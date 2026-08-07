Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Ελένη Φωτοπούλου ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της, Άκη Παυλόπουλο, για την ονομαστική του εορτή. Η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα φωτογραφικό κολάζ με όμορφες στιγμές από τη 15ετή κοινή τους πορεία και την οικογενειακή τους ζωή, εκφράζοντας την αγάπη της.

Σημειώνεται ότι ο νέος παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» γιορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς το βαπτιστικό του όνομα είναι Σωτήρης.

Στην ανάρτησή της, η Ελένη Φωτοπούλου μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον σύζυγό της, τονίζοντας πως όλα αυτά τα χρόνια της έχει διδάξει την αξία της υπομονής, της αγάπης και της ευγνωμοσύνης.

«Δεκαπέντε χρόνια τώρα μου διδάσκει υπομονή και αγάπη. Μου μαθαίνει πως τίποτα στη ζωή δεν είναι ούτε δεδομένο, ούτε αυτονόητο, και πως την κάθε στιγμή πρέπει να τη ρουφάμε, να τη ζούμε με όλο μας το είναι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον Άκη Παυλόπουλο ως έναν άνθρωπο που προσφέρει απλόχερα αγάπη και στήριξη στους ανθρώπους γύρω του.

«Ο Σωτήρης μου ξέρει να δίνει. Είναι ο φύλακας άγγελος όσων έχουν την τύχη να βρίσκονται κοντά του. Είναι μια απτή απόδειξη πως η καλοσύνη στον κόσμο αυτό εξακολουθεί να υπάρχει», ανέφερε.

«Μα πάνω από όλα, 15 χρόνια τώρα, μαθαίνει σε εμένα και στα παιδιά μας να πορευόμαστε με το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια και θάρρος, γεμάτοι από την αγάπη που δίνουμε και από εκείνη που μας δίνεται. Χρόνια πολλά Σωτήρη μας, αγάπη μας, φως της ζωής μας. Χρόνια πολλά στα ελληνικά, στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, χρόνια πολλά στη γλώσσα της αγάπης», κατέληξε η Ελένη Φωτοπούλου, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Fotopoulou (@elenifotopoulou)

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