Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα θαύμα της φύσης. Εξελικτικά, έχει σχεδιαστεί να παρατηρεί, να μαθαίνει, και να ανταποκρίνεται σε μοτίβα. Αν κάθε φορά που ακουμπώ ένα καυτό φλιτζάνι καίγομαι, γρήγορα καταλαβαίνω να το αποφεύγω. Έτσι προστατεύομαι. Όμως όταν το ίδιο σύστημα, που στην ουσία του είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης, γίνεται υπερδραστήριο, μας οδηγεί σε μια ατέρμονη υπερανάλυση. Βλέπουμε απειλές εκεί που δεν υπάρχουν, υποθέτουμε το χειρότερο και γεμίζουμε νευρικότητα, άγχος, θλίψη.

Στη δουλειά μου έχω συναντήσει πολλές φορές αυτό το μοτίβο. Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που έρχονται γιατί νιώθουν παγιδευμένοι στη σκέψη, εγκλωβισμένοι σε ένα μυαλό που δεν σταματά ποτέ να υποθέτει το χειρότερο και να περιμένει την καταστροφή. Και εκεί, η δουλειά μας είναι να θυμηθούμε ξανά τι κάνει τη ζωή όμορφη: τη χαρά, την αγάπη, τη σύνδεση, τη γαλήνη, τις μικρές στιγμές που αξίζει να τις ζούμε χωρίς φόβο.

Θυμάμαι έντονα μια γυναίκα που ήρθε με τον σύντροφό της. Το πρόβλημά τους ήταν οι συνεχείς αρνητικές υποθέσεις της γυναίκας. Είχε ζήσει από παιδί την κακοποίηση: ο πατέρας της, οι σχέσεις της στην εφηβεία και στην πρώιμη ενήλικη ζωή – όλα είχαν ένα κοινό μοτίβο, βία (λεκτική και σωματική) και έλλειψη σεβασμού. Όταν γνώρισε έναν άνθρωπο εντελώς διαφορετικό – τρυφερό, ευγενικό, ζεστό, ασφαλή – το μυαλό της δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.

Μου είπε, λοιπόν: «Δεν νομίζω ότι με αγαπά. Δεν μου φωνάζει, ούτε με χτυπάει». Για εκείνη, η απουσία κακοποίησης ήταν σχεδόν απουσία συναισθήματος. Ο σύντροφός της, σοκαρισμένος (καλά, κι εγώ δεν πήγαινα πίσω!) προσπαθούσε να καταλάβει: «Πώς γίνεται να τη φροντίζω, να τη σέβομαι, και όμως εκείνη να πιστεύει ότι δεν την ποθώ».

Η θεραπευτική διαδικασία για εκείνη δεν ήταν να ξαναγράψουμε το παρελθόν – αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Ήταν να μάθει να ζει το παρόν. Να αναγνωρίσει ότι ο τρυφερός, ήρεμος τρόπος με τον οποίο εκδηλωνόταν ο σύντροφός της ήταν αληθινή αγάπη. Έπρεπε να εξασκηθεί στο να σβήνει για λίγο το «υπερδραστήριο» μυαλό της και να μένει στη στιγμή: Τώρα, αυτή τη στιγμή, νιώθω καλά; Νιώθω ασφάλεια; Θα ήθελα να επαναληφθεί αυτή η συμπεριφορά; Κι αν η απάντηση ήταν «ναι», τότε άξιζε να αφήσει το μυαλό να σιωπήσει και την καρδιά να απολαύσει αυτό που είχε μπροστά της.

Με τον καιρό, έμαθε να χαλαρώνει μέσα στην ασφάλεια. Έμαθε να απολαμβάνει την αγάπη χωρίς να περιμένει να τη χτυπήσουν πρώτα. Έμαθε να ξεχωρίζει το παρελθόν από το παρόν, να μένει παρούσα, και να επιτρέπει στον εαυτό της να είναι ευτυχισμένη.

Αυτό το παράδειγμα είναι βαθιά οικουμενικό. Αν δεν μάθουμε να μένουμε στο παρόν, τότε το παρελθόν θα μας τραβά συνεχώς πίσω. Ο εγκέφαλος θα συνεχίσει να ψάχνει για «μοτίβα» κινδύνου. Όμως η ζωή δεν συμβαίνει ούτε χθες ούτε αύριο. Συμβαίνει εδώ, τώρα.

Στο τέλος, το κλειδί είναι απλό: αυτή τη στιγμή, νιώθω καλά; Αν ναι, τότε αξίζει να μείνω εκεί. Γιατί η αληθινή ζωή δεν βρίσκεται στις αρνητικές υποθέσεις, αλλά στη χαρά της παρούσας στιγμής – και είναι πολύ κρίμα να την προσπερνάμε.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocused Θεραπεύτρια (BRIEF)