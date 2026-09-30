«Σκέψου θετικά και όλα θα πάνε καλά».

Πρόκειται ίσως για μία από τις πιο διαδεδομένες συμβουλές της εποχής μας. Τη λέμε με καλή πρόθεση σε έναν φίλο που περνά μια δύσκολη περίοδο, σε κάποιον που αντιμετωπίζει μια απώλεια, έναν χωρισμό ή μια σοβαρή ασθένεια. Συχνά τη λέμε και στον ίδιο μας τον εαυτό όταν προσπαθούμε να διαχειριστούμε κάτι που μας πονά.

Κι όμως, όσο καλοπροαίρετη κι αν είναι, η συμβουλή αυτή δεν είναι πάντα τόσο βοηθητική όσο πιστεύουμε.

Πριν από χρόνια διάβασα τη μαρτυρία μιας γυναίκας που έδινε μάχη με τον καρκίνο. Όταν τη ρώτησαν ποια ήταν η λιγότερο χρήσιμη συμβουλή που άκουγε διαρκώς από τους γύρω της, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Να σκέφτεσαι μόνο θετικά και όλα θα πάνε καλά».

Όπως εξηγούσε, δεν ήταν ότι δεν ήθελε να είναι αισιόδοξη. Ήταν ότι υπήρχαν ημέρες που φοβόταν πολύ. Υπήρχαν στιγμές που θύμωνε, πονούσε από τις θεραπείες ή ένιωθε εξαντλημένη. Και κάθε φορά που προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της ότι έπρεπε να αισθάνεται μόνο θετικά συναισθήματα, κατέληγε να αισθάνεται ακόμη χειρότερα. Σαν να μην είχε δικαίωμα να βιώνει αυτό που πραγματικά συνέβαινε μέσα της.

Ίσως τελικά αυτό να είναι ένα από τα προβλήματα της σύγχρονης κουλτούρας της ευτυχίας. Και φυσικά τα χαμόγελα και η αισιοδοξία είναι μεγάλες αρετές στη ζωή ενός ανθρώπου, όμως έχω την αίσθηση ότι συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι ο ψυχικά υγιής άνθρωπος είναι εκείνος που αισθάνεται καλά σχεδόν όλη την ώρα. Έτσι αν νιώθουμε λύπη, θυμό ή φόβο, συχνά ντρεπόμαστε γι’ αυτό.

Η ψυχολογία όμως μας προτείνει μια διαφορετική οπτική.

Τα συναισθήματα δεν εξελίχθηκαν τυχαία. Καθένα από αυτά εξυπηρετεί έναν σκοπό. Αν δεν είχαν κάποια χρησιμότητα για την επιβίωση και την προσαρμογή μας, πιθανότατα δεν θα είχαν διατηρηθεί μέσα από την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.

Το άγχος, για παράδειγμα, είναι ίσως το συναίσθημα που οι περισσότεροι από μας θα θέλαμε να το ξεφορτωθούμε εντελώς. Κι όμως, σε λογικές πάντα δόσεις, λειτουργεί σαν ένα εσωτερικό σύστημα προειδοποίησης. Μας βοηθά να προετοιμαστούμε για μια πρόκληση, να αναγνωρίσουμε έναν κίνδυνο ή να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή σε κάτι σημαντικό. Βέβαια, όταν γίνεται υπερβολικό μπορεί να μας εξαντλήσει. Η ύπαρξή του όμως δεν είναι από μόνη της πρόβλημα.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την ενοχή. Παρότι είναι ένα πολύ δυσάρεστο συναίσθημα, αποτελεί συχνά τη βάση της υπευθυνότητας και της ηθικής συμπεριφοράς. Είναι εκείνη η εσωτερική φωνή που μας βοηθά να αναγνωρίσουμε ότι ίσως πληγώσαμε κάποιον ή ότι χρειάζεται να διορθώσουμε μια συμπεριφορά μας. Χωρίς αυτήν, οι ανθρώπινες σχέσεις θα ήταν πολύ πιο εύθραυστες.

Ακόμη και ο θυμός, ίσως το πιο παρεξηγημένο από όλα τα συναισθήματα, δεν είναι απαραίτητα καταστροφικός. Ο θυμός συχνά μας δείχνει ότι κάποιο προσωπικό όριο έχει παραβιαστεί ή ότι κάτι που θεωρούμε σημαντικό απειλείται. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο συναίσθημα καθαυτό αλλά στον τρόπο με τον οποίο το εκφράζουμε. Μπορεί να οδηγήσει σε επιθετικότητα, αλλά μπορεί επίσης να μας δώσει το θάρρος να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, να πούμε ένα «όχι» ή να διεκδικήσουμε μια πιο δίκαιη μεταχείριση.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώκουμε τα αρνητικά συναισθήματα ή να παραμένουμε παγιδευμένοι μέσα σε αυτά. Εννοείται πως η χαρά, η αισιοδοξία, η ευγνωμοσύνη και η ελπίδα εξακολουθούν να αποτελούν πολύτιμες πηγές ψυχικής ευημερίας. Όμως η ζωή δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε αυτά.

Η λύπη μας βοηθά να επεξεργαστούμε μια απώλεια. Ο φόβος μας προστατεύει. Η ενοχή μας καθοδηγεί. Ο θυμός μας κινητοποιεί. Όταν προσπαθούμε να διώξουμε αυτά τα συναισθήματα με κάθε κόστος, συχνά χάνουμε και το μήνυμα που προσπαθούν να μας μεταδώσουν.

Ίσως λοιπόν η ψυχική υγεία να μην βρίσκεται στην προσπάθεια να αισθανόμαστε καλά κάθε στιγμή της ημέρας. Ίσως να βρίσκεται περισσότερο στην ικανότητά μας να ακούμε όλα μας τα συναισθήματα, ακόμη κι εκείνα που δεν μας αρέσουν. Να αναγνωρίζουμε τι προσπαθούν να μας πουν, χωρίς να τα φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε γι’ αυτά. Γιατί τελικά δεν χρειάζεται να είμαστε ευτυχισμένοι κάθε στιγμή της ζωής μας. Χρειάζεται να μπορούμε να τη ζούμε ολόκληρη.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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