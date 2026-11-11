Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο με έντονα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, δεν αναφερόμαστε απαραίτητα σε μια ψυχιατρική διάγνωση. Αναφερόμαστε περισσότερο σε έναν τρόπο σχετίζεσθαι που μπορεί να χαρακτηρίζεται από έντονη ανάγκη για επιβεβαίωση και έλεγχο, δυσκολία στην ενσυναίσθηση και στην ανάληψη ευθύνης, καθώς και έντονες αντιδράσεις όταν το άτομο αισθάνεται ότι απορρίπτεται, αμφισβητείται ή χάνει τον έλεγχο.

Μέσα σε μια τέτοια σχέση, ο άλλος άνθρωπος μπορεί σταδιακά να βρεθεί να προσπαθεί όλο και περισσότερο να εξηγήσει τον εαυτό του. Να εξηγήσει γιατί πληγώθηκε, γιατί έβαλε ένα όριο, γιατί κάτι που για τον άλλον ήταν «υπερβολή» για τον ίδιο είχε γίνει πλέον αβάσταχτο, γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει και τελικά γιατί αποφάσισε να φύγει. Και κάπου μέσα σε αυτή την αδιάκοπη προσπάθεια εξήγησης μπορεί να δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι μόνο αν βρεθούν οι σωστές λέξεις, αν ειπωθούν τα πράγματα με τον σωστό τρόπο και αν δοθούν αρκετές εξηγήσεις, ο άλλος θα καταλάβει τελικά.

Όμως η κατανόηση δεν είναι πάντα αποτέλεσμα μιας καλύτερης εξήγησης.

Σε μια σχέση όπου η διαφωνία βιώνεται ως απόρριψη ή ως απώλεια ελέγχου, μια προσπάθεια επίλυσης μπορεί, αντί να οδηγήσει σε ουσιαστικό διάλογο, να προκαλέσει ακόμη περισσότερη άμυνα, θυμό, επίθεση ή προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου. Έτσι, ο άνθρωπος που προσπαθεί να εξηγήσει καταλήγει συχνά να εξηγεί ακόμη περισσότερο, ενώ ο άλλος απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από την ουσία όσων προσπαθούν να ειπωθούν.

Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο άνθρωπος που αποχωρεί βρίσκεται μπροστά σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημμα: να συνεχίσει να προσπαθεί να γίνει κατανοητός ή να αποδεχτεί ότι ίσως δεν θα γίνει ποτέ.

Η δεύτερη επιλογή είναι συχνά η πιο επώδυνη, αλλά μπορεί να είναι και η πιο απελευθερωτική.

Γιατί σημαίνει ότι η αλήθεια της εμπειρίας σου δεν χρειάζεται πλέον την επιβεβαίωση του άλλου. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει μαζί σου για να έχεις δικαίωμα να φύγεις, ούτε χρειάζεται να αναγνωρίσει το λάθος του για να έχεις δικαίωμα να πονάς. Δεν χρειάζεται να καταλάβει τη δική σου πλευρά για να αρχίσεις να προχωράς, ούτε να παραδεχτεί ότι σε πλήγωσε προκειμένου να θεωρήσεις δικαιολογημένη την απόφασή σου.

Και αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάς να νοιάζεσαι ή ότι διαγράφεις όσα έζησες. Σημαίνει ότι σταματάς να αναζητάς την ηρεμία σου μέσα από τη δική του αντίδραση και ότι, σταδιακά, αποδέχεσαι πως η εσωτερική σου αποκατάσταση δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν ο άνθρωπος που σε πλήγωσε θα αποκτήσει κάποτε την ικανότητα να δει τα πράγματα όπως τα έζησες εσύ.

