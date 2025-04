Η πιο σημαντική αποστολή που έχεις στη ζωή σου – και ειδικά όταν πρόκειται για τη δουλειά ή την καριέρα σου – είναι να ανακαλύψεις τι είναι αυτό που σου δίνει ώθηση, που σε εμπνέει, που σε κάνει να θέλεις να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν το επάγγελμά τους με βάση το τι θέλουν οι γονείς τους ή αυτό που μοιάζει «ασφαλές». Όμως σπάνια το κάνουν για τους σωστούς λόγους. Αν, όμως, τελικά τολμήσεις να επιλέξεις με βάση την εσωτερική σου πυξίδα, τότε θα αποκτήσεις τη δυνατότητα να χτίσεις μια ζωή γεμάτη ποιότητα και νόημα, που θα σε ξυπνά το πρωί με ενθουσιασμό.

Πολλοί άνθρωποι παλεύουν καθημερινά γιατί δεν ζουν μια ζωή που τους εμπνέει. Επιλέγουν το «ασφαλές» και όχι αυτό που πραγματικά βρίσκεται μέσα τους. Και όμως, βαθιά μέσα μας, οι περισσότεροι ξέρουμε τι θα έπρεπε να κάνουμε. Απλώς δεν το κυνηγάμε. Στη δουλειά μου, έχω δει πολλές φορές ανθρώπους να ζουν με τις συνέπειες του να μην έχουν ακολουθήσει αυτό που πραγματικά υπήρχε μέσα τους. Το να κυνηγήσεις αυτό που έχεις μέσα σου είναι δώρο στον εαυτό σου. Κάνε ένα βήμα πίσω και αναρωτήσου: Αν ήξερες πως δεν μπορείς να αποτύχεις, τι θα τολμούσες να κάνεις; Εκεί βρίσκεται η απάντηση. Εκεί κρύβονται τα μεγαλύτερά σου όνειρα, το πάθος σου, ο σκοπός σου.

Συχνά με ρωτούν οι φοιτητές μου πώς είναι να ξέρεις ότι βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο. Πώς ξέρεις ότι έχεις βρει το πάθος σου; Ακόμα χειρότερα, τι γίνεται όταν νιώθεις ότι δεν σε παθιάζει τίποτα; Υπάρχουν τρία βασικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος για να ανακαλύψει το πάθος του και να ζήσει μια ζωή που του ταιριάζει και τον γεμίζει. Πρώτον, χρειάζεται να είσαι πρόθυμος να νιώσεις άβολα. Πολλοί νομίζουν ότι το άβολο σημαίνει λάθος κατεύθυνση, αλλά στην πραγματικότητα είναι συχνά ένδειξη ότι βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο. Το άβολο σημαίνει εξέλιξη, σημαίνει αλλαγή.

Δεύτερον, πρέπει να πειραματιστείς. Για να ανακαλύψεις τι αγαπάς, πρέπει να δοκιμάσεις πράγματα έξω από τα συνηθισμένα σου. Να δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να γνωρίσει καινούριες εμπειρίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πειραματίζονται. Παραμένουν στα ίδια και έτσι χάνουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες πτυχές του εαυτού τους.

Τρίτον, παρατήρησε τον εαυτό σου. Νιώθεις χαρά; Νιώθεις ενθουσιασμό; Ανυπομονείς να ξυπνήσεις και να ασχοληθείς με κάτι; Πρόσφατα συνειδητοποίησα πόσο απολαμβάνω να δουλεύω με διεθνείς φοιτητές που δυσκολεύονται με τη νοσταλγία. Αυτό το ανακάλυψα τυχαία – μέσα από συνεχόμενα ραντεβού μαζί τους. Αναγνώρισα τον εαυτό μου στις ιστορίες τους. Και τώρα ανυπομονώ για κάθε μας συνάντηση. Έτσι καταλαβαίνεις ότι έχεις βρει κάτι που σου ταιριάζει.

Υπάρχει όμως και ένα «μυστικό», που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν: το κλειδί για να αυξήσεις το πάθος σου για τη ζωή, την ενέργεια και τον ενθουσιασμό σου, δεν είναι το θάρρος ούτε η τόλμη. Είναι η περιέργεια. Αν είσαι περίεργος για το πώς θα εξελιχθεί κάτι, αν θέλεις να δεις πού μπορεί να σε οδηγήσει ένα νέο βήμα, τότε ήδη έχεις μπει στο μονοπάτι του πάθους. Η περιέργεια σε ωθεί να ζεις με ανοιχτή καρδιά και πνεύμα.

Όπως όταν διαβάζεις ένα υπέροχο βιβλίο και δεν μπορείς να περιμένεις να γυρίσεις την επόμενη σελίδα για να δεις τι θα γίνει παρακάτω – έτσι ακριβώς μπορείς να ζεις και τη δική σου ζωή. Εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής. Και κάθε μέρα είναι μια νέα σελίδα γεμάτη προκλήσεις, έμπνευση και ενθουσιασμό. Ζήσε με περιέργεια για το τι υπάρχει στη γωνία – και θα δεις το πάθος σου να ανθίζει.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF & The Solution Focused Universe)