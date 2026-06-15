Πριν από μερικά χρόνια είχα την ευλογία να γνωρίσω στην Αγγλία μια ηλικιωμένη κυρία, μία από εκείνες τις σπάνιες παρουσίες που σε κάνουν να νιώθεις γαλήνη μόνο και μόνο επειδή βρίσκεσαι κοντά τους. Υπήρξε από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία της ορθόδοξης κοινότητας στην περιοχή του Λονδίνου όπου ζω και για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς ανθρώπους. Με τη μαμά Κούλα, όπως όλοι τη φωνάζαμε, έχουμε περάσει πολλές σημαντικές στιγμές, με πάρα πολύ γέλιο, συγκίνηση, και τραπέζια στρωμένα με φαγητά που έφτιαχνε με την ίδια αγάπη που πρόσφερε και στους ανθρώπους γύρω της. Μια ογδονταπεντάχρονη γυναίκα με το πνεύμα και τη ζωντάνια μιας έφηβης, χωρίς καμία δόση υπερβολής. Σήμερα, έχοντας περάσει τα ενενήντα πέντε της χρόνια, και μετά από μια αιματηρή επίθεση που δέχθηκε από κάποιον που ήθελε να της κλέψει την τσάντα, ζει με άνοια, και οι συζητήσεις που κάποτε κάναμε δεν είναι πλέον δυνατές. Και για να είμαι πιο ακριβής, δεν με θυμάται καν.

Εγώ όμως θυμάμαι σχεδόν όλα όσα μας συνέδεσαν, όπως επίσης και μια ερώτηση που της είχα κάνει όταν η μνήμη της ήταν ακόμη καθαρή.

«Μαμά Κούλα, φοβάσαι τον θάνατο;»

Με κοίταξε με εκείνη τη χαρακτηριστική γλυκύτητα που πάντα τη συνόδευε και μου απάντησε πως όχι. Μου είπε ότι αισθανόταν ευγνωμοσύνη για τη ζωή που είχε ζήσει και πως ένιωθε έτοιμη να συναντήσει ξανά τους γονείς της, τον σύζυγό της, τους δύο γιους της, και φυσικά, τον Χριστό. Δεν υπήρχε φόβος στη φωνή της. Υπήρχε μια βαθιά αίσθηση πληρότητας.

Πώς φτάνει ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο; Πώς μπορεί να κοιτάζει το τέλος της ζωής του χωρίς να αισθάνεται πως άφησε τη ζωή της μισοτελειωμένη; Φεύγοντας από το σπίτι της εκείνη την ημέρα, βρέθηκα να σκέφτομαι όχι τον θάνατο, αλλά τη ζωή.

Ο γιατρός παρηγορικής φροντίδας Ira Byock αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του δίπλα σε ανθρώπους που πλησίαζαν το τέλος. Και παρατηρώντας τι βοηθούσε τους ασθενείς του να βρίσκουν γαλήνη, κατέληξε σε ένα βαθύ συμπέρασμα: οι άνθρωποι χρειάζονται να ολοκληρώνουν ορισμένες σημαντικές συναισθηματικές εκκρεμότητες. Παραδόξως, αυτές οι εκκρεμότητες δεν αφορούν μόνο όσους βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους. Αφορούν όλους μας.

Η πρώτη έχει να κάνει με τη συγχώρεση. Όχι γιατί οι άλλοι την αξίζουν πάντα, αλλά γιατί εμείς αξίζουμε να απελευθερωθούμε από το βάρος που κουβαλάμε. Η συγχώρεση δεν διαγράφει το παρελθόν ούτε δικαιολογεί όσα συνέβησαν. Μας επιτρέπει όμως να πάψουμε να ζούμε διαρκώς μέσα σε αυτό. Θα έλεγε κανείς ότι είναι λιγότερο ένα δώρο προς τον άλλον και περισσότερο μια πράξη ελευθερίας προς τον εαυτό μας.

Και πολλές έρευνες δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι καταφέρνουν να συγχωρήσουν, συχνά βιώνουν λιγότερο άγχος, λιγότερη ψυχική επιβάρυνση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Όχι επειδή αλλάζει το παρελθόν, αλλά επειδή αλλάζει η σχέση τους με αυτό.

Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι και το αντίστροφο. Να μπορούμε να πούμε «συγχώρεσέ με». Οι περισσότεροι άνθρωποι κουβαλάμε πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά. Συχνά φοβόμαστε ότι η συγγνώμη είναι ένδειξη αδυναμίας. Στην πραγματικότητα, όμως, απαιτεί τεράστια δύναμη να κοιτάξεις τον εαυτό σου με ειλικρίνεια και να αναγνωρίσεις τα λάθη σου – ακόμη κι αν ο άλλος επιλέξει να μη μας συγχωρήσει.

Ύστερα έρχεται το «ευχαριστώ». Οι περισσότεροι από εμάς περνάμε πολύ χρόνο εστιάζοντας σε όσα λείπουν. Στον επόμενο στόχο, στην επόμενη επιτυχία, στο επόμενο πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Και κάπως έτσι ξεχνάμε να κοιτάξουμε όσα ήδη υπάρχουν.

Και βέβαια υπάρχει το «σ’ αγαπώ». Παρά το γεγονός ότι η αγάπη βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας, συχνά θεωρούμε δεδομένο ότι οι άνθρωποι γύρω μας γνωρίζουν τι αισθανόμαστε. Όμως η αγάπη δεν ζει μέσα στις υποθέσεις. Έχει ανάγκη να εκφράζεται όσο ακόμη υπάρχει χρόνος. Γιατί στο τέλος της ζωής οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετανιώνουν για τα «σ’ αγαπώ» που είπαν. Μετανιώνουν περισσότερο για εκείνα που κράτησαν μέσα τους.

Και τέλος, υπάρχει το «αντίο». Η πιο δύσκολη λέξη από όλες. Κανείς δεν θέλει να αποχαιρετά ανθρώπους που αγαπά. Κι όμως, η ζωή είναι γεμάτη αποχαιρετισμούς. Άλλοτε μικρούς και άλλοτε οριστικούς. Κι αν καταφέρουμε να θυμόμαστε ότι κάποτε θα χρειαστεί να πούμε αντίο, ίσως να μη βιαζόμαστε τόσο να θυμώνουμε. Ίσως να συγχωρούμε πιο εύκολα, να ζητάμε συγγνώμη πιο γρήγορα, να λέμε «ευχαριστώ» πιο συχνά και να εκφράζουμε την αγάπη μας χωρίς αναβολές.

Συχνά σκέφτομαι τη μαμά Κούλα και εκείνη την απάντησή της. Και κάθε φορά συνειδητοποιώ ότι το σημαντικότερο δώρο που μου χάρισε δεν ήταν μια συμβουλή για τον θάνατο. Ήταν ένα μάθημα για τη ζωή. Σκέφτομαι αν κρατώ έναν θυμό περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται, αν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζεται να συγχωρήσω, αν υπάρχουν άνθρωποι από τους οποίους πρέπει εγώ να ζητήσω συγγνώμη, αν λέω αρκετά συχνά «ευχαριστώ» και «σ’ αγαπώ» στους ανθρώπους που κάποτε προσευχόμουν να έχω στη ζωή μου.

Γιατί ίσως το σημαντικότερο μάθημα που μας δίνει η επίγνωση του τέλους δεν είναι να μάθουμε πώς να πεθάνουμε χωρίς φόβο, αλλά να σταματήσουμε να αναβάλλουμε τη ζωή.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)