Όλοι μας, κάποια στιγμή, θα έχουμε προφανώς αναρωτηθεί: «Γιατί είμαι εδώ;» Και αυτό δεν είναι απλώς μια φιλοσοφική ερώτηση, αλλά μια κραυγή της ψυχής σου για σύνδεση, για νόημα, για σκοπό. Ζούμε σε μια εποχή που μας πιέζει να είμαστε αποδοτικοί και άκρως ανταγωνιστικοί, να προχωράμε χωρίς να σταματάμε. Όμως πίσω από τη βιασύνη και την εξάντληση, πολλοί μπορεί να κρύβουν ένα βασανιστικό κενό – την απουσία νοήματος. Και χωρίς σκοπό, πώς να υπάρξει πάθος;

Ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου είναι η ύπαρξη αυτού του σκοπού. Και αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να έχεις σκοπό σε κάθε μικρή πράξη της καθημερινότητάς σου. Μιλάω για τον συνολικό προσανατολισμό, το βαθύτερο νόημα που σε συνδέει με το πάθος σου και σου δίνει λόγο να συνεχίζεις.

Ο σκοπός μπορεί να αλλάξει εντελώς τη ζωή σου. Πολύ συχνά, ως coach, βοηθώ ανθρώπους να συνδεθούν με τον δικό τους σκοπό – ώστε να μπορέσουν να θεραπευθούν, να ανακαλύψουν το πάθος τους, και να βρουν τη δύναμη να εξελιχθούν. Όταν έχεις σκοπό, έχεις κάτι που σε στηρίζει όταν όλα γύρω μοιάζουν αβέβαια.

Και εγώ, κάποτε, βρήκα τον δικό μου σκοπό: να κάνω τη διαφορά στη ζωή των άλλων. Όταν ένιωσα αυτή τη σύνδεση, τότε άρχισε και η δική μου θεραπεία. Γιατί όταν έχεις σκοπό και είσαι συνδεδεμένος με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου, τότε ακόμα και τα τραύματα του παρελθόντος αρχίζουν να γιατρεύονται.

Όλες οι δυσκολίες και τα σκοτεινά κεφάλαια της ζωής μου, έδωσαν το πράσινο φως στο πάθος μου για να βοηθάω άλλους. Ξαφνικά, ο πόνος είχε αξία. Και αυτό έκανε τη διαφορά. Ο πόνος είναι πραγματικά αβάσταχτος όταν δεν έχεις απάντηση στο «γιατί». Όταν όμως υπάρχει σκοπός, ο πόνος μετατρέπεται σε κάτι χρήσιμο, σχεδόν σε αποστολή. Και αυτή η αποστολή σου δίνει ενσυναίσθηση και γεννά το προσωπικό σου πάθος.

Είμαι σίγουρη πως δε θα ήμουν η γυναίκα που είμαι σήμερα χωρίς αυτόν τον σκοπό. Χωρίς την πορεία της υπέρβασης. Ανακάλυψα πως θέλω να είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη διαφορά. Θέλω οι άλλοι να είναι καλύτερα επειδή με γνώρισαν – είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά.

Αξίζει να σημειώσω ότι ο σκοπός δεν είναι πάντα κάτι μεγαλειώδες. Δεν είναι απαραίτητα ένα μεγάλο όραμα ή μια καριέρα. Μπορεί να είναι κάτι απλό – να φροντίζεις τους άλλους, να δημιουργείς, να εμπνέεις, να είσαι παρών. Μερικές φορές ο σκοπός βρίσκεται στις πιο σιωπηλές, αυθεντικές στιγμές.

Πώς μπορείς να βρεις τον σκοπό σου; Δοκίμασε νέα πράγματα. Εμείς οι ίδιοι πολλές φορές φυλακίζουμε τον εαυτό μας σε νοητικά κλουβιά. Δεχόμαστε ταμπέλες που μας περιορίζουν: «εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος», «αυτό δεν είναι για μένα». Και όμως, η εξέλιξη ξεκινάει όταν σπάσεις αυτές τις ταμπέλες και ελευθερώσεις το δυναμικό που κρύβεις μέσα σου.

Όλοι γεννιόμαστε με μια σπίθα – για άλλους είναι η γραφή, για άλλους η ζωγραφική, η μαγειρική, οι δημόσιες σχέσεις, η κηπουρική. Είναι συγκλονιστικό όταν βλέπεις ανθρώπους να τιμούν αυτή τη σπίθα και να ακολουθούν αυτό που πραγματικά είναι.

Κάποτε έπεσα κι εγώ στην παγίδα των ταμπελών – χωρίς καν να το καταλάβω. Μέχρι που ήρθε η στιγμή της αφύπνισης και τότε… απελευθερώθηκα. Συνειδητοποίησα πως οι περιορισμοί ήταν όλοι δικοί μου. Πολλοί από εμάς φοβόμαστε να δοκιμάσουμε γιατί δεν θέλουμε να αποτύχουμε ή να γελοιοποιηθούμε. Αλλά πώς να ανακαλύψεις το πάθος σου, αν δεν δοκιμάσεις;

Αυτή την εβδομάδα, δέξου την πρόκληση να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο – κάτι που σε κάνει να νιώθεις λίγο άβολα. Δεν χρειάζεται να το δει κανείς. Αρκεί να το ζήσεις. Έτσι ανακαλύπτεις τον εαυτό σου. Έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Και ίσως… έτσι ξεκινήσει η δική σου πορεία προς το πάθος και τον προσωπικό σου σκοπό.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF & The Solution Focused Universe)