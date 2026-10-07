Πόνεσε ποτέ τόσο η καρδιά σου που ένιωσες το στομάχι σου να δένεται κόμπος; Ή αγχώθηκες τόσο πολύ που νόμιζες πως το στήθος σου δεν χωρούσε άλλη ανάσα; Έχεις περάσει έναν χωρισμό, μια απόρριψη ή μια μεγάλη απώλεια και να ένιωσες σχεδόν σαν να είχες δεχτεί ένα πραγματικό χτύπημα στο σώμα;

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει κάποια στιγμή αυτή την παράξενη εμπειρία. Να πονάμε συναισθηματικά και, ταυτόχρονα, να υποφέρει και το σώμα μας. Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι πρόκειται απλώς για σχήμα λόγου. Ότι όταν λέμε «μου ράγισε η καρδιά» ή «με πόνεσε μέχρι το κόκαλο», χρησιμοποιούμε μεταφορές για να περιγράψουμε κάτι ψυχολογικό.

Η σύγχρονη νευροεπιστήμη, όμως, φαίνεται να μας λέει ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα.

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελιγμένες απεικονιστικές τεχνικές του εγκεφάλου επέτρεψαν στους ερευνητές να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στον εγκέφαλο τη στιγμή που βιώνουμε διαφορετικά συναισθήματα. Και αυτό που ανακάλυψαν είναι εντυπωσιακό: ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται όταν τραυματίζουμε το σώμα μας φαίνεται να ενεργοποιούνται και όταν βιώνουμε κοινωνική απόρριψη, μοναξιά ή έντονο συναισθηματικό πόνο.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, οι ερευνητές ζήτησαν από συμμετέχοντες να παίξουν ένα απλό διαδικτυακό παιχνίδι. Οι παίκτες πίστευαν ότι αντάλλασσαν μια μπάλα με δύο άλλους πραγματικούς ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, όμως, οι «συμπαίκτες» τους ήταν πρόγραμμα υπολογιστή. Κάποια στιγμή το πρόγραμμα σταματούσε να πετά τη μπάλα στον πραγματικό συμμετέχοντα και οι δύο «παίκτες» συνέχιζαν να παίζουν μεταξύ τους, αποκλείοντάς τον.

Ακούγεται σχεδόν παιδικό. Κι όμως, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωσαν πραγματική συναισθηματική δυσφορία. Το αίσθημα του αποκλεισμού, έστω και μέσα σε ένα τεχνητό περιβάλλον, αρκούσε για να ενεργοποιήσει τα ίδια νευρωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εμπειρία του σωματικού πόνου.

Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν μάλιστα σε μια ακόμη πιο παράξενη ερευνητική κατεύθυνση. Ορισμένοι επιστήμονες αναρωτήθηκαν αν ένα κοινό παυσίπονο, όπως η παρακεταμόλη, θα μπορούσε να μειώσει όχι μόνο τον σωματικό αλλά και τον συναισθηματικό πόνο.

Ορισμένες πρώτες μελέτες έδειξαν ότι η παρακεταμόλη ίσως μειώνει κάποιες μορφές συναισθηματικής δυσφορίας ή τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών περιοχών που σχετίζονται με αυτήν. Ωστόσο τα αποτελέσματα παραμένουν αμφιλεγόμενα και κανείς δεν προτείνει να αντιμετωπίζουμε μια πληγωμένη καρδιά με χάπια. Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η παρακεταμόλη μπορεί να «μουδιάζει» γενικότερα τη συναισθηματική εμπειρία, μειώνοντας όχι μόνο τα αρνητικά αλλά και τα θετικά συναισθήματα.

Το πραγματικό μήνυμα είναι ίσως πολύ πιο σημαντικό. Ότι ο συναισθηματικός πόνος είναι αληθινός. Όχι μεταφορικά. Ούτε συμβολικά. Αληθινός.

Το πένθος, η μοναξιά, η απόρριψη, η απώλεια, η προδοσία και ο χωρισμός δεν είναι απλώς «ιδέες» που συμβαίνουν στο μυαλό μας. Αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα στον εγκέφαλο και στο σώμα μας. Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί μερικές φορές νιώθουμε εξαντλημένοι μετά από μια δύσκολη περίοδο, γιατί χάνουμε τον ύπνο μας, γιατί πονάει το στομάχι μας ή γιατί νιώθουμε ένα βάρος στο στήθος που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε.

Ακόμη και σήμερα η κοινωνία αντιμετωπίζει τον ψυχικό πόνο σαν κάτι λιγότερο σημαντικό από τον σωματικό. Τι θα έλεγες σε κάποιον με σπασμένο πόδι; Δε νομίζω να του έλεγες «ξεπέρασέ το» ή «μην το σκέφτεσαι». Κι όμως, αυτό ακριβώς κάνουμε συχνά όταν ο πόνος είναι αόρατος. Όταν κάποιος περνά έναν χωρισμό, μια απώλεια ή μια κατάθλιψη, συχνά μπορεί να ακούσει φράσεις όπως «ξεπέρασέ το», «μην το σκέφτεσαι» ή «υπάρχουν και χειρότερα».

Η επιστήμη φαίνεται να μας καλεί να δούμε τα πράγματα διαφορετικά.

Ίσως λοιπόν την επόμενη φορά που θα βρεθείς αντιμέτωπος με έναν χωρισμό, μια απώλεια ή μια βαθιά απογοήτευση, να θυμηθείς κάτι σημαντικό: ο πόνος που νιώθεις δεν είναι λιγότερο πραγματικός επειδή δεν φαίνεται σε μια ακτινογραφία. Ο πόνος που νιώθεις είναι πραγματικός.

Και ίσως η μεγαλύτερη θεραπεία να μην βρίσκεται σε κάποιο χάπι, αλλά στην κατανόηση, τη σύνδεση και την καλοσύνη που θα δείξουμε στον εαυτό μας όσο το τραύμα επουλώνεται. Γιατί, όπως κάθε πληγή στο σώμα χρειάζεται χρόνο για να κλείσει, έτσι και οι πληγές της ψυχής αξίζουν την ίδια υπομονή, την ίδια φροντίδα και την ίδια τρυφερότητα.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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