Αν ρωτήσεις δέκα ανθρώπους τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τον όρο «άλφα αρσενικό», οι περισσότεροι θα περιγράψουν έναν άνδρα σκληρό, επιβλητικό, κυρίαρχο. Κάποιον που δεν κάνει πίσω. Που ελέγχει. Που επιβάλλεται.

Η ιδέα του «άλφα» προήλθε από παλαιότερες μελέτες πάνω στις αγέλες λύκων. Ερευνητές των λύκων, λοιπόν, υποστήριζαν ότι μέσα σε μια αγέλη επικρατεί ένας «άλφα» λύκος που κατακτά την ηγεσία μέσω βίας και συνεχών συγκρούσεων. Ότι μάχεται, υποτάσσει τους αντιπάλους του και έτσι γίνεται αρχηγός. Ένα είδος μόνιμης πάλης για κυριαρχία, δηλαδή. Αυτή η εικόνα πέρασε στη λαϊκή κουλτούρα – και μαζί της γεννήθηκε το πρότυπο του «άλφα άνδρα» που κυριαρχεί και επιβάλλεται.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η εικόνα όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά βασίζεται και σε μια παρεξήγηση.

Οι σύγχρονες παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι περισσότερες αγέλες λύκων λειτουργούν ως οικογενειακές μονάδες. Ο λεγόμενος «άλφα» είναι συνήθως ο γονέας: ο αρσενικός ή ο θηλυκός που αποτελεί τον βασικό αναπαραγωγικό πυρήνα της ομάδας. Δεν είναι τύραννος. Είναι φροντιστής. Ο «άλφα» δεν είναι ένας τύραννος, ένας καταπιεστής που κατέκτησε την εξουσία μέσω βίας. Προκύπτει φυσικά, μέσα από τον ρόλο της φροντίδας, της ευθύνης και της προστασίας.

Ο πραγματικός άλφα λύκος δεν τρομοκρατεί την αγέλη. Δεν επιτίθεται στα μέλη της. Δεν κυβερνά μέσω φόβου. Αντιθέτως, στηρίζεται στη συνεργασία, στην εμπιστοσύνη και στη συνοχή. Η δύναμή του δεν είναι επιθετική· είναι σταθερή.

Και ίσως εδώ βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον κομμάτι: οι λύκοι κατανοούν κάτι που εμείς συχνά ξεχνάμε. Η επιβίωση δεν είναι ατομικό άθλημα. Είναι συλλογική υπόθεση.

Ο ρόλος του άλφα είναι να προστατεύει ολόκληρη την αγέλη. Να εξασφαλίζει τροφή. Να οδηγεί όταν χρειάζεται. Να παραμένει σε εγρήγορση για κινδύνους. Όχι επειδή θέλει να αποδείξει ανωτερότητα, αλλά επειδή νιώθει ευθύνη.

Υπήρχε κάποτε η διαδεδομένη ιδέα ότι οι δυνατοί λύκοι περπατούν στο τέλος της πομπής για να προστατεύουν τους πιο αδύναμους. Αν και σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει πάντα, παραμένει αλήθεια ότι οι ηγετικοί λύκοι συχνά κινούνται μπροστά. Και το κάνουν για έναν απλό λόγο: για να ανοίγουν δρόμο. Για να αντιμετωπίζουν πρώτοι τους κινδύνους. Για να είναι ασπίδα.

Αν μεταφέρουμε αυτή την εικόνα στον ανθρώπινο κόσμο, τότε ίσως χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε πλήρως τι σημαίνει «άλφα άνδρας».

Ένας αληθινά δυνατός άνδρας δεν είναι εκείνος που φωνάζει πιο δυνατά. Δεν είναι αυτός που εκφοβίζει. Δεν είναι αυτός που επιβάλλεται. Είναι εκείνος που μπορεί να παραμείνει σταθερός μέσα στη δυσκολία. Που προστατεύει χωρίς να καταπιέζει. Που θέτει όρια χωρίς να τα χρησιμοποιεί ως όπλα.

Ένας υγιής «άλφα» άνδρας – αν θέλουμε να κρατήσουμε τον όρο – δεν είναι ο άνδρας που κυριαρχεί. Είναι ο άνδρας που εμπνέει ασφάλεια.

Είναι αυτός που σκέφτεται «εμείς» πριν από το «εγώ».

Είναι ο άνδρας που έχει τη συναισθηματική ωριμότητα να φροντίζει, να ακούει, να δείχνει κατανόηση. Που δεν φοβάται την ευαλωτότητα γιατί γνωρίζει ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην απουσία συναισθήματος, αλλά στη διαχείρισή του.

Δυστυχώς, στη σύγχρονη κουλτούρα, το «άλφα» συχνά ταυτίζεται με συμπεριφορές που αγγίζουν τα όρια της κακοποίησης: έλεγχο, χειρισμό, επιθετικότητα. Και κάπως έτσι, η δύναμη μπερδεύτηκε με τον φόβο.

Το να είσαι άλφα δεν σημαίνει να εξουσιάζεις. Σημαίνει να υπηρετείς έναν ρόλο ευθύνης. Να είσαι πυλώνας σταθερότητας. Να είσαι παρών. Να είσαι κάποιος στον οποίο οι άλλοι μπορούν να στηριχθούν.

Ίσως λοιπόν το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πώς θα φτιάξουμε «άλφα αρσενικά», αλλά πώς θα φτιάξουμε καλύτερους ανθρώπους.

Γιατί στο τέλος, όπως μας θυμίζουν και οι λύκοι, η αληθινή δύναμη δεν είναι η κυριαρχία. Είναι η προστασία, η φροντίδα και η σύνδεση.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)