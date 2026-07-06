Είναι τελικά πραγματικές οι ψυχικές ασθένειες; Πρόκειται για ένα ερώτημα που υπάρχει σχεδόν όσο και η ίδια η έννοια της ψυχικής ασθένειας.

Το 1961, ο ψυχίατρος Thomas Szasz προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με το βιβλίο του The Myth of Mental Illness, υποστηρίζοντας ότι ο όρος «ψυχική ασθένεια» μπορεί να είναι παραπλανητικός. Ότι, περιγράφοντας τις ψυχολογικές δυσκολίες ως «ασθένειες», κινδυνεύουμε να αφαιρέσουμε από τους ανθρώπους την αίσθηση ευθύνης και ελέγχου πάνω στη ζωή τους.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας υποστηρίζουν το αντίθετο: ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι εξίσου πραγματικές με τις σωματικές. Και ότι η διάγνωση δεν αφαιρεί δύναμη από τον άνθρωπο — αντίθετα, δίνει πρόσβαση σε κατανόηση, υποστήριξη και θεραπεία.

Ας ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ψυχικός πόνος είναι πραγματικός. Οι άνθρωποι υποφέρουν – και αυτό δεν χρειάζεται απόδειξη. Το ερώτημα είναι άλλο: έχει νόημα να ονομάζουμε αυτές τις εμπειρίες «ασθένειες», με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για τη γρίπη ή τον καρκίνο;

Για να απαντήσουμε, χρειάζεται πρώτα να δούμε πώς λειτουργεί η διάγνωση.

Στην ψυχική υγεία, ένας βασικός οδηγός που περιγράφει σύνολα συμπτωμάτων είναι το DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Αν κάποιος εμφανίζει έναν συγκεκριμένο συνδυασμό και αριθμό από αυτά τα συμπτώματα, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και αυτά επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του, τότε μπορεί να λάβει μια διάγνωση.

Για παράδειγμα, στη μείζονα κατάθλιψη, δεν υπάρχει ένα «τεστ» που να την αποδεικνύει. Η διάγνωση βασίζεται σε εμπειρίες: έντονη θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος, κόπωση, αίσθημα αναξιότητας, δυσκολία συγκέντρωσης. Αν αυτά συνυπάρχουν και επιμένουν, τότε μπαίνει η ταμπέλα.

Και εδώ βρίσκεται μια κρίσιμη διαφορά από τις σωματικές ασθένειες.

Στη σωματική ιατρική, συνήθως εντοπίζουμε μια αιτία. Έναν ιό, ένα βακτήριο, μια βιολογική δυσλειτουργία. Δηλαδή, η διάγνωση εξηγεί τα συμπτώματα. Αν έχω γρίπη, ξέρουμε ότι ένας ιός προκαλεί τον πυρετό και τον βήχα.

Στην ψυχική υγεία, όμως, η διάγνωση σπάνια εξηγεί. Κυρίως περιγράφει.

Το να πει κάποιος «έχεις κατάθλιψη» δεν απαντά στο γιατί νιώθεις έτσι. Είναι ένας τρόπος να συνοψίσουμε και να ονομάσουμε αυτό που ήδη βιώνεις. Μια συντομογραφία της εμπειρίας σου – όχι η αιτία της.

Αυτό δεν είναι αδυναμία, αλλά ιστορική εξέλιξη, το αποτέλεσμα της ιστορίας του πεδίου. Στο παρελθόν, οι ειδικοί προσπάθησαν να βασίσουν τις διαγνώσεις στις αιτίες. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν συμφωνούσαν. Άλλοι έβλεπαν το πρόβλημα στο ασυνείδητο, άλλοι στη μάθηση, άλλοι στο περιβάλλον. Το αποτέλεσμα ήταν χαοτικό: ο ίδιος άνθρωπος μπορούσε να πάρει διαφορετικές διαγνώσεις από διαφορετικούς επαγγελματίες.

Για να υπάρξει μια κοινή βάση, από το 1980 και μετά, το σύστημα άλλαξε. Οι διαγνώσεις έγιναν πιο «περιγραφικές», βασισμένες στα συμπτώματα, και σίγουρα πιο χρήσιμες στην πράξη.

Αλλά τότε προκύπτει ξανά το ερώτημα: αν μια διάγνωση δεν εξηγεί, τότε σε τι χρησιμεύει;

Χρησιμεύει ως εργαλείο.

Μια διάγνωση μπορεί να λειτουργήσει σαν χάρτης. Βοηθά τον επαγγελματία να κατευθυνθεί σε θεραπείες που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για άλλους ανθρώπους με παρόμοιες δυσκολίες. Δεν χρειάζεται να ξεκινά από το μηδέν κάθε φορά.

Ταυτόχρονα, μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Να του δείξει ότι αυτό που βιώνει δεν είναι «αδυναμία χαρακτήρα», αλλά μια εμπειρία που έχει αναγνωριστεί, μελετηθεί, και φυσικά μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διάγνωση δεν είναι ταυτότητα. Δεν είναι εξήγηση όλης της ζωής μας. Και σίγουρα δεν είναι μια ετικέτα που καθορίζει ποιος είσαι ή τι μπορείς να γίνεις.

Ίσως, λοιπόν, το ερώτημα «είναι πραγματικές οι ψυχικές ασθένειες;» να μην απαντιέται με ένα απλό «ναι» ή «όχι».

Είναι πραγματικές ως εμπειρία – γιατί ο πόνος είναι πραγματικός.

Αλλά δεν λειτουργούν πάντα όπως οι σωματικές ασθένειες.

Ίσως είναι πιο ακριβές να τις δούμε ως τρόπους να περιγράψουμε την ανθρώπινη δυσκολία. Ως εργαλεία κατανόησης και όχι ως απόλυτες αλήθειες.

Και κάπου εδώ αξίζει να σταθούμε σε κάτι που δύσκολα συζητιέται ανοιχτά.

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η χρήση των διαγνώσεων έχει σε πολλές περιπτώσεις ξεφύγει. Οι ετικέτες δίνονται όλο και πιο εύκολα, η ανθρώπινη εμπειρία συχνά χωρά σε κουτάκια, και η πολυπλοκότητα της ζωής μεταφράζεται γρήγορα σε «διαταραχές».

Παράλληλα, η φαρμακευτική παρέμβαση προτείνεται με μεγάλη ευκολία και όχι πάντα ως έσχατη λύση. Και μέσα σε όλο αυτό, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον ρόλο μιας τεράστιας φαρμακοβιομηχανίας, όπου τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διαγνώσεις δεν έχουν αξία ή ότι η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι, σε πολλές περιπτώσεις, απαραίτητη και σωτήρια. Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, κριτική σκέψη και ευθύνη στον τρόπο που χρησιμοποιούνται.

Γιατί όταν η ανθρώπινη δυσκολία μετατρέπεται πολύ εύκολα σε διάγνωση, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε κάτι ουσιαστικό: την κατανόηση της μοναδικότητας κάθε ανθρώπου.

Αυτό, όμως, είναι μια μεγάλη και σύνθετη συζήτηση – μία συζήτηση που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε σε άλλο επεισόδιο.

Για την ώρα, ίσως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να κρατήσουμε μια ισορροπία: να αναγνωρίζουμε τον ανθρώπινο πόνο χωρίς να τον μειώνουμε σε μια ετικέτα, αλλά και χωρίς να απορρίπτουμε τα εργαλεία που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν.

Γιατί στο τέλος, η διάγνωση έχει νόημα μόνο στον βαθμό που μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)