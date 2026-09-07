«Θα είμαι καλά όταν…»

Ο κόσμος μοιάζει πολλές φορές με ένα πολύ σκοτεινό μέρος. Αρκεί να ανοίξεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να έχεις δει κάτι που θα σε ταράξει: έναν ακόμη πόλεμο, μια ακόμη φυσική καταστροφή χωρίς επιστροφή, μια ακόμη αδικία, μια απώλεια, ανθρώπους που υποφέρουν. Ειδήσεις, γενικά, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πού πηγαίνει ο κόσμος. Πώς μπορεί κανείς να παραμένει καλά σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τόσο πολύς πόνος, τόση αγωνία και τόση αβεβαιότητα;

Και είναι άραγε ο κόσμος σήμερα πιο δύσκολος από ό,τι ήταν όταν μεγαλώναμε ή απλώς έχουμε πλέον πρόσβαση σε όλη τη δυσκολία του κόσμου, όλο το εικοσιτετράωρο, μέσα από μια οθόνη; Ίσως να μην είναι εύκολο να απαντήσουμε. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι σήμερα η έκθεση στη δυσκολία είναι αδιάκοπη.

Και κάπου εκεί η δυστυχία αποκτά μια δύναμη που δεν της ανήκει. Όταν αφήνουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας να μας στερήσουν την ικανότητα να βιώνουμε χαρά, ακόμη και στις μικρές στιγμές, τότε δεν υποφέρουμε μόνο για όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Αρχίζουμε να χάνουμε και τη δική μας χαρά μέσα σε αυτά.

Σε μια μεγάλη εικόνα, μπορείς να κοιτάξεις τον κόσμο και να νιώσεις βαθιά απογοήτευση, θυμό και θλίψη. Στην προσωπική σου καθημερινότητα, όμως, μπορείς ταυτόχρονα να χαρείς ένα νόστιμο φαγητό, μια ωραία συζήτηση, μια βόλτα στον ήλιο, ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο που αγαπάς, μια στιγμή ησυχίας. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο.

Ίσως αυτό να είναι και μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις γύρω από την ευτυχία: πιστεύουμε ότι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεχώς χαρούμενος. Όμως κανείς δεν μπορεί να ζει έτσι. Το να είσαι ένας άνθρωπος που γενικά αισθάνεται καλά με τη ζωή του δεν σημαίνει ότι δεν θα θυμώσεις όταν κάποιος σου κλέψει το αυτοκίνητο ή ότι θα χαμογελάσεις όταν δεις την τιμή του λογαριασμού στο σούπερ μάρκετ.

Η ευτυχία δεν είναι η απουσία των δύσκολων συναισθημάτων. Είναι το να υπάρχει χώρος για όλα.

Το γνωρίζω και προσωπικά. Υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου κατά τις οποίες η ευτυχία ήταν τόσο μακριά, ώστε δεν μου φαινόταν καν σημαντικό να προσπαθήσω να τη βρω. Δεν ξέρω αν ήθελα να προσπαθήσω να αισθανθώ καλύτερα, σίγουρα πάντως δεν ήξερα το πώς. Και όταν κάποιος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, είναι πολύ εύκολο να απομονωθεί, να σταματήσει να κάνει πράγματα που κάποτε του έδιναν χαρά και να περιμένει πρώτα να νιώσει καλύτερα και μετά να ξαναξεκινήσει να ζει.

Πολλές φορές, όμως, χρειάζεται να συμβεί το αντίστροφο.

Η κίνηση είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αλλάξει κατάσταση. Μια βόλτα, λίγη άσκηση, ποδήλατο, κολύμπι, οτιδήποτε μας βγάζει από την ακινησία και μας επιτρέπει να πάρουμε μεγαλύτερες ανάσες, άρα και περισσότερο οξυγόνο. Να ξαναέρθουμε σε επαφή με το σώμα μας, να φάμε καλύτερα, να κοιμηθούμε καλύτερα. Κι αυτά δεν είναι μαγικές λύσεις, αλλά είναι μικρές καθημερινές επιλογές που επηρεάζουν την ανθεκτικότητά μας απέναντι στις δυσκολίες.

Και κάπου εδώ εμφανίζεται μια από τις μεγαλύτερες παγίδες της ευτυχίας:

«Θα είμαι καλά όταν…»

Θα είμαι καλά όταν έχω τόσα χρήματα στην άκρη. Όταν αγοράσω το σπίτι. Όταν πάρω το αυτοκίνητο που θέλω. Όταν χάσω βάρος. Όταν βρω σύντροφο. Όταν παντρευτώ. Όταν αλλάξει η συμπεριφορά του ανθρώπου που έχω δίπλα μου. Όταν τελειώσει αυτή η δύσκολη περίοδος.

Και έτσι η ευτυχία μετατρέπεται σε έναν προορισμό που βρίσκεται πάντα λίγο πιο πέρα.

Το πρόβλημα είναι ότι όταν φτάσει εκείνο το «όταν», συνήθως εμφανίζεται ένα καινούργιο.

Χρειάστηκαν χρόνια για να καταλάβω ότι η ευτυχία δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Δεν είναι κάτι που μας περιμένει στην άλλη πλευρά μιας λίστας επιτευγμάτων. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να γίνουν όλα τέλεια για να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αισθανθεί καλά.

Οι άνθρωποι που έχουν μια πιο υγιή σχέση με την ευτυχία δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που έχουν την πιο εύκολη ζωή. Είναι συχνά εκείνοι που έχουν μάθει να την αναζητούν μέσα στη ζωή που ήδη έχουν.

Γιατί, τελικά, όλοι βρίσκουμε αυτό που ψάχνουμε.

Αν ψάχνεις συνεχώς αποδείξεις ότι ο κόσμος είναι άδικος, θα τις βρεις. Αν ψάχνεις λόγους να φοβάσαι, δεν θα δυσκολευτείς να τους βρεις. Αν περιμένεις να εμφανιστεί κάτι που θα σου επιτρέψει επιτέλους να είσαι καλά, πάντα θα υπάρχει κάτι που λείπει.

Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την ευτυχία.

Μπορείς να αρχίσεις να την ψάχνεις.

Να παρατηρείς ότι σήμερα είχε ήλιο. Να εκτιμήσεις ότι έχεις έναν άνθρωπο στον οποίο μπορείς να τηλεφωνήσεις. Να χαρείς ένα φαγητό που σου άρεσε. Να απολαύσεις μια συζήτηση, μια μουσική, μια βόλτα, ένα ήσυχο πρωινό. Να αναγνωρίσεις κάτι που μέχρι χθες θεωρούσες αυτονόητο.

Υπάρχει μια βαθιά σχέση ανάμεσα στην ευτυχία και την εκτίμηση. Όταν αρχίζουμε να παρατηρούμε αυτά που υπάρχουν αντί να περιμένουμε διαρκώς αυτά που λείπουν, αλλάζει σταδιακά και ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε τη ζωή μας.

Ίσως, λοιπόν, η ερώτηση που χρειάζεται να κάνουμε στον εαυτό μας να μην είναι «πότε θα είμαι καλά;».

Ίσως είναι: «Μπορώ να είμαι καλά και τώρα, έστω για λίγο;»

Όχι επειδή όλα είναι καλά. Δεν είναι.

Αλλά επειδή, ακόμη και μέσα σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει πολύ δύσκολος για να υπάρχεις μέσα του, υπάρχουν ακόμη λόγοι να χαμογελάμε. Και αξίζει να είμαστε αρκετά παρόντες για να τους δούμε.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

https://drjuliatherapy.co.uk/home-el