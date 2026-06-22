Όσοι με γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι τα ταξίδια βρίσκονται στο κέντρο της ζωής μου. Συχνά, ενώ βρίσκομαι ακόμη σε ένα ταξίδι, σχεδιάζω ήδη το επόμενο. Πού θα πάω, πόσο θα μείνω, τι θα δω, τι φαγητά θα δοκιμάσω. Η Ασία, ιδιαίτερα, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί νιώθω σαν να ανοίγει μπροστά μου ένας διαφορετικός κόσμος, γεμάτος χρώματα, (πολλά φωτάκια!), αρώματα, γεύσεις, πολιτισμούς και ανθρώπους που με κάνουν να βλέπω τη ζωή μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα. Όταν βγαίνουμε έξω από το οικείο, βγαίνουμε ταυτόχρονα και έξω από πολλές βεβαιότητες που έχουμε για τον εαυτό μας.

Τα ταξίδια όμως δεν είναι φθηνά. Οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε σκληρά για τα χρήματα που κερδίζουμε και θέλουμε να τα αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό με έκανε να αναρωτηθώ πολλές φορές αν τα χρήματα που ξοδεύουμε για να ταξιδεύουμε αξίζουν πραγματικά τον κόπο.

Η ψυχολογία φαίνεται να απαντά καταφατικά.

Για χρόνια ακούμε τη γνωστή φράση ότι «τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία». Η πραγματικότητα είναι λίγο πιο σύνθετη. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα χρήματα πράγματι συμβάλλουν στην ευημερία μας, ιδιαίτερα όταν μας βοηθούν να καλύψουμε βασικές ανάγκες όπως η στέγη, η ασφάλεια, η υγεία και η εκπαίδευση. Όταν όμως αυτές οι ανάγκες καλυφθούν, η σχέση ανάμεσα στο εισόδημα και την ευτυχία πράγματι αρχίζει να εξασθενεί.

Αυτό που φαίνεται να κάνει τη διαφορά δεν είναι τόσο το πόσα χρήματα διαθέτουμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα ξοδεύουμε.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι τείνουν να αντλούν περισσότερη και πιο διαρκή ικανοποίηση όταν επενδύουν τα χρήματά τους σε εμπειρίες παρά σε υλικά αγαθά. Και ίσως δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Ένα καινούργιο κινητό, ένα ακριβό ρούχο ή ένα πολυτελές αντικείμενο μπορεί να μας ενθουσιάσει για λίγο, όμως συνήθως πολύ σύντομα συνηθίζουμε την παρουσία του. Αυτό που ονομάζουμε στην ψυχολογία «ηδονική προσαρμογή» μας κάνει να επιστρέφουμε γρήγορα στο συνηθισμένο επίπεδο ικανοποίησής μας.

Οι εμπειρίες όμως λειτουργούν διαφορετικά.

Δεν τελειώνουν όταν τελειώσει η στιγμή. Μετατρέπονται σε αναμνήσεις, ιστορίες και κομμάτια της προσωπικής μας ταυτότητας. Ακόμη και σήμερα μπορώ να θυμηθώ και την παραμικρή λεπτομέρεια από όλα μου τα ταξίδια – μικρά και μεγάλα. Αυτές οι στιγμές εξακολουθούν να με συνοδεύουν πολύ περισσότερο απ’ όσο οποιοδήποτε αντικείμενο έχω αγοράσει.

Ενδιαφέρον είναι ότι η ευχαρίστηση των ταξιδιών δεν αρχίζει όταν φτάσουμε στον προορισμό μας. Ξεκινά πολύ νωρίτερα. Η προσμονή, ο σχεδιασμός, η αναζήτηση πληροφοριών και η φαντασία όλων όσων πρόκειται να ζήσουμε δημιουργούν από μόνα τους θετικά συναισθήματα. Με έναν παράξενο τρόπο, απολαμβάνουμε το ταξίδι πριν καν ξεκινήσει.

