Αν υπάρχει κάτι γύρω από το οποίο περιστρέφεται ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας, αυτό είναι τα χρήματα. Αφιερώνουμε χιλιάδες ώρες για να τα αποκτήσουμε, ανησυχούμε όταν δεν έχουμε αρκετά και συχνά τα θεωρούμε το κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που οι οικονομικές δυσκολίες αποτελούν μία από τις συχνότερες πηγές άγχους, συγκρούσεων στις προσωπικές σχέσεις και επαγγελματικών αποφάσεων.

Κι όμως, όσο σημαντικά κι αν είναι, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να συμφωνούν με μια παλιά φράση που όλοι έχουμε ακούσει: «Τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία». Είναι αλήθεια ή απλώς μια παρηγορητική ιδέα που λέμε όταν ο τραπεζικός μας λογαριασμός δεν είναι όσο γεμάτος θα θέλαμε;

Η απάντηση της ψυχολογίας είναι πιο σύνθετη. Τα χρήματα πράγματι έχουν σημασία και μπορούν να συμβάλουν στην ευημερία μας. Όταν καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως η στέγη, η τροφή, η υγεία και η ασφάλεια, μειώνουν σημαντικά το άγχος και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας. Είναι δύσκολο να μιλάμε για ευτυχία όταν κάποιος ανησυχεί καθημερινά για το αν θα μπορέσει να πληρώσει το ενοίκιο ή να βάλει φαγητό στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για ευημερία αγνοώντας αυτή την πραγματικότητα.

Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι μετά από ένα συγκεκριμένο επίπεδο οικονομικής άνεσης, η σχέση ανάμεσα στα χρήματα και την ευτυχία αρχίζει να εξασθενεί. Με άλλα λόγια, η διαφορά ανάμεσα στο να μην έχεις αρκετά και στο να έχεις αρκετά είναι τεράστια. Η διαφορά όμως ανάμεσα στο να έχεις αρκετά και στο να έχεις πολύ περισσότερα είναι συχνά πολύ μικρότερη απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουμε μια αξιοσημείωτη ικανότητα να συνηθίζουμε τα καλά πράγματα. Το αυτοκίνητο που κάποτε ονειρευόμασταν, το σπίτι που πιστεύαμε ότι θα μας αλλάξει τη ζωή ή η επαγγελματική επιτυχία που περιμέναμε χρόνια να έρθει, μετά από λίγο καιρό γίνονται η νέα μας κανονικότητα. Η χαρά που προσφέρουν υπάρχει, αλλά συνήθως δεν διαρκεί όσο περιμένουμε.

Αντίθετα, οι έρευνες δείχνουν ότι ορισμένοι τρόποι χρήσης των χρημάτων συνδέονται με πιο διαρκή ικανοποίηση. Οι εμπειρίες που μοιραζόμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε, τα ταξίδια, οι κοινές αναμνήσεις, ακόμη και οι πράξεις γενναιοδωρίας προς άλλους ανθρώπους, συχνά αφήνουν μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ευημερία μας από την αγορά ενός ακόμη αντικειμένου. Αυτό συμβαίνει επειδή η βαθύτερη ανθρώπινη ικανοποίηση δεν προέρχεται μόνο από το τι κατέχουμε αλλά από το πώς ζούμε.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που συχνά κυνηγάμε περισσότερα χρήματα. Ο ανθρωπολόγος Ernest Becker πίστευε ότι πίσω από αυτή την αδιάκοπη αναζήτηση κρύβεται κάτι βαθύτερο από την επιθυμία για άνεση ή πολυτέλεια. Υποστήριζε ότι τα χρήματα μας προσφέρουν μια αίσθηση ελέγχου σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα. Μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς απέναντι στους κινδύνους της ζωής, πιο προστατευμένοι απέναντι στις δυσκολίες και, ίσως ασυνείδητα, λιγότερο ευάλωτοι απέναντι στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα.

Και αν το σκεφτούμε βαθύτερα, όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή είναι εύθραυστη. Γνωρίζουμε ότι η υγεία μπορεί να αλλάξει, ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν θα είναι για πάντα εδώ και ότι κανείς μας δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι θα φέρει το αύριο. Τα χρήματα μας δίνουν την αίσθηση ότι μπορούμε να προστατευτούμε από αυτή την αβεβαιότητα. Και μέχρι έναν βαθμό πράγματι μπορούν να το κάνουν.

Αυτό που σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν είναι να εξαλείψουν την αβεβαιότητα. Δεν μπορούν να αγοράσουν περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα πονέσουμε, ότι δεν θα απογοητευτούμε ή ότι δεν θα χρειαστεί κάποτε να αποχαιρετήσουμε.

Ίσως γι’ αυτό οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που έχουν τα περισσότερα χρήματα, αλλά εκείνοι που έχουν καταφέρει να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στο να κερδίζουν τα προς το ζην και στο να ζουν πραγματικά.

Γιατί τα χρήματα είναι ένας εξαιρετικός υπηρέτης, αλλά ένας πολύ κακός αφέντης.

Τα χρήματα μπορούν να κάνουν τη ζωή πιο άνετη. Μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια, ευκαιρίες και ελευθερία επιλογών. Δύσκολα όμως μπορούν να υποκαταστήσουν όσα δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή: τις σχέσεις μας, τις εμπειρίες μας, την αίσθηση του σκοπού και τη σύνδεση με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη ειρωνεία όλων: περνάμε χρόνια κυνηγώντας αυτό που πιστεύουμε ότι θα μας κάνει να ζήσουμε καλύτερα, όταν τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή ήταν δίπλα μας από την αρχή.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)