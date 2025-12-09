Η Πόπη Δομάζου, 11 μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα της, του θρυλικού ποδοσφαιριστή Μίμη Δομάζου, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα του ALPHA, αποκαλύπτοντας πώς βιώνει την καθημερινότητά της χωρίς εκείνον.

Φανερά συγκινημένη, περιέγραψε τη σκληρή πραγματικότητα που ακολούθησε τον ξαφνικό χαμό του.

Ο Μίμης Δομάζος έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 83 ετών, λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας που προέκυψε μετά από οξύ πνευμονικό οίδημα και ανακοπή καρδιάς, την ημέρα των γενεθλίων του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στον «Ερυθρό Σταυρό», δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η Πόπη Δομάζου εξομολογήθηκε: «Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει, πραγματικά και προσπαθώ να φανώ δυνατή για εκείνον. Το ξαφνικό σε κάνει άνω κάτω. Δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς εκείνη τη στιγμή. Ο πατέρας μου, ανήμερα των γενεθλίων του, “έφυγε” στα χέρια μου και η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει μετά από δύο μέρες. Είναι παντού μαζί μου, μαζί μας, μέσα στην οικογένεια, με τη μητέρα μου. Έχουμε κάνει αμέτρητες συζητήσεις, οπότε γνωρίζω καλά και μου έχει πει, ευτυχώς έχουμε προλάβει και έχουμε πει τα πάντα. Είμαι τόσο γεμάτη από εκείνον».

Παρά τη βαθιά θλίψη, η Πόπη συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του πατέρα της μέσα από την Ακαδημία ποδοσφαίρου «Μίμης Δομάζος», την πρώτη δωρεάν Ακαδημία στην Ελλάδα, όπου τα παιδιά προπονούνται χωρίς κόστος, προσφέροντας μόνο τρόφιμα για αδέσποτα.

Σχετικά με τη σχέση της με τις αδερφές της, η Πόπη σημειώνει: «Εγώ κοιτάω τη δική μου οικογένεια και τη δική μου καρδιά».

