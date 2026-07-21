Viral έχει γίνει τις τελευταίες 24 ώρες στο TikTok ένα σπάνιο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Παντελή Παντελίδη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, που έφυγε από τη ζωή το 2016, εμφανίζεται να ερμηνεύει ένα ακυκλοφόρητο ερωτικό τραγούδι, το οποίο δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η χαρακτηριστική χροιά του και το πάθος της ερμηνείας του έχουν προκαλέσει κύμα συγκίνησης στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Στο βίντεο μάλιστα ο Παντελής Παντελίδης φαίνεται να βρίσκεται στο σπίτι του, με την κιθάρα του, όπως συνήθιζε άλλωστε να κάνει και να τραγουδά το νέο του κομμάτι μπροστά από την κάμερα στο δωμάτιο του.

Ήταν 18 Φεβρουαρίου του 2016 όταν ο Παντελής Παντελίδης πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα σε ανισόπεδο κόμβο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης με την συνδετήρια οδό του Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού και της συνοικίας του Ελληνικού, ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο Mercedes W164 ML 63 AMG, το οποίο έφυγε από την πορεία του, προσκρούοντας στις προστατευτικές μπάρες. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Ένα μήνα μετά το τροχαίο, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ο τραγουδιστής ήταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν να κάνει λόγο για 2,72 γραμμάρια ανά λίτρο (g/L) αλκοόλ στο αίμα του. Τον Οκτώβριο του 2017 το εισαγγελικό πόρισμα έδειξε ότι ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου και η υπόθεση του δυστυχήματος μπήκε στο αρχείο.

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