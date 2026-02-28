Ως «στολίδι» και ορόσημο στην τηλεοπτική του διαδρομή χαρακτήρισε ο Γρηγόρης Γκουντάρας τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, μιλώντας στην εκπομπή Status.

Ανατρέχοντας στα 16 χρόνια που βρέθηκε στο πλευρό της, τόνισε: «Τη συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη θα την χαρακτήριζα ορόσημο, στολίδι για τη δουλειά μου. Νομίζω πως ήταν μια συνεργασία που θα την ήθελαν όλοι, γιατί διαχρονικά, ό,τι κι αν έλεγαν, όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί της. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν το ήθελε».

Μιλώντας για το τέλος της συνεργασίας τους, παραδέχτηκε πως ο αποχωρισμός δεν ήταν εύκολος: «Μετά από 16 χρόνια δεν υπάρχει αποχωρισμός που να είναι εύκολος. Πρέπει να είσαι αναίσθητος για να πεις ότι δεν τρέχει και τίποτα. Σαφώς και ήταν δύσκολος, αλλά κάθε εμπόδιο για καλό. Θα περάσει ο καιρός, θα δεις πιο ψύχραιμα τα πράγματα και θα μείνεις στη μεγάλη εικόνα».

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής τους συνύπαρξης ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στον ρόλο του: «Εγώ υπηρετώ με πάθος αυτό που με καλείς να κάνω. Δεκαέξι χρόνια δεν είχα μιλήσει πουθενά, δεν είχα δώσει συνέντευξη. Ήμουν εκεί ταγμένος στην Ελένη Μενεγάκη και αυτό δεν άφηνε περιθώρια σε άλλες εκπομπές», κατέληξε.

