χώρο στον άλλον να εκφραστεί και να τον ακούσουμε χωρίς κριτική, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι ασφαλής και κατανοητός. Αυτές οι πράξεις γίνονται γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων, ενισχύοντας την επικοινωνία και ενθαρρύνοντας τη θετική αλλαγή τόσο στον εαυτό μας όσο και στους γύρω μας.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF & The Solution Focused Universe)

