«Μην αγχώνεσαι», «σκέψου θετικά», «τουλάχιστον έχεις μια δουλειά», «υπάρχουν άνθρωποι που περνούν πολύ χειρότερα», «να είσαι ευγνώμων γι’ αυτά που έχεις». Είναι φράσεις που λέμε συχνά στον εαυτό μας (και στους άλλους), πολλές φορές με τις καλύτερες προθέσεις, όμως κάποιες φορές η ανάγκη να βρίσκουμε διαρκώς κάτι θετικό γίνεται ένας τρόπος να αποφύγουμε αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε.

Μπορεί να είμαι ευγνώμων επειδή έχω μια δουλειά και ταυτόχρονα να είμαι δυστυχισμένη μέσα σε αυτήν. Μπορεί να αγαπώ έναν άνθρωπο και συγχρόνως να αναγνωρίζω ότι η σχέση μου μαζί του δεν με κάνει πια καλά. Μπορεί να έχω πολλά για τα οποία νιώθω ευγνωμοσύνη και παρ’ όλα αυτά να πενθώ κάτι που έχασα. Τα συναισθήματα δεν αλληλοαναιρούνται. Κι όμως, έχουμε μάθει να κρίνουμε ακόμη και αυτά που αισθανόμαστε: να αγχωνόμαστε επειδή αγχωνόμαστε, να ντρεπόμαστε επειδή λυπόμαστε, να αισθανόμαστε ενοχή επειδή δεν είμαστε όσο «θετικοί» θα έπρεπε.

Κάπως έτσι, πάνω στο αυθεντικό μας συναίσθημα αρχίζουμε να προσθέτουμε κρίση, ενοχή, αποφυγή και καταπίεση. Δεν θέλω να αισθάνομαι αυτό που αισθάνομαι, οπότε προσπαθώ να αισθανθώ κάτι άλλο. Αντί να ακούσω τη δυσφορία μου, την καλύπτω με ένα «τουλάχιστον». Αντί να αναρωτηθώ τι δεν λειτουργεί στη ζωή μου, πείθω τον εαυτό μου ότι θα έπρεπε να είμαι ευχαριστημένη με αυτά που έχω.

Το πρόβλημα είναι ότι έτσι δεν μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Μαθαίνουμε να ζούμε μέσα σε έναν κόσμο όπως θα θέλαμε να είναι. Και ο πραγματικός κόσμος δεν είναι ούτε τέλειος ούτε διαρκώς αισιόδοξος. Είναι ένας κόσμος αβεβαιότητας, απώλειας, αποτυχίας και απογοήτευσης, αλλά ταυτόχρονα ένας κόσμος σχέσεων, δημιουργίας, έρωτα, ομορφιάς και ελπίδας. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι θα καταφέρουμε να είμαστε καλά μέσα σε όλα. Σημαίνει ότι μπορούμε να αντέχουμε και αυτό που δεν είναι καλά, χωρίς να χρειάζεται να το αρνηθούμε.

Ένα συναίσθημα, άλλωστε, δεν είναι πάντα ένα πρόβλημα που πρέπει να διορθώσουμε. Μπορεί να είναι μια πληροφορία. Αν είμαι δυστυχισμένη στη δουλειά μου, η δυσφορία μου μπορεί να μου λέει κάτι. Αν μια σχέση με πληγώνει, ο πόνος μπορεί να μου δείχνει ότι κάποιο όριο έχει παραβιαστεί. Αν αισθάνομαι ότι η ζωή μου δεν μοιάζει πια με αυτήν που ονειρευόμουν, ίσως χρειάζεται να ακούσω αυτή την απογοήτευση αντί να την καλύψω με το «θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι χειρότερα».

Και εδώ νομίζω ότι βρίσκεται ένα από τα βαθύτερα αποτυπώματα που άφησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Γιατί η κρίση δεν επηρέασε μόνο τα εισοδήματα και την επαγγελματική αποκατάσταση. Μπήκε μέσα στα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Επηρέασε τις οικογενειακές αποφάσεις, τις ερωτικές σχέσεις, την ανεξαρτησία, την απόφαση για παιδιά, την επιλογή επαγγέλματος, ακόμη και την ίδια την ικανότητα να φανταστεί κανείς ένα μέλλον διαφορετικό από το παρόν.

