Δεν είναι πάντα η συνείδησή μας που μας βαραίνει. Μερικές φορές είναι η δυσκολία να αντέξουμε την απογοήτευση ενός ανθρώπου που αγαπάμε.

Υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιούμε τόσο συχνά όταν νιώθουμε άσχημα, ώστε σχεδόν έχει χάσει το πραγματικό της νόημα. Και αυτή η λέξη δεν είναι άλλη από τη λέξη «ενοχή». «Έχω ενοχές που δεν πήγα στους γονείς μου την Κυριακή». «Έχω ενοχές που δεν πήρα τηλέφωνο τη μαμά μου». «Έχω ενοχές που αρνήθηκα να βοηθήσω οικονομικά έναν φίλο». «Έχω ενοχές που θέλω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου».

Έχει, όμως, περάσει ποτέ από το μυαλό σου ότι το γεγονός ότι μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι νιώθεις ενοχή; Μπορεί, δηλαδή, να βιώνεις ένα διαφορετικό συναίσθημα, το οποίο έχεις μάθει να ονομάζεις έτσι. Η πραγματική ενοχή συνδέεται με κάτι αρκετά συγκεκριμένο: με την αίσθηση ότι κάναμε κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις δικές μας αξίες. Αν θεωρώ σημαντική την ειλικρίνεια και συνειδητά λέω ένα ψέμα, είναι πιθανό να νιώσω ενοχή. Αν υποσχέθηκα κάτι και δεν το τήρησα ενώ μπορούσα, μπορεί και πάλι να αισθανθώ ενοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις το συναίσθημα έχει έναν προσανατολισμό. Με βοηθά να αναγνωρίσω τη συμπεριφορά μου, να αναλάβω την ευθύνη μου και, αν χρειάζεται, να επανορθώσω.

Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις στις οποίες αυτό που αποκαλούμε ενοχή είναι στην πραγματικότητα η δυσκολία μας να αντέξουμε τη δυσαρέσκεια ή την απογοήτευση ενός άλλου ανθρώπου.

Σκέψου μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση. Η μητέρα σου σε παίρνει τηλέφωνο και σε ρωτάει αν θα πας την Κυριακή για φαγητό. Εσύ έχεις περάσει μια δύσκολη εβδομάδα, είσαι κουρασμένος και θέλεις να μείνεις σπίτι. Της λες λοιπόν ότι αυτή την Κυριακή δεν θα πας. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακούς μια μικρή σιωπή και μετά το γνώριμο «εντάξει, όπως νομίζεις». Κλείνεις το τηλέφωνο και αμέσως αισθάνεσαι ένα βάρος. «Έχω ενοχές», σκέφτεσαι.

Αλλά τι ακριβώς έκανες που θεωρείς λάθος; Ίσως και τίποτα. Ίσως αυτό που νιώθεις είναι η απογοήτευση της μητέρας σου, την οποία δυσκολεύεσαι να αφήσεις να υπάρχει χωρίς να προσπαθήσεις αμέσως να τη διορθώσεις. Επειδή αγαπάς τον άλλον, επηρεάζεσαι από το συναίσθημά του. Αυτό είναι φυσικό. Το γεγονός όμως ότι εκείνος στενοχωρήθηκε δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εσύ έχεις κάνει κάτι που χρειάζεται να διορθώσεις.

Στις φιλίες, στις σχέσεις και στη δουλειά μπορεί να φοβόμαστε ότι θα παρεξηγηθούμε, ότι ο άλλος θα θυμώσει ή ότι θα απομακρυνθεί. Εδώ συχνά δεν έχουμε να κάνουμε με ενοχή, αλλά με φόβο, με ντροπή ή με την ανάγκη μας να παραμείνουμε αποδεκτοί. Η ενοχή συνδέεται κυρίως με μια συμπεριφορά που θεωρούμε λανθασμένη, ενώ η ντροπή μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο μας τον εαυτό. Και τότε κάνουν την εμφάνισή τους όλα εκείνα τα «πρέπει» που κουβαλάμε από την οικογένεια και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε. «Δεν λέμε ποτέ όχι στους γονείς μας». «Πρέπει να βοηθάμε όταν μας χρειάζονται». «Δεν πρέπει να απογοητεύουμε τους ανθρώπους». «Πρέπει να είμαστε πάντα διαθέσιμοι».

