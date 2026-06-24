Το 1942, ο ψυχίατρος Viktor Frankl εκτοπίστηκε μαζί με τη σύζυγο και τους γονείς του στα ναζιστικά γκέτο. Ο πατέρας του, μέσα στις άθλιες συνθήκες του στρατοπέδου εξόντωσης, πέθανε λίγο αργότερα από πνευμονία. Τον επόμενο χρόνο, ο ίδιος και η γυναίκα του μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς. Στη συνέχεια, ο Frankl βρέθηκε σε ακόμη δύο στρατόπεδα, αποκομμένος τόσο από τη μητέρα όσο και τη σύζυγό του. Καμία από τις δύο δεν επέζησαν.

Μέσα σε αυτή τη φρίκη, ο Frankl κατέληξε σε μια βαθιά πεποίθηση που έμελλε να καθορίσει τη ζωή και το έργο του: ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει και να διατηρήσει την ψυχική του ισορροπία ήταν να κρατηθεί από ένα αίσθημα νοήματος και σκοπού. Συχνά μάλιστα επικαλούνταν τον φιλόσοφο Nietzsche, ο οποίος έλεγε: «Όποιος έχει ένα “γιατί” να ζει, μπορεί να αντέξει σχεδόν οποιοδήποτε “πώς”».

Για τον ίδιο τον Frankl, αυτό το «γιατί» δεν ήταν αφηρημένο. Ήταν συγκεκριμένο, βιωμένο. Ήταν η προσπάθειά του να βοηθά τους συγκρατούμενούς του ως γιατρός. Ήταν η σκέψη της αγάπης του για τη σύζυγό του, Tilly. Ήταν πράξεις μέσα σε έναν κόσμο που είχε χάσει κάθε νόημα.

Μετά την απελευθέρωσή του, αφιέρωσε τη ζωή του στο να αναδείξει τη σημασία του νοήματος ως «αντίδοτο» στον ανθρώπινο πόνο και ως θεμέλιο της ευτυχίας. Το νόημα, άλλωστε, ήταν αυτό που τον κράτησε ζωντανό μέσα στο Ολοκαύτωμα και έγινε η βάση ολόκληρης της φιλοσοφίας του. Και όμως –εδώ βρίσκεται το παράδοξο – στο πιο γνωστό του έργο «Το νόημα της ζωής» (Man’s Search for Meaning), προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να αναζητούμε ένα αφηρημένο νόημα της ζωής.

Γιατί όμως να μας αποθαρρύνει από κάτι που ο ίδιος θεωρούσε τόσο σημαντικό;

Η απάντηση βρίσκεται σε μια άλλη του σκέψη: «Μην επιδιώκετε την επιτυχία. Όσο περισσότερο την κυνηγάτε και την κάνετε στόχο, τόσο περισσότερο θα σας ξεφεύγει. Γιατί η επιτυχία, όπως και η ευτυχία, δεν μπορεί να καταδιωχθεί – προκύπτει».

Με άλλα λόγια, το νόημα δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό. Δεν είναι κάτι που βρίσκουμε επειδή το κυνηγάμε άμεσα. Είναι κάτι που αναδύεται, ως αποτέλεσμα του τρόπου που ζούμε, όχι από την εμμονή να το εξηγήσουμε.

Αν πραγματικά θέλουμε να βρούμε νόημα, ίσως χρειάζεται να σταματήσουμε να το αναζητούμε ευθέως. Αντί γι’ αυτό, ο Frankl προτείνει κάτι πολύ πιο απλό –να στραφούμε προς τη γνώση, τη φροντίδα των άλλων, την αγάπη, τη δημιουργία, την προσφορά, τη ζωή την ίδια. Προς οτιδήποτε μας βγάζει έξω από τον εαυτό μας και μας συνδέει με κάτι μεγαλύτερο.

Σύγχρονες έρευνες φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή τη φαινομενικά παράδοξη ιδέα. Σε μια μεγάλη διεθνή μελέτη με περισσότερους από 8.000 συμμετέχοντες, διαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερο οι άνθρωποι αναζητούν ενεργά νόημα, τόσο λιγότερο ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι δηλώνουν. Αντίθετα, εκείνοι που νιώθουν ότι έχουν ήδη νόημα στη ζωή τους εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας.

Έχω δει ανθρώπους να κουβαλούν πόνο που μοιάζει αβάσταχτος – και παρ’ όλα αυτά να συνεχίζουν. Όχι επειδή βρήκαν απαντήσεις, αλλά επειδή, κάπου μέσα στη διαδρομή, βρήκαν λόγους να κάνουν το επόμενο βήμα.

Ίσως, τελικά, το μυστικό να βρίσκεται ακριβώς εκεί: το νόημα δεν ανθίζει όταν το κυνηγάμε, αλλά όταν ζούμε με τρόπο που το γεννά. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο το κυνηγάς, τόσο απομακρύνεται.

Και ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να αποδεχτούμε. Ότι το νόημα δεν είναι κάτι που «βρίσκεις». Είναι κάτι που συμβαίνει.

Συμβαίνει όταν αγαπάς χωρίς να μετράς. Όταν αφιερώνεσαι σε κάτι που αξίζει, χωρίς να περιμένεις ανταμοιβή. Όταν επιλέγεις να κάνεις το σωστό, καθημερινά, ακόμη κι όταν κανείς δεν σε βλέπει.

Όχι επειδή προσπαθείς να δώσεις νόημα στη ζωή σου – αλλά επειδή ζεις με τρόπο που το καθιστά αναπόφευκτο. Κι αυτό από μόνο του έχει ήδη νόημα.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)