Ιδιαίτερα για τις νέες γυναίκες, η αβεβαιότητα έγινε συχνά μια διαρκής άσκηση προσαρμογής. Να είσαι ευχαριστημένη που έχεις δουλειά, ακόμη κι αν δεν σου αρέσει. Να είσαι ευχαριστημένη που μπορείς να συντηρείσαι, ακόμη κι αν έχεις εγκαταλείψει σχέδια που κάποτε θεωρούσες αυτονόητα. Να μην περιμένεις πολλά, να μη ζητάς πολλά, να μην πάρεις μεγάλα ρίσκα, γιατί μπορεί να βρεθείς σε ακόμη χειρότερη θέση.

Μία ολόκληρη γενιά έπαθε vertigo. Και όταν φοβάσαι ότι μπορεί να πέσεις ακόμη χαμηλότερα, κάποια στιγμή αρχίζεις να θεωρείς το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι ασφαλές. Έτσι συνεργάζεσαι με το χαμηλό που σου επιβλήθηκε ως τη μόνη διαθέσιμη πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται πλέον κάποιος να σου πει ότι δεν μπορείς να έχεις περισσότερα. Το λες μόνη σου, επειδή φοβάσαι τι μπορεί να συμβεί αν τολμήσεις να τα διεκδικήσεις.

Και κάπου εκεί η προσαρμογή μετατρέπεται ανεπαίσθητα σε παραίτηση. Το «τουλάχιστον έχω αυτό» γίνεται «δεν χρειάζομαι τίποτε περισσότερο». Το «ας κάνω υπομονή» γίνεται «έτσι είναι η ζωή». Το «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» επαναλαμβάνεται τόσο συχνά, ώστε τελικά δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη στιγμή.

Δεν είναι ότι αυτή η γενιά δεν είχε όνειρα. Είναι ότι έμαθε να φοβάται το κόστος τους.

Κι αυτό είναι ίσως το πιο ύπουλο σημείο της αναγκαστικής θετικότητας: μας ζητά να είμαστε ευγνώμονες όχι μόνο για όσα έχουμε, αλλά πολλές φορές και για όσα μας περιορίζουν. Να ονομάζουμε «ρεαλισμό» αυτό που μπορεί να είναι φόβος, «ωριμότητα» αυτό που μπορεί να είναι παραίτηση και «αποδοχή» αυτό που μπορεί στην πραγματικότητα να είναι η εγκατάλειψη μιας βαθύτερης επιθυμίας.

Φυσικά, η ευγνωμοσύνη είναι πολύτιμη. Το πρόβλημα δεν είναι να αναγνωρίζουμε όσα έχουμε, αλλά να τα χρησιμοποιούμε για να ακυρώνουμε όσα αισθανόμαστε. Μπορώ να είμαι ευγνώμων και να θέλω περισσότερα. Μπορώ να αγαπώ τη ζωή μου και να θέλω να αλλάξω ένα κομμάτι της. Μπορώ να φοβάμαι και παρ’ όλα αυτά να προχωρώ.

Γιατί ίσως τελικά η πραγματική αισιοδοξία δεν είναι να λέμε στον εαυτό μας ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι να μπορούμε να κοιτάμε μια δύσκολη πραγματικότητα χωρίς να της παραχωρούμε το δικαίωμα να αποφασίσει για πάντα πόσο χαμηλά μπορούμε να φτάσουμε – ή πόσο ψηλά μπορούμε να ονειρευτούμε.

Το να ακούμε τη δυσφορία μας δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε τη ζωή. Σημαίνει ότι παραμένουμε μέσα σε αυτήν με μάτια ανοιχτά. Και ίσως αυτό να είναι το αντίδοτο στο vertigo: όχι η βεβαιότητα ότι δεν θα πέσουμε ποτέ, αλλά η γνώση ότι μπορούμε να σταθούμε ξανά όρθιοι και, ακόμη και μέσα στην αβεβαιότητα, να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να κοιτάξουμε ψηλότερα.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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