Μετά από μια τέτοια σχέση, ο στόχος χρειάζεται να αλλάξει. Δεν είναι πλέον να πετύχεις το τέλειο κλείσιμο, ούτε να οδηγήσεις τον άλλον σε μια ώριμη αναγνώριση όσων συνέβησαν. Είναι να δημιουργήσεις μια ζωή με περισσότερη σταθερότητα, προβλεψιμότητα και λιγότερη συναισθηματική αναστάτωση, μια ζωή στην οποία η καθημερινότητά σου δεν θα καθορίζεται συνεχώς από τη διάθεση, τον θυμό, την αποδοχή ή την απόρριψη κάποιου άλλου.

Αυτό μπορεί να σημαίνει πιο σαφή όρια και πιο περιορισμένη επικοινωνία. Όταν χρειάζεται να υπάρχει επαφή – ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά – η επικοινωνία μπορεί να παραμένει σύντομη, συγκεκριμένη και προσανατολισμένη στα πρακτικά ζητήματα, αντί να επιστρέφει διαρκώς στο παρελθόν, και στη μεταξύ σας σύγκρουση. Δεν πρόκειται για ψυχρότητα ούτε για τιμωρία· πρόκειται για έναν τρόπο να προστατεύσεις τον εαυτό σου από έναν κύκλο επικοινωνίας που δεν οδηγεί σε λύση και, κυρίως, για το δικαίωμα να μη συμμετέχεις σε κάθε σύγκρουση που σου προσφέρεται.

Όταν υπάρχουν παιδιά, ο χωρισμός γίνεται ακόμη πιο σύνθετος, γιατί η συναισθηματική σχέση μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά η ανάγκη συνεννόησης παραμένει. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να γνωρίζουν ποιος έχει δίκιο, ούτε να επιλέξουν πλευρά, ούτε να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες της ιστορίας των γονιών τους. Αυτό που χρειάζονται είναι σταθερότητα, προβλεψιμότητα και την αίσθηση ότι δεν είναι υπεύθυνα για τη σύγκρουση των ενηλίκων.

Πενθείς τη στιγμή που περίμενες ότι θα καταλάβαινε, τη συγγνώμη που ίσως περίμενες για πολύ καιρό, την αναγνώριση του πόνου σου και εκείνη την αίσθηση ότι, έστω στο τέλος, θα μπορούσατε να κοιτάξετε ο ένας τον άλλον και να πείτε: «Τώρα καταλαβαίνω». Πενθείς ίσως και την ελπίδα ότι, αν προσπαθούσες λίγο περισσότερο, αν μιλούσες λίγο διαφορετικά ή αν έκανες ακόμη μία προσπάθεια, θα μπορούσε τελικά να υπάρξει η σχέση που είχες ανάγκη.

Ίσως όμως αυτή η στιγμή να μην έρθει ποτέ.

Και η αποδοχή αυτού του ενδεχομένου μπορεί να είναι ένα από τα πιο δύσκολα βήματα της θεραπείας, γιατί σημαίνει ότι σταματάς να περιμένεις από τον άλλον να ολοκληρώσει την ιστορία για σένα.

Την ολοκληρώνεις εσύ. Με τα όριά σου. Με την απόσταση που χρειάζεσαι. Με την προστασία των παιδιών σου. Με τη σταδιακή επιστροφή στην καθημερινότητά σου και, ίσως περισσότερο από όλα, με την επιστροφή στην εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σου.

Ο χωρισμός δεν είναι πάντα το τέλος μιας δύσκολης σχέσης. Μερικές φορές είναι η αρχή κατά την οποία σταματάς σταδιακά να προσπαθείς να αλλάξεις την αντίδραση του άλλου και αρχίζεις να στρέφεις την προσοχή σου στη δική σου ζωή, στα δικά σου όρια και σε αυτό που χρειάζεσαι για να αισθανθείς ξανά ασφαλής και ελεύθερος.

Και ίσως εκεί βρίσκεται το πραγματικό τέλος. Όχι στη στιγμή που ο άλλος θα καταλάβει. Αλλά στη στιγμή που εσύ θα πάψεις να χρειάζεσαι να καταλάβει.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων (c.) (Relate)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)