Τα οφέλη όμως δεν σταματούν στην ευτυχία.

Ένα από τα πράγματα που με εντυπωσιάζουν περισσότερο είναι ότι συχνά σκέφτομαι πιο δημιουργικά όταν βρίσκομαι μακριά από την καθημερινότητά μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα πρωινό στην Αμοργό. Καθόμουν σε μια μικρή πλατεία με έναν καφέ στο χέρι και ένιωθα τις ιδέες να έρχονται αβίαστα. Σχεδόν μετάνιωσα που δεν είχα μαζί μου ένα σημειωματάριο για να τις καταγράψω!

Η επιστήμη προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο. Τα νέα περιβάλλοντα μας αναγκάζουν να βγούμε από τις συνηθισμένες νοητικές διαδρομές. Ξαφνικά δεν είμαστε μόνο ο επαγγελματικός μας ρόλος, οι υποχρεώσεις μας, τα email που πρέπει να απαντήσουμε ή οι δουλειές που μας περιμένουν. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, γλώσσες, συνήθειες και τρόπους ζωής, ο εγκέφαλός μας καλείται να προσαρμοστεί και να επεξεργαστεί νέες πληροφορίες. Με άλλα λόγια, μαθαίνει να σκέφτεται πιο ευέλικτα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα δημιουργικότητας και καλύτερη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Και όντως, πόσες φορές δεν έχουμε επιστρέψει από ένα ταξίδι με αποφάσεις που αδυνατούσαμε να πάρουμε για μήνες; Πόσες φορές μια βόλτα σε ένα άγνωστο μέρος μας έδωσε μια καθαρότητα που δεν μπορούσαμε να βρούμε μέσα στον θόρυβο της καθημερινότητας; Ακόμη και η απλή παραμονή στη φύση φαίνεται να αναζωογονεί τις γνωστικές μας λειτουργίες, επιτρέποντας στο μυαλό να ξεκουραστεί από τον συνεχή θόρυβο και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Και δεν χρειάζεται να διασχίσουμε ωκεανούς για να συμβεί αυτό. Η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στην απόσταση αλλά στην διάθεση να βγούμε για λίγο έξω από τα γνώριμα όρια της ζωής μας.

Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι τα σημαντικότερα δώρα που μου πρόσφεραν τα ταξίδια δεν ήταν οι φωτογραφίες ούτε οιπροορισμοί που μπορώ να σημειώσω πάνω στον χάρτη. Ήταν οι αλλαγές που άφησαν μέσα μου. Γιατί είναι δύσκολο να συνεχίσεις να πιστεύεις ότι ο κόσμος χωρίζεται σε «εμάς» και «εκείνους» όταν έχεις καθίσει στο ίδιο τραπέζι, έχεις γελάσει, έχεις μοιραστεί φαγητό ή έχεις ακούσει την ιστορία κάποιου που γεννήθηκε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εσένα.

Γιατί κάθε ταξίδι μας υπενθυμίζει κάτι που συχνά ξεχνάμε: ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από τις ανησυχίες μας και η ζωή πολύ πιο πλούσια από τη ρουτίνα μας.

Και ίσως τελικά γι’ αυτό να αγαπάμε τόσο πολύ τα ταξίδια. Όχι επειδή μας βοηθούν να ξεφύγουμε από τη ζωή μας, αλλά επειδή μας βοηθούν να επιστρέψουμε σε αυτήν λίγο πιο σοφοί, λίγο πιο ανοιχτοί και λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο που θέλουμε να γίνουμε.

Είτε βρίσκεσαι ήδη σε κάποια παραλία, είτε ετοιμάζεσαι να πας, σου εύχομαι ένα πανέμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι γεμάτο στιγμές που θα αξίζει να θυμάσαι. Για μένα, πάντως, μόλις ξεκίνησε!

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)