Στην ελληνική πραγματικότητα, όπου η οικογένεια έχει τόσο έντονη παρουσία στη ζωή μας, αυτά τα μηνύματα μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερο βάρος. Πολλοί μεγαλώσαμε μαθαίνοντας να προσέχουμε τι θα πει ο άλλος, να μη στενοχωρούμε τους γονείς μας και, πάνω απ’ όλα, να είμαστε «καλά και υπάκουα παιδιά». Έτσι, μπορεί να αισθανόμαστε ενοχές όχι επειδή κάναμε κάτι αντίθετο στις αξίες μας, αλλά επειδή κάναμε κάτι που κάποτε μάθαμε ότι «δεν πρέπει» να κάνουμε.

Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα πεις «νιώθω ενοχές», αξίζει να κάνεις μια μικρή παύση πριν σπεύσεις να ζητήσεις συγγνώμη ή να αλλάξεις την απόφασή σου. Ρώτησε τον εαυτό σου αν υπάρχει πράγματι κάποια πράξη σου που θεωρείς λανθασμένη. Αν η απάντηση είναι ναι, ίσως υπάρχει κάτι για το οποίο χρειάζεται να αναλάβεις την ευθύνη σου. Αν όμως είναι όχι, κοίτα λίγο πιο προσεκτικά τι βρίσκεται πίσω από αυτό το συναίσθημα. Μήπως δυσκολεύεσαι να βλέπεις κάποιον που αγαπάς απογοητευμένο; Μήπως φοβάσαι την απόρριψη;

Ίσως τότε χρειάζεται να ξανασκεφτούμε και τι σημαίνει καλοσύνη. Το να είσαι καλός άνθρωπος δεν σημαίνει να είσαι πάντοτε διαθέσιμος, ούτε να λες «ναι» κάθε φορά που κάποιος περιμένει κάτι από εσένα. Μπορείς να αγαπάς τους γονείς σου και να μην πηγαίνεις κάθε Κυριακή στο οικογενειακό τραπέζι. Μπορείς να αγαπάς τον σύντροφό σου και να χρειάζεσαι χρόνο μόνος σου. Μπορείς να νοιάζεσαι για έναν φίλο και να μην μπορείς να τον βοηθήσεις αυτή τη φορά. Και μπορείς να βάλεις ένα όριο στη δουλειά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είσαι συνεργάσιμος.

Η ενηλικίωση έχει ακόμη μία δύσκολη πλευρά. Να μάθουμε ότι δεν μπορούμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε από κάθε απογοήτευση. Η δική μας ευθύνη είναι να γνωρίζουμε τις αξίες μας, να φερόμαστε με σεβασμό και να μπορούμε να στεκόμαστε πίσω από τις αποφάσεις μας, ακόμη κι όταν κάποιος άλλος δεν συμφωνεί μαζί τους.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα νιώσεις εκείνο το γνώριμο σφίξιμο επειδή είπες «όχι», μην το ονομάσεις αμέσως ενοχή. Ρώτησε πρώτα: «Έκανα κάτι που πραγματικά παραβιάζει τις αξίες μου ή απλώς δυσκολεύομαι να αντέξω το γεγονός ότι κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος μαζί μου;» Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να ζητήσεις συγγνώμη. Ούτε να αλλάξεις γνώμη. Χρειάζεται απλώς να αντέξεις για λίγο τη δυσφορία που έρχεται όταν επιλέγεις κάτι που είναι σωστό για εσένα.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων (c.) (Relate)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)