Η Εριέττα Κούρκουλου δεν ξεχνά ποτέ τον αγαπημένο της πατέρα, Νίκο Κούρκουλο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 19 ετών από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό μήνυμα, μοιραζόμενη με τους ακολούθους της τις σκέψεις και τη νοσταλγία της για τον άνθρωπο που της χάρισε τις πιο δυνατές αναμνήσεις.

Η δεύτερη κόρη του Νίκου Κούρκουλου από τον γάμο του με τη Μαριάννα Λάτση ανέβασε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram φωτογραφίες τους από το παρελθόν κι έγραψε:

«19 χρόνια από τότε που έφυγες και όμως σε κάθε δυσκολία, κρίσιμη απόφαση ή μεγάλη χαρά επιστρέφω σε σένα και αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ που ήσουν το παράδειγμα χάρη στο οποίο δεν συμβιβάστηκα ποτέ με κάτι λιγότερο από την πραγματική αγάπη» έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου.

Ο Νίκος Κούρκουλος, ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που ανέδειξε ο ελληνικός κινηματογράφος και το θέατρο, έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου 2007, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ήταν ο απόλυτος σταρ της χρυσής δεκαετίας του ’60, με αμέτρητες κινηματογραφικές επιτυχίες και θεατρικές ερμηνείες που έμειναν στην ιστορία.

Ο Νίκος Κούρκουλος παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Μελίτα Κουτσογιάννη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Άλκη και τη Μελίτα. Πήραν το διαζύγιό τους το 1987. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε τη Μαριάννα Λάτση, με την οποία απέκτησε δύο ακόμη παιδιά, την Εριέττα και τον Φίλιππο.

