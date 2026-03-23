Καλή Εβδομάδα και καλή Δευτέρα σε όλους τους αναγνώστες της στήλης! Το να επιλύουμε τις διαφορές μας με ηρεμία και υγιή τρόπο είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που μπορούμε να καλλιεργήσουμε για να χτίσουμε καλύτερες σχέσεις και μια πιο ισορροπημένη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε λάθη όταν βρισκόμαστε σε διαφωνία – συχνά με αποτέλεσμα εντάσεις και συγκρούσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αν όμως μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες μας με ωριμότητα και σεβασμό, μπορούμε να μετατρέψουμε κάθε δύσκολη στιγμή σε ευκαιρία για σύνδεση και κατανόηση.

Ένα από τα συχνότερα ζητήματα που συζητούνται στο γραφείο μου είναι η επίλυση των διαφορών. Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τις διαχειριστείς είναι– στην πραγματικότητα – να αποτρέψεις τη σύγκρουση πριν καν ξεκινήσει. Αυτό μπορεί να ακούγεται δύσκολο, αλλά αν το καλοσκεφτείς, είναι πιο εύκολο να προλάβεις μια διαμάχη παρά να προσπαθήσεις να τη σβήσεις αφού έχει πάρει φωτιά. Το κλειδί είναι να νιώθει η άλλη πλευρά ότι τη σέβεσαι και ότι συνεχίζεις να τη βλέπεις θετικά, ακόμη και όταν διαφωνείτε.

Όταν κάποιος καταλάβει ότι, παρά τη διαφωνία, εξακολουθείς να έχεις καλές προθέσεις και θετικά συναισθήματα απέναντί του, είναι πολύ πιο δύσκολο να εκτροχιαστεί η συζήτηση ή να εξελιχθεί σε σύγκρουση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταπιέζεις τη δυσαρέσκειά σου ή να αποφεύγεις να βάζεις όρια. Μπορείς να εκφράσεις τη διαφωνία σου, ακόμη και την ενόχλησή σου, αρκεί να διαχωρίζεις τη συμπεριφορά από το πρόσωπο. Όταν ο άλλος νιώσει ότι δεν τον απορρίπτεις ως άνθρωπο, αλλά ασκείς κριτική σε κάτι συγκεκριμένο που ειπώθηκε ή έγινε, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να παραμείνετε σε έναν γόνιμο και ήρεμο διάλογο.

Στις περισσότερες συγκρούσεις, ο θυμός μας οδηγεί να λέμε σκληρά λόγια που πληγώνουν. Εκφράζουμε απογοήτευση με τρόπο που συχνά ακυρώνει ή μειώνει τον άλλον. Αυτό όμως δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ένταση, αφούτο άτομο νιώθει πως δεν το σεβόμαστε ή πως έχουμε αρνητική εικόνα για εκείνο. Αντίθετα, όταν δείχνουμε με τη στάση μας ότι διαφωνούμε μεν, αλλά συνεχίζουμε να τιμούμε τον άλλον, η συζήτηση αποκτά πιο ήρεμο και εποικοδομητικό χαρακτήρα.

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο για την υγιή διαχείριση των διαφορών είναι να αποφεύγουμε την εμπλοκή τρίτων. Στον χώρο της θεραπείας, αυτό ονομάζεται “τριγωνοποίηση” και συμβαίνει όταν, αντί να μιλήσουμε απευθείας με το άτομο με το οποίο έχουμε διαφωνία, απευθυνόμαστε σε τρίτους. Για παράδειγμα, αντί να μιλήσεις απευθείας στον Γιώργο που σε ενόχλησε, λες σε κάποιον άλλον φίλο σου: «Δεν μπορώ να πιστέψω τι μου είπε ο Γιώργος». Αυτή η τακτική, εκτός του ότι σπάνια λύνει το πρόβλημα, συχνά το περιπλέκει. Ο τρίτος φέρνει τη δική του οπτική, που μπορεί να πυροδοτήσει παρανοήσεις και νέες εντάσεις.

Ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν ουσιαστικά οι διαφορές είναι η άμεση, ειλικρινής και ήρεμη επικοινωνία ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται. Όταν αναμειγνύονται τρίτα πρόσωπα, χάνεται ο έλεγχος της κατάστασης και συχνά εντείνεται η απογοήτευση και η αποξένωση. Επιπλέον, μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να κάνει τον άλλον να νιώσει ότι δεν τον σέβεσαι αρκετά ώστε να απευθυνθείς κατευθείαν σε αυτό.

Ακολουθώντας αυτές τις δύο βασικές αρχές – πρόληψη συγκρούσεων μέσω θετικής πρόθεσης και αποφυγή της τριγωνοποίησης –μπορείς να δεις τεράστια διαφορά στη δυναμική των σχέσεών σου. Οι διαφωνίες δεν χρειάζεται να καταλήγουν σε ρήξεις. Μπορούν να γίνονται αφορμή για ενίσχυση της κατανόησης, της εμπιστοσύνης και της σύνδεσης. Και αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο δώρο που μπορείς να προσφέρεις στις σχέσεις σου – και στον εαυτό σου.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)