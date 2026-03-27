Ήδη έχουμε συζητήσει το πόσο σημαντικό είναι να εκφράζουμε τα συναισθήματα και τις απόψεις μας χωρίς φόβο για την αντίδραση του άλλου. Όταν κάτι μας ενοχλεί, χρειάζεται να μιλάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Ένα απλό: «Κοίτα, αυτό που έκανες με ενόχλησε», αρκεί για να μεταφέρει τη θέση μας χωρίς επίθεση.

Σε πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση του άλλου έχει μικρότερη σημασία από το γεγονός ότι τιμήσαμε τον εαυτό μας εκφράζοντας την αλήθεια μας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και στιγμές όπου αυτή η ειλικρινής επικοινωνία μπορεί να ανοίξει δρόμους για κατανόηση, συμφιλίωση και, τελικά, συνεργασία. Και αυτό έχει ανεκτίμητη αξία.

Πιστεύω ότι η συνεργασία είναι από τα πιο πολύτιμα δώρα στις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν δύο άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον και να βρουν μια κοινή πορεία, κάτι ουσιαστικό γεννιέται. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται κοινή πρόθεση και ενδιαφέρον για το καλό και των δύο πλευρών. Η πραγματική συνεργασία βασίζεται σε μια νοοτροπία “win-win” – δηλαδή μια στάση ζωής που αναζητά το κοινό όφελος, όχι τον ανταγωνισμό.

Άνθρωποι με αυτή τη νοοτροπία δεν βλέπουν τη ζωή ως αγώνα επικράτησης. Δεν πιστεύουν πως για να πετύχουν πρέπει πρώτα να χάσει κάποιος άλλος. Έχουν τη βεβαιότητα πως υπάρχει αρκετός χώρος για όλους – για επιτυχία, για αναγνώριση, για εξέλιξη. Αυτή η αντίληψη φέρνει γενναιοδωρία, καλοσύνη και δύναμη στις σχέσεις.

Δυστυχώς, όμως, ο εγωισμός και η ανάγκη για έλεγχο είναι φυσικές τάσεις των ανθρώπων, είναι ισχυρά ανθρώπινα ένστικτα. Πολλοί λειτουργούν με βάση το προσωπικό τους όφελος, χωρίς ενδιαφέρον για το πώς αυτό επηρεάζει τους άλλους. Η νοοτροπία του “win-win” απαιτεί συνειδητή προσπάθεια. Πηγαίνει κόντρα στη φυσική μας τάση να προστατεύουμε μόνο τον εαυτό μας. Αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να χτίσουμε σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο. Η βάση κάθε ουσιαστικής συνεργασίας είναι η πρόθεση να θέλεις το καλό του άλλου, όχι μόνο το δικό σου. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί τους άλλους για να πετύχει στόχους χωρίς αμοιβαιότητα, αυτό δεν λέγεται συνεργασία – λέγεται εκμετάλλευση.

Έχω ζήσει και τις δύο πλευρές. Μπορώ να θυμηθώ αρκετές περιπτώσεις όπου κατάφερα να βρω κοινό έδαφος, μέσα από υπομονή, ανοιχτότητα και ειλικρινή διάθεση να ακούσω. Αυτές οι εμπειρίες μου δίδαξαν ότι η συνεργασία μπορεί να γεννηθεί ακόμη και από διαφωνία, αν υπάρχει καλή πρόθεση. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν πάντα εύκολη, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο.

Υπήρξαν όμως και άλλες φορές που καμία γέφυρα δεν μπορούσε να χτιστεί. Όταν η άλλη πλευρά δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο πέρα από το προσωπικό της όφελος, δεν υπάρχει πραγματικός διάλογος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πιο ώριμη πράξη δεν είναι να προσπαθήσεις με το ζόρι να συνεργαστείς – αλλά να αποχωρήσεις. Να προστατεύσεις τον εαυτό σου, να σεβαστείς τα όριά σου και να διατηρήσεις την εσωτερική σου γαλήνη.

Είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπεις ανθρώπους να ξοδεύουν την ενέργειά τους στο να υπονομεύουν άλλους. Αλλά δεν χρειάζεται να επιτρέπεις τέτοιες συμπεριφορές να σε αποσπούν από αυτό που πραγματικά έχει σημασία: να ζεις σε αρμονία με τις αξίες σου και να καλλιεργείς σχέσεις που στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Η ζωή είναι πολύτιμη για να τη σπαταλάμε σε παιχνίδια εξουσίας ή εγωισμού. Αυτό που αξίζει είναι να είμαστε αληθινοί απέναντι στον εαυτό μας και να επιδιώκουμε σχέσεις που μας εμπνέουν και στηρίζονται σε μια νοοτροπία “win-win”, προάγουν δηλαδή την ανάπτυξη και την καλοσύνη σε αμφότερες τις πλευρές.

Μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου μια περίπτωση όπου κατάφερες να συμφιλιώσεις τις διαφορές σου με κάποιον και να χτίσεις μια επιτυχημένη συνεργασία; Ποια ήταν η προσέγγισή σου για να το πετύχεις;

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocused Θεραπεύτρια (BRIEF)