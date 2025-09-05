Αν είχα να προτείνω κάτι σε κάποιον που νιώθει μπλοκαρισμένος, εγκλωβισμένος σε μια ζωή που του υπέδειξαν άλλοι – οι γονείς, η κοινωνία, η κουλτούρα μας, η αγορά εργασίας – θα ήταν αυτή: έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις πορεία και να ακολουθήσεις τη δική σου αλήθεια.

Και αυτή είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες που οδηγούν τους ανθρώπους στην πόρτα ενός θεραπευτή: ζουν μια ζωή που σχεδιάστηκε για εκείνους από κάποιον άλλον. Κι ενώ εξωτερικά μπορεί όλα να φαίνονται εντάξει – σπουδές, καριέρα, μια “τακτοποιημένη” ζωή – μέσα τους υπάρχει ένα κενό. Ένα αίσθημα ασυμφωνίας. Γιατί αποδέχτηκαν ρόλους για να μην απογοητεύσουν, και σίγουρα να μην ξεχωρίσουν. Όμως δεν ήρθες σ’ αυτή τη ζωή για να είσαι συμβατός. Ήρθες για να είσαι αληθινός.

Και κάπου εδώ ξεκινά η δύσκολη αλλά λυτρωτική απόφαση: να κάνεις την αλλαγή. Να στραφείς προς τη ζωή που σε εκφράζει. Μπορεί να φοβηθείς. Μπορεί να νιώσεις ενοχές. Μπορεί να υπάρξουν γύρω σου άνθρωποι που θα αναστατωθούν και θα αντιδράσουν – γιατί η δική σου ελευθερία ίσως τους θυμίσει τη δική τους φυλακή.

Υπάρχει μια σοφή αμερικανική ρήση που λέει: «Ό,τι είναι αναπόφευκτο, καλό είναι να το κάνεις αμέσως». Όσο περισσότερο αναβάλλεις τη δική σου ζωή, τόσο περισσότερο βαθαίνει η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ζεις και σε αυτό που επιθυμείς. Και τότε, δεν στερείς μόνο τον εαυτό σου από την ευτυχία, αλλά παρατείνεις τη δυστυχία και όσων σε αγαπούν πραγματικά – γιατί βλέπουν έναν άνθρωπο να μαραζώνει.

Θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα θέλουν να αλλάξεις. Που θα νιώσουν απειλή, ζήλια, ή απογοήτευση. Όμως δεν μπορείς να ζήσεις μια ζωή μόνο και μόνο για να μην αναστατώσεις τους άλλους. Έχεις ευθύνη απέναντι στον εαυτό σου να γίνεις αυτό που πραγματικά είσαι. Χωρίς ενοχές. Χωρίς ντροπή.

Δεν ξέρω αν έχει τύχει να διαβάσεις το βιβλίο Outliers του MalcolmGladwell. Προσωπικά το θεωρώ εξαιρετικό. Το Outliers μιλάει για τους ανθρώπους που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να δημιουργήσουν τη δική τους πορεία – όχι γιατί είχαν έμφυτο ταλέντο, αλλά γιατί είχαν την επιμονή και το θάρρος να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο, συχνά κόντρα στο ρεύμα.Οι “Outliers” δεν είναι οι «άριστοι», αλλά οι πραγματικοί. Συχνά πληρώνοντας το τίμημα, έμειναν πιστοί στη δική τους πορεία, ακόμα κι όταν αυτή φαινόταν παράξενη ή ασύμβατη για τους γύρω τους.

Η επιτυχία, όπως μας δείχνει ο Gladwell, είναι συχνά αποτέλεσμα αποφάσεων που μοιάζουν “αντικοινωνικές” στην αρχή. Δεν μπορείς να αναδειχθείς όταν ζεις για να ευχαριστείς τους άλλους. Δεν μπορείς να βρεις τον εαυτό σου όταν φοράς ρόλους για να “ταιριάξεις”.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα δυσκολευτείς. Θα δυσκολευτείς. Αλλά προτιμάς να πονάς μένοντας στάσιμος ή να πονάς βαδίζοντας προς τα όνειρά σου και για κάτι που σε πηγαίνει μπροστά;

Η γενναιότερη επιλογή που μπορείς να κάνεις είναι να κυνηγήσεις το όνειρό σου. Και το πρώτο βήμα είναι να το παραδεχτείς: “Αυτό είναι που θέλω.” Το επόμενο, να το διεκδικήσεις, βήμα-βήμα, με θάρρος, με δράση, με επιμονή. Να πεις: “Δεν θα συνεχίσω να ζω μια ζωή που δεν με γεμίζει, μόνο και μόνο επειδή την περίμεναν οι άλλοι από μένα.”

Η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται με το πόσο καλά ταιριάζεις στο καλούπι, αλλά με το αν κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και αναγνωρίζεις μέσα του έναν άνθρωπο αληθινό, γεμάτο, σε πορεία.

Άφησε αυτό το κείμενο να είναι η άδειά σου. Η υπενθύμιση ότι έχεις το δικαίωμα – και την υποχρέωση – να γίνεις αυτό που είσαι προορισμένος να γίνεις.

Αν είσαι έτοιμος, κάνε την αλλαγή. Και γίνε ο outlier της δικής σου ζωής.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)