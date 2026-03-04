Η προβολή είναι ένας από τους πιο ύπουλους και παρεξηγημένους ψυχολογικούς μηχανισμούς. Δεν κάνει θόρυβο. Δεν εμφανίζεται ξεκάθαρα. Κι όμως, έχει τη δύναμη να διαλύει σχέσεις που θα μπορούσαν να είναι ασφαλείς, τρυφερές, θεραπευτικές. Η προβολή συμβαίνει όταν πληγές του παρελθόντος, που δεν έχουν επουλωθεί, «μεταφέρονται» στο παρόν και αποδίδονται σε ανθρώπους που δεν τις προκάλεσαν. Με απλά λόγια, είμαστε θυμωμένοι με κάποιον, αλλά το πληρώνει λάθος άνθρωπος.

Υπάρχει μια φράση που συνοψίζει αυτή τη διαδικασία με σκληρή ειλικρίνεια:

αν δεν θεραπεύσεις την πληγή σου, θα αιμορραγείς πάνω σε ανθρώπους που δεν σου έκαναν κακό.

Σκέψου, για παράδειγμα, ένα παιδί που μεγαλώνει με μιαμητέρα ψυχρή, επικριτική, που δεν ξέρει πώς να δείξει τρυφερότητα στο παιδί της. Ο θυμός που δεν εκφράστηκε τότε, ο φόβος που δεν χωρούσε να ακουστεί, αποθηκεύονται μέσα στο παιδί αυτό. Αργότερα, στην ενήλικη ζωή, αυτός ο θυμός μπορεί να «μεταμφιεστεί» σε καχυποψία, απόσταση ή ακόμη και σκληρότητα απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το αρχικό τραύμα.Αυτό είναι προβολή.

Θυμάμαι μια θεραπευτική περίπτωση πριν από αρκετό καιρό. Μια γυναίκα ήρθε στογραφείο μου μαζί με τον νέο της σύντροφο, βαθιά αναστατωμένη. Είχε πίσω της σχέσεις γεμάτες εγκατάλειψη, ψυχρότητα και πολλή σωματική και λεκτική βία. Ο νέος της σύντροφος, όμως, ήταν το ακριβώς αντίθετο: στοργικός, πιστός, παρών, χαλαρός, ένας άνθρωπος που πολλοί θα χαρακτήριζαν τον ιδανικό σύντροφο. Κι όμως, εκείνη τον αντιμετώπιζε με θυμό, και πολλή αμφιβολία.

Σε μια από τις συνεδρίες μας είπε κάτι που φαινομενικά ακουγόταν παράλογο:«όταν μαλώνουμε, δεν αντιδρά όπως πιστεύω ότι θα έπρεπε».Όταν τη ρώτησα «πώς θα έπρεπε», απάντησε:«Δεν φωνάζει. Δεν γίνεται επιθετικός. Δεν γίνεται βίαιος».

Ο σύντροφός της κοιτούσε αποσβολωμένος. Εκείνη, όμως, εξήγησε ότι σε όλες τις προηγούμενες σχέσεις της – ακόμη και με τον πατέρα της – ο θυμός συνοδευόταν από φωνές και σωματική βία. Έτσι, η ηρεμία του συντρόφου της ερμηνευόταν στο μυαλό της ως αδιαφορία. «Νιώθω ότι δεν με αγαπά», έλεγε. «Και φοβάμαι ότι θα με αφήσει κι αυτός».

Εδώ η προβολή αποκαλύπτεται ξεκάθαρα. Το παρόν δεν ήταν το πρόβλημα. Το τραύμα ήταν. Η λύση προφανώς και δεν ήταν να γίνει ο σύντροφός της βίαιος – αυτό θα διαιώνιζε την κακοποίηση που ήδη είχε βιώσει. Η πραγματική θεραπεία ξεκίνησε όταν εκείνη άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν ήταν ποτέ φυσιολογικό να τη χτυπούν ή να της φωνάζουν. Ότι δεν έπρεπε ποτέ να έχει συνηθίσει τη βία. Ότι αυτό που ζούσε τώρα, η ασφάλεια, η ηρεμία, ο σεβασμός, ήταν αυτό που θα έπρεπε να είχε γνωρίσει από την αρχή.

Όταν σταμάτησε να προβάλλει τις παλιές της πληγές πάνω στον άνθρωπο που είχε μπροστά της, μπόρεσε επιτέλους να τον δει όπως ήταν – και να απολαύσει τη σχέση τους.

Η προβολή δεν είναι απαραίτητα κακία. Είναι άμυνα. Είναι ο τρόπος που η ψυχή προσπαθεί να προστατευτεί από το ενδεχόμενο να ξαναπονέσει. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι συχνά μάχεται εχθρούς που δεν υπάρχουν πια. Αντιδρά σε σκιές του παρελθόντος, ενώ μπροστά της στέκεται ένας πραγματικός άνθρωπος, στο παρόν, με διαφορετικές προθέσεις και δυνατότητες.

Πολλές φορές, οι αντιδράσεις μας στο παρόν δεν βασίζονται στην πραγματικότητα, αλλά σε παλιούς φόβους. Μας κάνουν να λειτουργούμε με πανικό, άγχος και καχυποψία. Συχνά μπερδεύουμε το οικείο με το ασφαλές. Αν μεγαλώσαμε μέσα στο χάος, την ένταση ή την απόρριψη, η ηρεμία μπορεί να μας φαίνεται ξένη. Ακόμη και ύποπτη. Η αγάπη χωρίς πόνο μπορεί να μοιάζει άδεια. Η σταθερότητα μπορεί να παρερμηνευτεί ως αδιαφορία. Και τότε, χωρίς να το καταλάβουμε, προσπαθούμε ασυνείδητα να αναδημιουργήσουμε το γνώριμο τραύμα – όχι επειδή το θέλουμε, αλλά επειδή δεν μάθαμε ποτέ κάτι άλλο.

Η θεραπεία δεν είναι να αλλάξει ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Είναι να επανεκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και να αναθεωρήσουμε αυτό που νομίζαμε ότι είναι αγάπη. Να αναγνωρίσουμε ότι δεν ήταν ποτέ φυσιολογικό να φοβόμαστε, να μικραίνουμε, να αντέχουμε φωνές, ξύλο ή συναισθηματική εγκατάλειψη. Και τότε μαθαίνουμε σιγά σιγά πώς μοιάζει η ασφάλεια στο σώμα μας. Πώς ακούγεται ο σεβασμός.Πως οι σχέσεις δεν πρέπει να είναι πεδίο μάχης, αλλά χώρος σύνδεσης.

Ίσως, λοιπόν, το πιο γενναίο ερώτημα που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας δεν είναι «τι κάνει λάθος ο άλλος;»αλλά:τι κουβαλάω εγώ που δεν έχει ακόμη γιατρευτεί;Γιατί οι σχέσεις που αξίζουν δεν πρέπει να πληρώνουν λάθη που δεν έκαναν.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)