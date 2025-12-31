Κάθε ταξίδι που αξίζει τον κόπο έχει τις δυσκολίες του. Και κάθε στόχος που έχει πραγματικό νόημα θα φέρει μαζί του εμπόδια, απογοητεύσεις και στιγμές που θα σε δοκιμάσουν και θα σε κάνουν να αμφιβάλεις. Αυτό είναι δεδομένο – δεν υπάρχει ουσιαστική πορεία χωρίς δυσκολίες και προκλήσεις.

Το έζησα έντονα όταν ξεκίνησα να δημιουργώ το podcast μου. Δεν είμαι από εκείνους που ηχογραφούν 10 επεισόδια μαζεμένα για να τα έχουν έτοιμα. Προτιμώ να μιλάω μέσα από την επικαιρότητα και την αλήθεια της στιγμής, της δικής μου ζωής, από τις σκέψεις και τα συναισθήματα που με εμπνέουν τη δεδομένη περίοδο. Αυτό βέβαια μπορεί να κάνει την όλη διαδικασία περισσότερο απαιτητική – κάθε εβδομάδα χρειάζεται να βρίσκω έμπνευση, ενέργεια και τη συγκέντρωσή μου ξανά και ξανά, συχνά μόλις λίγες μέρες πριν δημοσιευθεί το κάθε επεισόδιο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα ήταν – και παραμένει – η συνέπεια. Γιατί αν δεσμευτείς να βγάζεις στον αέρα τρία επεισόδια την εβδομάδα, πρέπει να το κάνεις ό,τι κι αν συμβαίνει στη ζωή σου. Οικογενειακά θέματα, θέματα υγείας, κοινωνικές υποχρεώσεις, προσωπικές δυσκολίες… όλα αυτά υπάρχουν, αλλά το επεισόδιο πρέπει να βγει. Και βγαίνει. Γιατί, ευτυχώς, έτσι έχω μάθει: όταν πάρω μια απόφαση, μένω σε αυτή. Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά και η μεγαλύτερη δύναμή μου.

Κι αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μάθημα που πήρα από όλη αυτή τη διαδικασία: όταν παραμένεις πιστός και συνεπής σε κάτι που αγαπάς, σιγά-σιγά βελτιώνεσαι και γίνεσαι καλύτερος. Σταδιακά, φτάνεις σε σημεία που δεν φανταζόσουν ποτέ. Και τότε καταλαβαίνεις ότι η πρόοδος δεν είναι τυχαία• είναι αποτέλεσμα της σταθερής σου αφοσίωσης. Μπορεί να χρειαστούν εκατό, χίλιες ή περισσότερες προσπάθειες μέχρι να δεις το αποτέλεσμα που ονειρεύεσαι. Αλλά αν δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις κάτι 1000 φορές χωρίς χειροκρότημα, χωρίς άμεση επιβεβαίωση και αναγνώριση, τότε ίσως να μην το φτάσεις ποτέ.

Γιατί η αλήθεια είναι πως όσοι πετυχαίνουν μεγάλα πράγματα, είναι εκείνοι που συνεχίζουν όταν κανείς δεν τους βλέπει. Όταν τα φώτα είναι σβηστά. Αυτό είναι το τίμημα της συνέπειας – και η πηγή της δύναμής της.

Το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα σκληρό και τοξικό περιβάλλον. Για μένα, όμως, αυτό το podcast ήταν ένας τρόπος να δημιουργήσω μια μικρή όαση έμπνευσης, ένας χώρος για να μοιραστώ όσα έχω μάθει τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, να προσφέρω κίνητρο σε όσους το έχουν ανάγκη, να εμπνεύσω όσους αναζητούν φως. Τα άρθρα μου τα γράφω σε τρένα, αεροπλάνα, ξενοδοχεία, σε παραλίες, στην πιο τέλεια περίπτωση στο σπίτι μου (!), αργά το βράδυ ή νωρίς το χάραμα. Αυτό που με κινεί δεν είναι η τελειότητα, αλλά η αγάπη μου για τους ανθρώπους και η βαθιά μου επιθυμία να τους δω να ανθίζουν, και να ζουν μια πιο φωτεινή και γεμάτη ζωή.

Μετά από 100 επεισόδια νιώθω έναν απίστευτο ενθουσιασμό. Θέλω να φτιάξω άλλα 100, και μετά άλλα τόσα. Είμαι ευγνώμων και πανευτυχής, γιατί κάθε φορά που ένας άνθρωπος ακούει κάτι και νιώθει καλύτερα, κάθε φορά που ένα μήνυμα αγγίζει την καρδιά κάποιου, όλη η προσπάθεια αποκτά νόημα.

Κοιτώντας πίσω μου, έχω μάθει δύο μεγάλα πράγματα: Πρώτον, οι περισσότεροι άνθρωποι τα παρατούν πολύ νωρίς, επειδή ζούμε στην εποχή της άμεσης ικανοποίησης. Θέλουμε το αποτέλεσμα τώρα, την αναγνώριση τώρα, το χειροκρότημα τώρα, την ανταμοιβή τώρα. Κι όταν δεν έρχεται, σταματάμε. Τα παρατάμε. Δεύτερον, η βελτίωση έρχεται μόνο μέσα από την επανάληψη. Ό,τι κι αν κάνεις, αν το κάνεις αρκετές φορές, θα γίνεις καλύτερος. Αν τολμήσεις να μείνεις στη διαδικασία χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα, τότε στο τέλος θα νικήσεις.

Γι’ αυτό σε προσκαλώ να σταθείς μια στιγμή και να αναρωτηθείς: ποιο είναι το δικό σου μεγάλο όνειρο που αξίζει όλη αυτή την προσπάθεια; Και, κυρίως, είσαι διατεθειμένος να το υπηρετήσεις με συνέπεια, ακόμα κι όταν δεν βλέπεις αμέσως αποτέλεσμα; Είσαι έτοιμος να το κυνηγήσεις για όσο χρειαστεί;

Γιατί εκεί κρύβεται η αλήθεια της επιτυχίας: στη συνέπεια, στην επιμονή, στην αφοσίωση και στη βαθιά πίστη στη δική σου πορεία όταν κανείς δεν βλέπει. Αν τα κρατήσεις, τότε αργά ή γρήγορα, θα φτάσεις εκεί που θέλεις.

Κι εσύ; Ποιο είναι το μικρό βήμα που μπορείς να κάνεις σήμερα για να έρθεις πιο κοντά στο μεγάλο σου όνειρο;

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)