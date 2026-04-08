Για πολλά χρόνια, κυριαρχούσε στην ψυχολογία μια σχεδόν αδιαμφισβήτητη πεποίθηση: ότι η προσωπικότητα σταθεροποιείται περίπου μέχρι τα 30 μας χρόνια. Ότι κάπου εκεί «κλειδώνουμε» -διαμορφωνόμαστε, γινόμαστε αυτό που είμαστε και παραμένουμε, σε μεγάλο βαθμό, οι ίδιοι για το υπόλοιπο της ζωής μας.«Εγώ έτσι είμαι», «δεν αλλάζουν οι άνθρωποι», «ο χαρακτήρας δεν αλλάζει» – φράσεις βαθιά ριζωμένες στην καθημερινή μας σκέψη.

Η σύγχρονη έρευνα, όμως, έρχεται να ταράξει αυτή την ιδέα.

Είμαστε εξοικειωμένοι με τις σωματικές αλλαγές που φέρνει ο χρόνος. Το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του, το σώμα κυριολεκτικά μεταμορφώνεται, η ενέργεια διαφοροποιείται. Αυτές οι αλλαγές είναι ορατές, αναμενόμενες, σχεδόν αυτονόητες. Αυτό που δεν είναι εξίσου προφανές είναι ότι μαζί με το σώμα μεταβάλλεται και κάτι πολύ βαθύτερο: η ίδια μας η προσωπικότητα.Αλλάζει έτσι σταδιακά και ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και σχετιζόμαστε με τον κόσμο.

Η σύγχρονη έρευνα στην ψυχολογία δείχνει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας – όπως η υπευθυνότητα, η συναισθηματική σταθερότητα,ο τρόπος που σκεφτόμαστε, αντιδρούμε, σχετιζόμαστε – δεν είναι τόσο άκαμπτα όσο κάποτε πιστεύαμε. Αντίθετα, φαίνεται πως βρίσκονται σε μια συνεχή, σταδιακή εξέλιξη και αναπροσαρμογή.Και αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται για δεκαετίες.Μέχρι την έβδομη ή όγδοη δεκαετία της ζωής, πολλοί άνθρωποι έχουν υποστεί μια ουσιαστική εσωτερική μεταμόρφωση.

Και εδώ έρχεται μια ενδιαφέρουσα ανατροπή.

Συνηθίζουμε να περιγράφουμε τη γήρανση σχεδόν αποκλειστικά με όρους φθοράς. Ωστόσο, οι αλλαγές στην προσωπικότητα φαίνεται να έχουν συχνά θετική κατεύθυνση. Με την πάροδο του χρόνου,οι άνθρωποι, κατά μέσο όρο, γίνονται πιο υπεύθυνοι, πιο συνεργάσιμοι, πιο συνειδητοί. Τα επίπεδα νευρωτισμού τείνουν να μειώνονται, η παρορμητικότητα μειώνεται, ενώ αυξάνονται χαρακτηριστικά όπως η εμπιστοσύνη και ο αλτρουισμός.

Με απλά λόγια, πολλοί άνθρωποι γίνονται πιο ήρεμοι, πιο σταθεροί και πιο ισορροπημένοι.

Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι με την ηλικία ενισχύεται η αυτοπειθαρχία και η δύναμη της θέλησης. Η συναισθηματική ρύθμιση βελτιώνεται. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι συχνά διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους και παρουσιάζουν μεγαλύτερη συναισθηματική ανθεκτικότητα. Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το στερεότυπο του «γκρινιάρη ηλικιωμένου»;

Τι ακριβώς συμβαίνει, λοιπόν;

Ο όρος που χρησιμοποιείται στην επιστημονική βιβλιογραφία είναι «ωρίμαση της προσωπικότητας». Πρόκειται για μια σταδιακή διαδικασία που ξεκινά ήδη από την εφηβεία και συνεχίζεται σε όλη την ενήλικη ζωή. Και το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι αυτή η τάση φαίνεται να είναι σχεδόν παγκόσμια – παρατηρείται σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνίες.

Από πού προέρχονται αυτές οι αλλαγές;

Εδώ η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μεταβολές μπορεί να έχουν γενετική βάση, ίσως ακόμη και εξελικτική. Άλλοι τονίζουν τον ρόλο της εμπειρίας, θεωρώντας ότι η προσωπικότητα διαμορφώνεται από μια συνεχή αλληλεπίδραση βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Η ζωή μας φέρνει αντιμέτωπους με απαιτήσεις, ευθύνες, απώλειες, ρόλους που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Και μέσα από αυτή τη διαρκή προσαρμογή, ο ψυχισμός μας αναγκάζεται να εξελιχθεί.Με έναν τρόπο, η ζωή μας εκπαιδεύει. Κι εμείς αλλάζουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.

Η προσωπικότητα, τελικά, δεν μοιάζει με στατικό χαρακτηριστικό, αλλά με δυναμικό σύστημα. Επηρεάζεται από τον χρόνο, τις εμπειρίες, τις σχέσεις, τις προκλήσεις. Και αν η προσωπικότητα δεν είναι απολύτως σταθερή, τότε δεν είμαστε παγιδευμένοι στις σημερινές μας εκδοχές,δεν είμαστε «καταδικασμένοι» να παραμένουμε ίδιοι. Οι δυσκολίες μας δεν αποτελούν μόνιμες ταυτότητες. Η συναισθηματική μας ζωή μπορεί να βελτιωθεί. Ο τρόπος που σχετιζόμαστε με τον κόσμο μπορεί να μετασχηματιστεί. Η ψυχική ανάπτυξη δεν σταματά σε μια συγκεκριμένη ηλικία, αλλάδιαθέτει μια φυσική τάση προσαρμογής και ωρίμασης.

Και αν μη τι άλλο, αυτή η ιδέα μας προσφέρει κάτι πολύτιμο:Την περιέργεια για το ποιοι άνθρωποι δεν έχουμε γίνει ακόμη.

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)