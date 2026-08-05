«Θα το κάνω αύριο.»

Είναι ίσως η πιο συνηθισμένη υπόσχεση που δίνουμε στον εαυτό μας. Ένα email που δεν απαντήσαμε, μια εργασία που μεταφέρεται συνεχώς στη λίστα της επόμενης ημέρας, ένα δύσκολο τηλεφώνημα που αναβάλλουμε εδώ και εβδομάδες, μια προσωπική απόφαση που αφήνουμε για αύριο. Και όσο περισσότερο το αφήνουμε, τόσο πιο βαρύ μοιάζει να γίνεται. Η αναβλητικότητα είναι μια εμπειρία που λίγο πολύ όλοι έχουμε ζήσει.

Πριν από λίγες μέρες έπρεπε να γράψω αυτό το άρθρο που διαβάζεις τώρα. Το πρωί κοίταξα τη λίστα με τις υποχρεώσεις μου και σκέφτηκα: «Πρέπει να ξεκινήσω». Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, βρισκόμουν να χαζεύω βίντεο στο YouTube, να βάζω ακόμα ένα πλυντήριο, να σκέφτομαι τι φαγητό να μαγειρέψω. Και τελικά να ψήνω το κέικ βανίλια που μπορώ να περηφανευτώ ότι κανένας δεν το πετυχαίνει όπως εγώ! Εννοείται πως μου αρέσει να γράφω. Δεν ήταν ότι δεν ήθελα να γράψω. Απλώς υπάρχουν μέρες που οτιδήποτε άλλο φαίνεται πιο εύκολο και πιο ευχάριστο (ίσως και πιο νόστιμο!).

Αν σου ακούγεται γνώριμο, δεν είσαι ο μόνος.

Έρευνες δείχνουν ότι περίπου ένας στους πέντε ενήλικες αναβάλλει συστηματικά σημαντικές υποχρεώσεις, ενώ στους νέους τα ποσοστά είναι ακόμη υψηλότερα. Σχεδόν όλοι μας, κάποια στιγμή, έχουμε αφήσει για αργότερα κάτι που γνωρίζαμε ότι έπρεπε να γίνει. Το παράδοξο είναι ότι η αναβολή σπάνια μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Για λίγα λεπτά ίσως ανακουφιζόμαστε. Πολύ γρήγορα, όμως, τη θέση της ανακούφισης παίρνουν οι ενοχές, η χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, το άγχος, και η πίεση του χρόνου. Και όσο μεγαλώνει η πίεση, τόσο δυσκολότερο γίνεται να ξεκινήσουμε. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο δεν είναι πάντα εύκολο να ξεφύγουμε.

Για πολλά χρόνια οι ψυχολόγοι προσπαθούσαν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτό. Κάποιοι υποστήριξαν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αναβλητικών ανθρώπων: εκείνοι που λειτουργούν υπό πίεση μόνο όταν πλησιάζει η προθεσμία, εκείνοι που αποφεύγουν μια εργασία επειδή φοβούνται την αποτυχία, και εκείνοι που δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις. Και παρότι αυτές οι κατηγορίες περιγράφουν διαφορετικές συμπεριφορές, σήμερα όλο και περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η αναβλητικότητα δεν είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μας. Δεν γεννιόμαστε «αναβλητικοί». Πρόκειται περισσότερο για μια συμπεριφορά που εμφανίζεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες – και μπορεί να αλλάξει.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις προέρχεται από τον ψυχολόγο Piers Steel. Σύμφωνα με τη θεωρία του, το κίνητρό μας να ξεκινήσουμε ή να αναβάλουμε μια εργασία επηρεάζεται από τέσσερις βασικούς παράγοντες: πόσο σημαντική θεωρούμε την εργασία, πόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, πόσο σύντομα θα ανταμειφθούμε για την προσπάθειά μας, και πόσο εύκολα αποσπάται η προσοχή μας από πιο άμεσες απολαύσεις.

Αυτό εξηγεί γιατί είναι τόσο εύκολο να επιλέξουμε να χαζέψουμε λίγα λεπτά στο κινητό, ενώ γνωρίζουμε ότι έχουμε μια σημαντική δουλειά μπροστά μας. Ο εγκέφαλός μας προτιμά συχνά την άμεση ανταμοιβή από μια προσπάθεια που θα αποδώσει αργότερα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε τεμπέληδες. Σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με τρόπο που ευνοεί το «τώρα».

Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτούς τους τέσσερις παράγοντες και να αλλάξουμε αυτή την ισορροπία.

Αν μια εργασία μας φαίνεται βουνό, ας μην προσπαθήσουμε να την ολοκληρώσουμε μονοκοπανιά. Ας ακολουθήσουμε τον «κανόνα των πέντε λεπτών». Πολύ συχνά, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι απλώς να ξεκινήσεις.

Και αν δεν βρίσκουμε νόημα σε αυτό που κάνουμε, ας θυμηθούμε τον λόγο για τον οποίο αξίζει να το κάνουμε. Όταν θυμόμαστε το «γιατί», βρίσκουμε ευκολότερα το κίνητρο για το «πώς».

Εξίσου σημαντικό είναι να μειώσουμε τους περισπασμούς. Τα κινητά τηλέφωνα, οι ειδοποιήσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η συνεχής πρόσβαση σε εύκολη ψυχαγωγία ανταγωνίζονται διαρκώς την προσοχή μας. Μερικές φορές η αυτοπειθαρχία δεν ξεκινά από τη δύναμη της θέλησης, αλλά από το περιβάλλον που δημιουργούμε.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι να σταματήσουμε να λέμε «έτσι είμαι». Οι ταμπέλες συχνά μας εγκλωβίζουν. Η αναβλητικότητα δεν είναι η ταυτότητά μας. Είναι μια συνήθεια. Και οι συνήθειες μπορούν να αλλάξουν.

Ίσως να μην απολαμβάνουμε πάντα τη διαδρομή. Όμως σχεδόν όλα όσα δίνουν νόημα στη ζωή μας – μια σχέση, μια σπουδή, μια επαγγελματική προσπάθεια, ένας προσωπικός στόχος – απαιτούν να κάνουμε πράγματα που δεν είναι πάντα ευχάριστα εκείνη τη στιγμή.

Η έμπνευση δεν έρχεται πάντα πριν από τη δράση. Πολύ συχνά έρχεται μετά.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό απέναντι στην αναβλητικότητα: να μην περιμένουμε να νιώσουμε έτοιμοι. Να ξεκινήσουμε.

Και τώρα βέβαια, αν μου επιτρέπεις, θα κατέβω στην κουζίνα να φάω λίγο από κέικ που έχει περισσέψει.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

https://drjuliatherapy.co.uk/home-el