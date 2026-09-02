Υπάρχουν πολλές αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Η τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικονομική αβεβαιότητα, η συνεχής έκθεση στην επικαιρότητα και σε εικόνες βίας, η πίεση για επιτυχία και ένας κόσμος που μοιάζει όλο και πιο απρόβλεπτος έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά.

Και ίσως το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε κάτι που συχνά ξεχνάμε – ότι τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από εκείνον στον οποίο μεγαλώσαμε εμείς.

Όταν ήμασταν παιδιά, δεν είχαμε ένα κινητό στην τσέπη μας που μπορούσε να μας φέρει μπροστά στα πόδια μας ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν υπήρχαν συνεχείς ειδοποιήσεις. Δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο κάθε καταστροφή, κάθε πόλεμο, κάθε εικόνα βίας, και κάθε τραγωδία ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε.

Σήμερα ένα παιδί μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εκτεθεί σε πράγματα που ο εγκέφαλός του δεν είναι απαραίτητα έτοιμος να επεξεργαστεί. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ο εγκέφαλος ενός παιδιού ή ενός εφήβου βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη. Η παιδική και εφηβική ηλικία είναι περίοδοι κατά τις οποίες ο άνθρωπος ακόμη μαθαίνει να κατανοεί τον κόσμο, να ρυθμίζει τα συναισθήματά του και να διαχειρίζεται τον φόβο και την αβεβαιότητα.

Όταν λοιπόν ένα παιδί βλέπει διαρκώς έναν κόσμο που μοιάζει τόσο τρομακτικός, είναι λογικό κάποια στιγμή να αναρωτηθεί: «Τι σημαίνει αυτό για τη δική μου ζωή; Θα είμαι ασφαλής; Θα μπορέσω να τα καταφέρω; Υπάρχει χώρος για μένα σε αυτόν τον κόσμο;»

Και δεν μπορούμε να του υποσχεθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι αδύνατο. Η δουλειά ενός γονέα είναι να βοηθήσει τα παιδιά του να αισθανθούν ότι, μέσα σε έναν δύσκολο κόσμο, δεν είναι μόνα τους. Να ξέρουν ότι τα αγαπάς. Ότι τα προστατεύεις. Ότι υπάρχει ένας ενήλικας στον οποίο μπορούν να μιλήσουν χωρίς να φοβούνται ότι θα κριθούν, θα τιμωρηθούν ή θα απογοητεύσουν.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κάτι αρχίζει να μην πηγαίνει καλά. Και τα παιδιά δεν έρχονται πάντα και λένε: «Μαμά, μπαμπά, δεν είμαι καλά. Χρειάζομαι βοήθεια». Μπορεί να απομονωθούν. Να αλλάξουν απότομα συμπεριφορά. Να χάσουν το ενδιαφέρον τους για πράγματα που μέχρι χθες αγαπούσαν. Να γίνουν πιο ευερέθιστα ή πιο κλειστά. Να σταματήσουν να επικοινωνούν. Και κάποια από αυτά τα σημάδια μπορεί εύκολα να παρερμηνευθούν.

Γι’ αυτό, πριν χαρακτηρίσουμε ένα παιδί «δύσκολο», «τεμπέλικο», «αδιάφορο» ή «κακό», χρειάζεται να αναρωτηθούμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Στη δουλειά μου φροντίζω ένα νέο κορίτσι με καταγωγή από την Ασία. Είναι ένα πολύ

ευγενικό, συνεσταλμένο και ευαίσθητο παιδί, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μια αξιοσημείωτη εσωτερική δύναμη. Η παιδική της ηλικία και η εφηβεία της υπήρξαν δύσκολες. Μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον με έντονες απαιτήσεις και περιορισμούς, ιδιαίτερα σε ζητήματα

θρησκείας, εμφάνισης και, αργότερα, στις επιλογές που αφορούσαν τις σπουδές και τη ζωή της. Από την αρχή των σπουδών της αποφάσισε να αφαιρέσει τη μαντίλα και να ζήσει τη φοιτητική της ζωή με τον τρόπο που επέλεγε η ίδια. Ήθελε να φορέσει τα ρούχα που της άρεσαν, να γνωρίσει ανθρώπους, να κάνει σχέσεις, να πειραματιστεί, να ανακαλύψει ποια είναι.

Κάποια στιγμή η μητέρα της ανακάλυψε μια φωτογραφία της χωρίς μαντίλα. Το κορίτσι, φοβισμένο από την αντίδρασή της, της είπε ότι είχε συμβεί μόνο μία φορά και ότι το είχαν κάνει για πλάκα. Η φωτογραφία καταστράφηκε. Η μητέρα της απελπίστηκε. Έπεσε στο κρεβάτι για μέρες, πιστεύοντας ότι η κόρη της είχε ξεχάσει από πού προερχόταν.

Και αυτό το κορίτσι μου είπε εντωμεταξύ για τα «λάθη» που είχε κάνει στις σχέσεις της. Τότε της είπα κάτι που θεωρώ ότι, δυστυχώς, αφορά πολλά παιδιά – δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα ο γονιός του εαυτού σου που πρέπει να σε προστατεύει και να βλέπει τα τυφλά σημεία για σένα, και ο δικαστής που καταδικάζει κάθε σου λάθος.

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να προσφέρει ένας γονιός στο παιδί του είναι ένα σπίτι όπου η αλήθεια είναι ασφαλής. Και όταν ένα παιδί φοβάται περισσότερο την αντίδραση του γονιού από το ίδιο του το πρόβλημα, τότε είναι πολύ πιθανό όχι μόνο να κρυφτεί αλλά να κάνει και λάθη. Και ο γονιός χάνει την ευκαιρία να το βοηθήσει.

Μπορείς να ακούς ακόμη και όταν αυτό που ακούς δεν σου αρέσει; Μπορείς να βάζεις όρια χωρίς να εξευτελίζεις; Μπορείς να διορθώνεις χωρίς να εκδικείσαι. Μπορείς να επιβάλλεις συνέπειες με τρόπο που διδάσκει και όχι που προκαλεί πόνο; Και υπάρχει κάτι ακόμη που θα ήθελα κάθε γονιός να θυμάται: Τα παιδιά δεν χρειάζεται να είναι πάντα χαρούμενα. Χρειάζεται να μάθουν ότι μπορούν να αντέξουν και τη λύπη, την απογοήτευση, την αποτυχία, και την απόρριψη. Δεν μπορείς – και δεν πρέπει – να τους αφαιρέσεις κάθε δυσκολία. Ούτε και μπορείς να τους υποσχεθείς ότι ο κόσμος δεν θα τους πληγώσει ποτέ. Μπορείς, όμως, να τους δώσεις κάτι πολύ πιο χρήσιμο – την πεποίθηση ότι μπορούν να σταθούν όρθιοι μέσα σε αυτόν.

Και πως, ό,τι κι αν συμβεί, δεν χρειάζεται να το περάσουν μόνοι τους.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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